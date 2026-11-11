Chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết hợp các hoạt động ngoại giao cấp cao với tiếp xúc nghị viện, chính đảng, địa phương và doanh nghiệp. Sáng 11/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chiều 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chính sách trước các nghị sĩ Nhật Bản, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản và đề cập những hướng hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước. Các cuộc tiếp xúc ngày 10/11 với các nguyên Thủ tướng và đại diện chính đảng Nhật Bản góp phần duy trì đối thoại với nhiều lực lượng có vai trò trong việc vun đắp quan hệ song phương.

Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm ngày 9/11 giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae. Hai nhà lãnh đạo rà soát tiến triển kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại ngoại giao, quốc phòng và an ninh.

Kết quả bao trùm của cuộc hội đàm là Tuyên bố Tầm nhìn chung, xác định phương hướng làm sâu sắc quan hệ trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao 9 trong tổng số 11 văn kiện hợp tác được ký kết, theo thông tin công bố của phía Việt Nam. Trong số các văn kiện được ký nhân dịp chuyến thăm, bên cạnh các thỏa thuận về AI và Trường Đại học Việt – Nhật, còn có Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam, thỏa thuận vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và các bản ghi nhớ về điện hạt nhân, chính sách biển và đại dương, môi trường.

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bằng lợi ích phát triển chung

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Ý nghĩa trước hết là củng cố sự tin cậy chính trị và tạo tính liên tục trong chỉ đạo hợp tác. Chuyến thăm diễn ra khoảng 6 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae (tháng 5/2026).

Việc lãnh đạo hai nước tiếp tục rà soát các ưu tiên đã thống nhất từ tháng 5, rồi cụ thể hóa trong Tuyên bố Tầm nhìn chung và các văn kiện chuyên ngành, giúp kết nối trao đổi cấp cao với công việc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Theo đó, chiều sâu của quan hệ có thể được đánh giá qua mức độ chuyển hóa các cam kết chính trị thành kết quả có thể theo dõi.

Thủ tướng Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Về kinh tế, chuyến thăm làm rõ lợi ích bổ sung cho nhau của hai nước trong việc củng cố chuỗi cung ứng. Việt Nam có nhu cầu thu hút đầu tư chất lượng cao, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Nhật Bản có nhu cầu đa dạng hóa địa điểm sản xuất, nguồn cung và mạng lưới đối tác. Khi doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với nhà cung ứng Việt Nam về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị chất lượng và đào tạo kỹ sư, đầu tư có thể tạo thêm năng lực sản xuất tại chỗ, đồng thời giúp đối tác Nhật Bản có mạng lưới cung ứng đa dạng hơn. Kết quả thực chất của hướng hợp tác này sẽ thể hiện qua số doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn nhà cung ứng, phạm vi công việc đảm nhận và năng lực kỹ thuật tích lũy được qua từng dự án.

Về khoa học và công nghệ, việc gắn đào tạo tiến sĩ với đề tài nghiên cứu chung tạo điều kiện để hai nước xây dựng đội ngũ có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm nghiên cứu quốc tế. Trường Đại học Việt – Nhật có thể là đầu mối kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên. Giá trị dài hạn của các chương trình về AI và bán dẫn sẽ phụ thuộc vào chất lượng nghiên cứu, cơ hội làm việc của đội ngũ được đào tạo và khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng. Với Việt Nam, đây là cơ hội phát triển năng lực tiếp nhận, thích nghi và từng bước làm chủ công nghệ. Với Nhật Bản, hợp tác này giúp mở rộng mạng lưới nghiên cứu và nguồn nhân lực có thể tham gia các dự án chung trong khu vực.

Về năng lượng, các kết quả của chuyến thăm cho thấy hợp tác song phương có thể hỗ trợ đồng thời hai nhu cầu là đáp ứng mức tiêu thụ điện đang tăng và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động nguồn cung. Khoản vay cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 là một kết quả cụ thể về huy động nguồn lực. Các hướng hợp tác về dự trữ năng lượng, điện hạt nhân và khoáng sản thiết yếu mở ra chương trình làm việc dài hạn hơn. Triển vọng của từng dự án phụ thuộc vào tính khả thi, điều kiện tài chính, khung pháp lý và khả năng hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia. Việc phân biệt các cấp độ cam kết giúp đánh giá đúng tiến độ và kỳ vọng đối với từng lĩnh vực.

Chuyến thăm cũng mở rộng nền tảng xã hội của quan hệ hợp tác song phương. Việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định về bảo hiểm xã hội và khởi động tham vấn sơ bộ về hợp tác lãnh sự đã gắn chương trình nghị sự cấp cao với nhu cầu của công dân mỗi nước đang học tập, làm việc và sinh sống tại nước kia.

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ ba, dự kiến tổ chức năm 2027, và Năm Du lịch Việt – Nhật 2027–2028 tạo thêm dịp để các địa phương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa tham gia vào quan hệ song phương. Ở cấp khu vực, sự phối hợp tại ASEAN và APEC tạo thêm không gian để hai nước đóng góp vào liên kết kinh tế và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác lập những ưu tiên định hình hợp tác giữa hai nước trong những năm tới; thúc đẩy quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" lên tầm cao mới, trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Hùng có hơn 10 năm học tập tại Liên bang Nga, vào tháng 10/2018 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp quốc gia chuyên ngành Chính trị học; ông từng công tác tại Ban Xây dựng Đảng (Tạp chí Cộng sản) và hiện công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

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