Từ chiến thắng của U17 Việt Nam: Thăng hoa lứa trẻ, rồi sau đó?

Gặp tôi, một người em hồ hởi: "Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam thắng Úc để vào chung kết giải Đông Nam Á. Bóng đá mình tiến bộ quá, cứ thế này thì không lâu nữa, giấc mơ World Cup sẽ thành hiện thực anh nhỉ!". Nhưng tôi chỉ cười, vì có phải lần đầu các đội trẻ của Việt Nam thắng Úc đâu. Vấn đề là tới đội tuyển quốc gia thì chúng ta lại vẫn kém họ khá xa. Dẫu vậy, trước hết có thể ghi nhận những tín hiệu mừng của hiện tại…

Bóng đá trẻ Việt Nam đã và đang tiến bộ

Dấu ấn đầu tiên của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường quốc tế là tại vòng chung kết U16 năm 2000 tổ chức tại Đà Nẵng, giải đấu mà lứa những Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn, Văn Vinh, Ánh Cường… tạo nên "cơn địa chấn" khi loại Trung Quốc – một đối thủ vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật, chiến thuật – để lần đầu tiên góp mặt trong 4 đội mạnh nhất. Công bằng và khách quan mà nói, ở thời điểm ấy, khi cả hệ thống bóng đá đỉnh cao của chúng ta mới bắt đầu tập tành "chuyên nghiệp hóa", bóng đá trẻ Việt Nam chưa phát triển. Đội tuyển U16 năm đó lấy nòng cốt từ đội Sông Lam Nghệ An ("lò đào tạo trẻ" số 1 thời bấy giờ), cộng thêm một vài cầu thủ từ Đồng Tháp, Hải Phòng, Hà Tĩnh… Sau này, vì nhiều lý do, chỉ có khoảng phân nửa thành phần U16 năm 2000 có thể phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp tương đối thành công.

U17 Việt Nam gây ấn tượng khi ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 (Ảnh: VFF).

Năm 2003, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl trên danh nghĩa đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một cơn "địa chấn" khi bất ngờ hạ gục đội tuyển quốc gia Hàn Quốc – với phần lớn lực lượng từng vào tới bán kết World Cup 2002 chỉ trước đó một năm. Đây là một trận đấu thật sự kỳ lạ, khi Hàn Quốc chiếm lĩnh phần lớn thời gian kiểm soát bóng, dứt điểm ngót 20 lần nhưng không đưa được bóng vào lưới, trong khi Việt Nam chỉ có duy nhất một cơ hội, và Văn Quyến – chủ lực của U16 Việt Nam tại giải châu Á 3 năm trước – đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0.

Sự chủ quan và "vô duyên" của một đội bóng lớn – Hàn Quốc – khiến họ có thể thất bại trước một đội bóng nhỏ hơn rất nhiều, đấy là sự thật hiển nhiên trong bóng đá. Sau trận đấu ấy, báo giới Hàn Quốc từng đánh giá đây là "trận thua đáng xấu hổ", và rằng "hãy trở lại với thực tại ngay đi, chớ mãi bay bổng với thành tích ở World Cup". Thế nhưng một trận thắng nhất thời không nói lên gì cả. Bởi sau đó, vẫn với thành phần ấy, chúng ta thua Thái Lan trong trận chung kết kỳ SEA Games đầu tiên ngay tại sân nhà!

Năm 2007, Hoàng Anh Gia Lai trở thành câu lạc bộ (CLB) đầu tiên của Việt Nam hợp tác với các đối tác nước ngoài, cụ thể là CLB Arsenal (Anh) và học viện JMG toàn cầu để thành lập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG. Lần đầu tiên, công nghệ đào tạo bóng đá trẻ đỉnh cao được áp dụng với các tài năng trẻ nhí (lứa tuổi 11-12), và rồi sau 7 năm thì cho "ra lò" lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… những trụ cột của đội tuyển quốc gia giai đoạn đầu được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.

Nối tiếp đó, nhiều CLB, địa phương khác cũng đầu tư hơn cho bóng đá trẻ, theo các cách thức khác nhau, nổi bật là Hà Nội T&T, rồi SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Viettel (sau được đổi tên thành Thể Công Viettel), PVF… bên cạnh Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa… để tiếp tục sản sinh thêm nhiều tài năng mới. Đồng thời, cần ghi nhận sự mạnh dạn hơn của các CLB trong sử dụng tài năng trẻ, đặc biệt tại V-League.

Trong bối cảnh ấy, việc các đội tuyển trẻ Việt Nam chơi tốt, thậm chí gây ấn tượng mạnh ở sân chơi quốc tế không phải là hiếm hoi như đầu những năm 2000 nữa. Chẳng hạn như Úc – một nền bóng đá có đội tuyển quốc gia nhiều lần góp mặt ở World Cup – nhưng khi trở thành thành viên của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) thì cũng đã nhiều lần thua các đội trẻ Việt Nam. Tròn 10 năm trước, đội U16 Việt Nam đánh bại Úc tại vòng bảng giải châu Á và lọt vào tứ kết. Cùng năm ấy, lứa U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã lập chiến công mang ý nghĩa lịch sử: Lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á để giành vé tham dự World Cup U20 năm 2017.

Đặc biệt, trên hành trình đi tới trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (mốc son chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục), thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đã đánh bại Úc, với thành phần gồm một số cầu thủ sau đó tham dự World Cup 2018 tại Nga.

Mới đây nhất, Đình Bắc và các đồng đội U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang lớn với chiến tích giành huy chương đồng tại vòng chung kết châu Á, và "bại tướng" của chúng ta có cả Jordan, Saudi Arabia và Hàn Quốc – các nền bóng đá có đội tuyển sẽ góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026.

Vui với hiện tại, và những dấu hỏi cho tương lai

Tôi đã được chứng kiến bản lĩnh thực sự đáng khen ngợi của đội tuyển U17 Việt Nam trong trận bán kết giải Đông Nam Á 2026 khi vượt qua Úc – đội đương kim vô địch – trong thế bị dẫn bàn trước.

Từng chứng kiến các đội trẻ của "xứ chuột túi" trong quá khứ, tôi nhận thấy ngày nay họ chơi "máu" hơn (thay vì kiểu vừa đá vừa như muốn… giữ chân), lối đá cũng mang chất kỹ thuật hơn (thay vì chỉ "chuyền – chạy – sút" hoặc tập trung bóng bổng như trước kia). Vậy nên, khi họ dẫn bàn trước từ cú sút xa hiểm hóc thì tôi đã lo thay cho các học trò của HLV Roland. Nhưng các tuyển thủ trẻ của chúng ta vẫn rất kiên trì, bình tĩnh giữ vững kỷ luật đấu pháp để rồi lật ngược tình thế với 2 bàn thắng từ một quả penalty (tiền đạo ta táo bạo đột phá buộc hậu vệ phạm lỗi) và một pha dàn xếp đá phạt đầy bất ngờ.

Trong lứa U17 năm nay, chỉ còn vài cầu thủ từng góp mặt ở VCK U17 châu Á năm ngoái, giải đấu cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, U17 Việt Nam đã bất bại, hòa cả 3 trận trước Nhật Bản, UAE và Úc, nhưng lại bị loại đầy trớ trêu khi cả 3 đối thủ trên có cùng 4 điểm (hơn Việt Nam 1 điểm).

Không có gì để nghi ngờ, ngoài sự tiến bộ về thể hình, thể lực, tinh thần thi đấu cực tốt, thì các cầu thủ trẻ Việt Nam ngày nay còn rất tiến bộ cả về tư duy chiến thuật và bản lĩnh khi đối đầu các đối thủ mạnh. Có cảm giác những gì lứa U23 vừa thể hiện tại vòng chung kết châu Á hồi đầu năm đang tiếp tục được thể hiện phần nào ở những đàn em tuổi mới 17 (sinh 2009 trở lại). Nhưng ngay sau chiến thắng ở trận bán kết, HLV Roland đã lập tức nhắc nhở các cầu thủ không được phép chủ quan, dù từng thắng Malaysia 4-0 ở vòng bảng và sẽ tái ngộ đội bóng này trong trận chung kết tối 24/4. Bóng đá là vậy, một đội có thể chơi không hay ở vòng bảng nhưng vẫn có thể giành chức vô địch khi thăng hoa ở những thời khắc quan trọng.

Trở lại với vấn đề tôi muốn đề cập trong bài viết này: Bóng đá Việt Nam cần rất nhiều thứ để có thể thực sự nâng tầm trình độ đội tuyển quốc gia, trong đó có việc hiện thực hóa "giấc mơ World Cup". Vì sao chúng ta có thể hòa hay thắng các đội hàng đầu châu lục ở cấp độ trẻ, nhưng khi gặp lại họ ở sân chơi không giới hạn độ tuổi thì vẫn lép vế? Câu trả lời nằm ở khâu phát triển tài năng cuối cùng – môi trường đào tạo, tập luyện, thi đấu tại các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.

Trong khi bóng đá thế giới, trong đó có những quốc gia hàng đầu châu Á, đang ứng dụng khoa học thể thao, bao gồm cả dinh dưỡng, y học hồi phục, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các buổi tập và cả trang thiết bị, chưa nói tới hệ thống phân tích chuyên môn bằng máy tính… thì với đa số câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của chúng ta, tất cả đều còn khá xa lạ, hoặc chỉ ở một phần hạn chế.

Tiềm năng của bóng đá Việt Nam là rất rõ ràng – thể hiện qua các thành công ở đấu trường trẻ – nhưng dấu hỏi cho tương lai ở tầm mức đỉnh cao thì vẫn còn nguyên đó, đòi hỏi cả một chiến lược đầu tư, phát triển đồng bộ, dài hơi, một cách thực tế hơn là ảo ảnh bởi những lời hoa mỹ trên báo chí và mạng xã hội!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TP.HCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

