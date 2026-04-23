Trẻ con dùng mạng xã hội và quả bóng trách nhiệm

Tám giờ tối tại một gia đình, không khó để bắt gặp cảnh tượng quen thuộc: bố mẹ mải miết lướt mạng xã hội hoặc bàn chuyện làm ăn, còn đứa trẻ chưa học hết tiểu học thì ngồi ngoan ngoãn dán mắt vào màn hình iPad với những video ngắn giật cục trên TikTok.

Chúng ta đã tự tay nhét vào tay con trẻ những "liều thuốc an thần" kỹ thuật số để đổi lấy sự rảnh rang. Vậy mà giờ đây, khi những hệ lụy về sức khỏe tâm thần, bạo lực mạng và sự lệch lạc nhận thức bùng phát, một trong những giải pháp được nhấn mạnh là xem xét cấm dùng mạng xã hội với những đứa trẻ dưới 16 tuổi.

Dường như tư duy "không quản được thì cấm" một lần nữa được mang ra làm tấm mộc che chắn cho sự lúng túng của cả gia đình và nhà trường.

Một nhóm trẻ em đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại (Ảnh minh họa bởi AI).

Thực thi một lệnh cấm trên không gian mạng ở thời đại số luôn là một thách thức. Đành rằng Nghị định 147 với yêu cầu xác thực tài khoản nghiêm ngặt qua hệ thống định danh VNeID là một nỗ lực lớn để làm sạch môi trường mạng. Theo đó, trẻ dưới 16 tuổi khi đăng ký mạng xã hội phải dùng thông tin của cha mẹ, đồng thời phụ huynh có trách nhiệm giám sát nội dung và quá trình sử dụng. Nhưng một hàng rào kỹ thuật, dù kiên cố đến đâu, cũng khó lòng lấp đầy những lỗ hổng đến từ chính thói quen của con người. Hệ thống có thể chặn đứng một đứa trẻ tạo tài khoản mới, nhưng lệnh cấm ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu chính các bậc phụ huynh lại thản nhiên mở khóa điện thoại đã đăng nhập sẵn tài khoản của mình rồi giao cho con sử dụng đổi lấy sự rảnh rang. Rào cản hành chính khó có thể bảo vệ được bọn trẻ khỏi những thuật toán gây nghiện hàng tỷ đô la, khi mà "cánh cửa" tiếp cận lại được mở ra bởi chính người lớn trong nhà.

Đẩy quả bóng trách nhiệm cho các giải pháp kỹ thuật là cách dễ nhất để người lớn tự bào chữa.

Hãy nhìn thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Đám trẻ không tự sinh ra đã biết nghiện mạng xã hội. Chính người lớn đã biến các thiết bị thông minh thành những "bảo mẫu rẻ tiền". Sự đứt gãy kết nối trong gia đình mới là khoảng trống đẩy những đứa trẻ trượt dài vào thế giới ảo để tìm kiếm sự chú ý và công nhận. Khi cha mẹ vẫn mang công việc về nhà, mắt không rời màn hình điện thoại trong bữa cơm, thì mọi lời răn đe cấm đoán con cái đều trở nên nực cười và sáo rỗng.

Đáng nói hơn, nhà trường dường như vẫn đang đi sau thực tế một nhịp rất dài.

Học sinh bị "nhồi nhét" kiến thức, hì hục giải những bài toán phức tạp để phục vụ thi cử, nhưng lại thiếu vắng trầm trọng những bài học về kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất của thế kỷ 21: Năng lực số. Chúng ta loay hoay tranh luận về các chương trình giáo dục vĩ mô, nhưng lại quên dạy bọn trẻ cách bảo mật thông tin cá nhân, cách đối diện với áp lực vô hình trên không gian mạng, hay cách tư duy phản biện để nhận diện thông tin độc hại. Không trang bị áo phao mà lại cấm người ta xuống nước khi lũ đang dâng tới chân giường là một nghịch lý.

Trong giáo dục, luôn tồn tại khái niệm "rủi ro kiến tạo" (Beautiful Risk of Education - Gert Biesta) để chỉ những vấp váp cần thiết trên hành trình trưởng thành. Giống như đứa trẻ tập đi xe đạp phải chấp nhận trầy xước để biết giữ thăng bằng. Mạng xã hội cũng vậy. Chúng ta thực sự muốn con em mình lớn lên yếu ớt trong những chiếc "lồng kính" vô trùng, hay muốn chúng được trải nghiệm cả xã hội thực lẫn không gian số dưới sự kiểm soát của người lớn? Nhưng chúng ta cũng cần không vội giao xe máy hay ô tô cho trẻ khi nhận thức của chúng chưa được đầy đủ và không học kỹ năng để có thể lái xe an toàn. Đồng hành cùng trẻ đối mặt rủi ro mới là thao trường tốt nhất rèn bản lĩnh.

Thay vì kỳ vọng quá nhiều vào những quy định giám sát vốn phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của người dùng cuối, tại sao chúng ta không dồn sức để chuẩn hóa lại các chương trình giáo dục kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học? Tại sao không lồng ghép nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) trong bộ sách giáo khoa được phê chuẩn thống nhất trong cả nước một cách thiết thực? Tại sao không buộc các nền tảng công nghệ phải thiết kế những giao diện an toàn thực chất và đóng góp cho các dự án bảo vệ trẻ em, thay vì chỉ dừng ở bước xác thực danh tính?

Khi những bậc phụ huynh vẫn coi chiếc smartphone là cứu cánh để dỗ con ăn, hay để đổi lấy thời gian cho riêng mình, và khi nhà trường vẫn lúng túng trong việc dạy học sinh cách sống chung với thế giới số, thì một lệnh cấm dưới 16 tuổi sẽ bảo vệ được ai? Hay đó chỉ là liều thuốc "an thần" tiếp theo dành riêng cho người lớn, để chúng ta yên tâm huyễn hoặc nhau rằng: mình đã làm tròn trách nhiệm?

Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.

