Tìm người tài cho giáo dục

Mới đây việc Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp gửi thư mời học sinh đạt giải quốc gia - trong đó có cả học sinh lớp 11- đăng ký xét tuyển thẳng là một tín hiệu đáng khích lệ. Lâu nay, câu chuyện tuyển sinh sư phạm thường gắn với nỗi lo “đủ chỉ tiêu”, nay đã chuyển sang một hướng tích cực hơn: chủ động tìm người phù hợp. Đó không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà là sự thay đổi về tư duy. Khi một trường đào tạo giáo viên bắt đầu đi tìm người học từ sớm, điều đó cho thấy nhà trường đang nhìn xa hơn một mùa tuyển sinh, để nghĩ đến chất lượng đội ngũ đứng trên bục giảng trong nhiều năm tới.

Với giáo dục, nguyên lý “thầy giỏi mới có trò giỏi” không phải là khẩu hiệu, mà là thực tế đã được kiểm chứng. Muốn nâng chất lượng phổ thông, không có con đường nào khác ngoài việc nâng chất lượng giáo viên. Và muốn có giáo viên giỏi, phải bắt đầu từ khâu tuyển chọn. Ở góc độ này, việc chủ động tiếp cận học sinh từ sớm, nhận diện những em có năng lực nổi trội và định hướng vào ngành sư phạm là một cách làm đáng khuyến khích.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tất nhiên, đây không phải là một chủ trương mới. Trong thập niên 1980, 1990 của thế kỷ trước, việc tuyển thẳng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào ngành sư phạm và chỉ vào sư phạm đã tạo ra một nguồn đầu vào có chất lượng học thuật cao. Với các ngành khác, cơ chế cộng điểm ưu tiên thay vì tuyển thẳng cũng giúp duy trì sự cạnh tranh và linh hoạt. Thực tế cho thấy, từ những chính sách đó đã tạo ra nhiều giáo viên xuất sắc, đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục. Tuy nhiên sau đó, việc mở rộng tuyển học sinh giỏi quốc gia cho nhiều ngành, lĩnh vực khác ngoài sư phạm đã khiến nhân lực thu hút vào đào tạo sư phạm bị pha loãng, nhất là khi nghề thầy không phải là ngành quá hấp dẫn.

Nhân tài cho sư phạm tất nhiên không chỉ tập trung ở những học sinh đạt giải quốc gia. Không phải học sinh giỏi nào cũng đi qua con đường đội tuyển. Ở nhiều nơi, cơ hội tham gia các kỳ thi này tập trung vào một số trường chuyên hoặc môi trường có điều kiện. Điều đó đồng nghĩa với việc có những học sinh có năng lực thực sự, nhưng không có cơ hội thể hiện qua các “thước đo chính thống”. Có những học sinh không nổi bật trong các kỳ thi, nhưng lại có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo hoặc năng lực truyền đạt rất tốt, những phẩm chất đặc biệt quan trọng đối với nghề dạy học. Nếu hệ thống tuyển chọn không nhìn thấy những yếu tố này, thì đó không chỉ là sự bỏ sót cá nhân, mà còn là sự lãng phí nguồn lực.

Chính vì vậy, việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở rộng cách tiếp cận, chủ động tìm kiếm học sinh từ sớm, có thể xem là một bước đi cần thiết để “mở rộng cánh cửa”. Tuy nhiên, một cánh én không đủ làm nên mùa xuân. Chưa kể, cơ hội vào sư phạm bằng tuyển thẳng chưa hẳn đã đủ sức hấp dẫn khi các em học sinh hôm nay có rất nhiều cơ hội chọn nghề.

Để cánh cửa chọn người tài cho giáo dục - xin tạm gọi như vậy - thực sự rộng, cần thêm một bước tiến nữa: từ “chọn người giỏi theo thành tích” sang “chọn người có thể trở thành thầy giỏi”. Thành tích học thuật phản ánh một phần năng lực, nhưng nghề giáo đòi hỏi nhiều hơn thế. Một người thầy giỏi cần biết truyền đạt, biết lắng nghe, biết khơi gợi hứng thú học tập và có trách nhiệm với từng học sinh. Những phẩm chất này không thể đo lường đầy đủ qua điểm số hay huy chương. Nếu chỉ dựa vào các chỉ số “cứng”, hệ thống có thể chọn đúng người học giỏi, nhưng chưa chắc chọn đúng người phù hợp với nghề.

Ở đây, điều đáng mừng là cách làm mới đang mở ra khả năng đánh giá đa chiều hơn. Khi tiếp cận học sinh từ sớm, nhà trường có thể quan sát không chỉ kết quả học tập, mà cả quá trình phát triển, cách các em tư duy, giao tiếp và lựa chọn. Nếu được thiết kế tốt, đây có thể là cơ hội để nhận diện những “tố chất sư phạm” mà trước đây ít được chú ý. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là yêu cầu về sự minh bạch và công bằng. Khi các trường chủ động gửi thư mời, tuyển chọn sớm, tiêu chí cần được công khai rõ ràng để tránh những hiểu lầm không đáng có. Quan trọng hơn, cần bảo đảm rằng cơ hội không chỉ dành cho một nhóm học sinh nhất định, mà mở ra cho cả những em ở các môi trường khác nhau, kể cả những nơi ít điều kiện hơn. Nếu không, một chính sách tốt có thể vô tình làm hẹp lại phạm vi tiếp cận nhân tài.

Nhìn rộng hơn, trong một nền kinh tế đang chuyển đổi nhanh, nhân tài không chỉ là những người giỏi thi, mà là những người có khả năng tạo ra giá trị. Có người mạnh về học thuật, có người giỏi thực hành, có người nổi bật ở sáng tạo hay khả năng kết nối. Nếu hệ thống chỉ quen tìm kiếm một kiểu “người giỏi”, thì sẽ bỏ sót rất nhiều tiềm năng khác. Việc mở rộng tuyển chọn học sinh cho ngành sư phạm, kể cả học sinh từ dưới lớp 12, nếu được làm bài bản, có thể trở thành một bước khởi đầu cho một cách tiếp cận mới: phát hiện sớm, nuôi dưỡng đúng và phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân. Nhưng điều quan trọng là không biến nó thành một “cuộc đua sớm”, nơi học sinh phải chịu áp lực từ quá sớm để đạt được những tiêu chí chưa chắc đã phản ánh đầy đủ giá trị của mình.

Giáo dục, xét đến cùng, không phải là cuộc thi để chọn người về đích nhanh nhất, mà là quá trình giúp mỗi người đi đúng con đường của mình. Một lời mời tuyển thẳng từ lớp 11 có thể là một cơ hội, nhưng cũng cần được nhìn nhận cho chính xác: đó là điểm khởi đầu của một hành trình, không phải là đích đến. Nếu cách làm mới này được tiếp tục hoàn thiện, với tiêu chí đa chiều hơn, cơ hội mở rộng hơn và sự minh bạch rõ ràng hơn, thì đây không chỉ là một đổi mới trong tuyển sinh, mà có thể trở thành một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao.

Và xa hơn, nó góp phần định hình một cách tiếp cận mới về nhân tài: không bó hẹp trong một kỳ thi, mà được nhìn nhận trong toàn bộ quá trình phát triển. Khi đó, những lá thư tìm người tài cho giáo dục của thầy hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm gửi đi hôm nay sẽ không chỉ phục vụ kỳ tuyển sinh, mà còn là lời khẳng định hệ thống giáo dục đang thực sự chuyển động, từ chọn lọc sang phát hiện, từ tìm học sinh giỏi sang tìm đúng người có thể đào tạo thành thầy giỏi cho nền giáo dục nước nhà.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!