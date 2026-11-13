Có những điều con người không kể với ai, kể cả người thân. Nhưng khi bước vào phòng khám, họ có thể phải nói hết, từ bệnh tật, những bất thường của cơ thể đến những chuyện thầm kín nhất trong đời sống riêng. Họ nói vì tin rằng điều gì nói ra trong phòng khám sẽ được tôn trọng và giữ kín.

Loạt bài gần đây của Dân trí cho thấy ở nhiều nơi, niềm tin ấy đang bị thử thách. Một số người hành nghề y đưa câu chuyện về bệnh lý nhạy cảm, sức khỏe sinh sản, đời sống tình dục và những cuộc trò chuyện với người bệnh lên mạng xã hội. Tôi cho rằng chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với vài trường hợp ứng xử thiếu chuẩn mực.

Điều gì sẽ xảy ra khi người bệnh không còn dám nói thật với bác sĩ? Máy móc hiện đại đến đâu cũng không thay được lời kể của người bệnh. Bác sĩ khó chẩn đoán đúng nếu người bệnh giấu triệu chứng, tiền sử hay những chi tiết khó nói.

Với sức khỏe sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục hay sức khỏe tâm thần, nỗi sợ bị phán xét vốn đã là rào cản. Thêm nỗi sợ trở thành nhân vật của một clip trên mạng, nhiều người có thể sẽ chọn im lặng, nói nửa vời hoặc trì hoãn đi khám.

Lo ngại quyền riêng tư nơi phòng khám (Ảnh minh họa: AI).

Hậu quả cũng không dừng ở một cá nhân. Khi người mắc bệnh nhạy cảm ngại xét nghiệm, ngại điều trị, việc chậm phát hiện một số bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Quyền được giữ bí mật thuộc về từng người bệnh, nhưng bảo vệ quyền ấy cũng là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bảo mật vì thế không phải thủ tục hành chính mà là điều kiện để việc chữa bệnh có hiệu quả.

Quan hệ khám chữa bệnh vốn bất cân xứng. Người bệnh yếu thế về chuyên môn, thường đang đau đớn, lo âu. Bác sĩ được trao quyền chạm vào cơ thể, đọc bệnh sử, nghe những điều người bệnh chưa từng nói với ai. Sự bất cân xứng ấy cần thiết cho việc chữa bệnh, và chính vì thế nó phải được giới hạn bằng trách nhiệm tương xứng. Bác sĩ có quyền được biết để chữa bệnh, nhưng quyền được biết không phải là quyền được công khai. Thông tin người bệnh trao đi vì mục đích điều trị không mặc nhiên trở thành tài sản để người hành nghề khai thác.

Là luật sư, tôi hiểu khoảnh khắc người ngồi đối diện quyết định kể hết. Có thân chủ phải qua vài buổi gặp mới nói ra chi tiết then chốt của vụ việc, chi tiết mà nếu giấu đi thì mọi phương án bảo vệ đều có thể sụp đổ. Pháp luật buộc luật sư giữ bí mật thông tin khách hàng không phải để ưu ái nghề này, mà vì không có sự bảo mật thì không có sự thật để làm việc. Bác sĩ biến lời tâm sự của người bệnh thành nội dung “câu view” chẳng khác gì luật sư đem hồ sơ thân chủ ra kể bên bàn nhậu.

Khi bệnh sử, khiếm khuyết cơ thể hay chuyện thầm kín bị dùng làm chất liệu giải trí, người bệnh bị đẩy từ vị trí một con người cần được chăm sóc sang vị trí đối tượng phục vụ sự tò mò của đám đông. Mạng xã hội vận hành theo tương tác: nội dung càng gây tò mò, càng gây tranh cãi thì càng dễ lan truyền. Khi logic ấy đi vào phòng khám, giá trị của một ca bệnh có nguy cơ được đo bằng lượt xem thay vì lợi ích của người bệnh. Khi lợi ích truyền thông và thương mại lấn át trách nhiệm nghề nghiệp, sự tin cậy của người bệnh bị biến thành nguồn lực để khai thác. Đó mới là điều cần cảnh báo.

Thế giới đã vạch ranh giới này từ lâu. Tuyên bố Geneva của Hiệp hội Y khoa Thế giới, lời tuyên thệ nghề nghiệp của người thầy thuốc, có cam kết tôn trọng những bí mật được người bệnh gửi gắm, kể cả sau khi người bệnh qua đời. Bộ Quy tắc đạo đức y khoa quốc tế của hiệp hội này tiếp tục nhấn mạnh nghĩa vụ bảo mật, đồng thời yêu cầu bác sĩ không để khả năng mang lại lợi ích cho bản thân hay cơ sở của mình chi phối phán đoán chuyên môn.

Tại Anh, Hội đồng Y khoa Tổng quát (GMC) có hướng dẫn riêng về việc người hành nghề y dùng mạng xã hội, yêu cầu giữ bí mật, tôn trọng quyền riêng tư và phẩm giá của người bệnh. Cơ quan này lưu ý từng mẩu thông tin riêng lẻ có thể không làm lộ danh tính, nhưng ghép lại vẫn đủ để người bệnh hoặc người thân nhận ra. Theo logic ấy, che mặt hay đổi giọng chưa phải là ẩn danh. Vấn đề là người bệnh còn có thể bị nhận diện hay không.

Pháp luật Việt Nam không thiếu quy định cho câu chuyện này. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 ghi nhận quyền của người bệnh được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư đã cung cấp cho người hành nghề, trừ khi người bệnh đồng ý chia sẻ hoặc thuộc trường hợp luật cho phép khai thác. Người hành nghề có nghĩa vụ tương ứng.

Bộ luật Dân sự năm 2015 bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 đòi hỏi sự đồng ý phải tự nguyện, dựa trên việc biết rõ dữ liệu nào được xử lý và để làm gì, đồng thời phải được thể hiện với từng mục đích cụ thể. Đồng ý cho bác sĩ ghi hình để phục vụ chẩn đoán vì thế không đồng nghĩa với đồng ý để hình ảnh ấy xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhưng nếu chỉ hỏi người bệnh đã đồng ý hay chưa thì chưa đủ. Trong một quan hệ có sự phụ thuộc, chữ ký chưa chắc phản ánh ý chí tự do. Một người đang điều trị có thể ngại từ chối bác sĩ của mình vì sợ ảnh hưởng tới việc chữa trị.

Chúng ta cần cơ chế bảo đảm người bệnh thực sự được nói không mà không phải trả giá: Người xin sự đồng ý không nên là chính bác sĩ đang điều trị, việc xin phép cần tách khỏi buổi khám, và người bệnh phải được rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.

Quy định đã có, vậy mà vi phạm vẫn diễn ra công khai trên những kênh có hàng trăm nghìn người theo dõi. Khoảng trống vì thế nằm ở khâu thực thi nhiều hơn ở khâu lập pháp, và trách nhiệm lấp khoảng trống ấy không thể dồn hết lên lương tâm từng bác sĩ. Cơ sở khám chữa bệnh phải kiểm soát việc tiếp cận, ghi hình, lưu trữ và sử dụng thông tin người bệnh. Việc người hành nghề dùng hình ảnh, thông tin có được từ phòng khám để truyền thông phải chịu sự quản lý tương xứng. Cơ quan quản lý y tế cần coi bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là một nội dung của quản trị chất lượng khám chữa bệnh, cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp cho môi trường số, đồng thời có cơ chế tiếp nhận phản ánh, buộc khắc phục hậu quả và xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể.

Chúng ta cần những bác sĩ dùng mạng xã hội để giáo dục sức khỏe và phổ biến kiến thức khoa học. Nhưng việc đó hoàn toàn làm được bằng tình huống giả định, nội dung minh họa hoặc những ca bệnh được sử dụng hợp pháp và bảo đảm quyền riêng tư. Mục đích chia sẻ kiến thức không thể biện minh cho mọi cách khai thác thông tin người bệnh.

Nếu người bệnh phải học cách giấu bác sĩ để tự bảo vệ mình, thứ bị tổn thương không chỉ là quyền riêng tư của một người mà còn là nền móng niềm tin của y học. Một nền y tế lấy người bệnh làm trung tâm không chỉ hỏi người bệnh được chữa bằng phương pháp gì, mà còn phải hỏi họ được đối xử ra sao trong suốt quá trình ấy. Khi niềm tin bị tổn thương, thiệt hại không đo bằng số video đã gỡ hay lời xin lỗi, mà nằm ở những người không còn muốn quay lại phòng khám, những triệu chứng không được nói ra, những cơ hội chữa bệnh bị bỏ lỡ.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và có bằng thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!