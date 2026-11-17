Gần mười năm trước, tôi được nghe Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà (nay là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ) kể một câu chuyện thú vị. Chị tình cờ xem được trên mạng những thước phim rất đẹp về quê hương Yên Bái. Tác giả là một YouTuber ở phía Nam, không phải người làm truyền thông chuyên nghiệp hay đơn vị được thuê quảng bá hình ảnh địa phương, mà đơn giản là một người yêu cảnh đẹp, có khả năng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ với cộng đồng mạng.

Chị đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy liên hệ, mời tác giả trở lại Yên Bái để gặp gỡ, mời cơm và nói lời cảm ơn. Cuộc gặp diễn ra chân tình, xúc động. Tại đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt vấn đề với lãnh đạo báo tỉnh: Làm thế nào để truyền thông địa phương có được những tác phẩm đủ sức lan tỏa bản sắc, vẻ đẹp và thương hiệu Yên Bái ra cả nước, thậm chí quốc tế, như những thước phim của một YouTuber tự do?

Tôi nhớ lại câu chuyện ấy khi đọc tin Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng viết thư cảm ơn một du khách đã ghi lại những thước phim đẹp về cảnh sắc, con người và trải nghiệm ở Cao Bằng. Hai câu chuyện cách nhau gần mười năm, ở hai địa phương khác nhau, nhưng cùng gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Trong thời đại truyền thông số, ai đang kể câu chuyện về quê hương, đất nước và chúng ta đã biết trân trọng, phát huy sức mạnh ấy hay chưa?

Du khách chụp hình ở Mù Cang Chải (Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) (Ảnh: Hồng Anh).

Một người trẻ quay cảnh bình minh trên đỉnh núi, những du khách ghi lại cuộc sống bình dị ở bản làng, những người con xa quê chia sẻ ký ức về dòng sông, cánh đồng… đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một địa phương. Họ không nhất thiết phải mang danh đại sứ du lịch hay nhà sáng tạo chuyên nghiệp. Tình yêu, sự rung cảm và trải nghiệm chân thực chính là sức thuyết phục đặc biệt.

Ở góc độ ấy, một video ngắn cũng có thể là một "drone văn hóa" hiệu quả. Nếu chiếc drone công nghệ (thiết bị bay không người lái) giúp ghi lại hình ảnh từ một góc nhìn khác, thì "drone văn hóa" đưa những câu chuyện, hình ảnh và giá trị bản sắc vượt khỏi giới hạn địa lý, tiếp cận công chúng rộng lớn bằng sức mạnh nền tảng số. Một thước phim vài phút, nếu chạm đến cảm xúc, đôi khi có thể làm được điều mà một bộ phim quảng bá rất tốn kém chưa chắc đã làm được.

Đây là sự thay đổi rất lớn về chủ thể truyền thông. Trước đây, việc kể câu chuyện về địa phương chủ yếu thuộc về báo chí, truyền hình và các đơn vị chuyên trách. Ngày nay, mỗi người dân, du khách hay nhà sáng tạo nội dung đều có thể trở thành người kể chuyện. Sức mạnh truyền thông không còn chỉ nằm trong tay những tổ chức có ngân sách lớn mà ngày càng được phân bổ rộng rãi trong xã hội.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng suy nghĩ: Nhiều địa phương có cảnh quan tuyệt đẹp, di sản phong phú, văn hóa đặc sắc nhưng hình ảnh trên không gian số vẫn chưa tương xứng. Không ít hoạt động quảng bá còn nặng về giới thiệu thành tích, liệt kê tiềm năng, sử dụng những khẩu hiệu quen thuộc và cách thể hiện mang tính hành chính. Chúng ta nói nhiều về một vùng đất đẹp, giàu bản sắc nhưng đôi khi chưa biết kể câu chuyện nào đủ riêng để người khác muốn lắng nghe. Vấn đề không hẳn nằm ở chỗ thiếu tài nguyên quảng bá mà ở cách nhìn nhận và tổ chức nguồn lực truyền thông. Một lời giới thiệu có thể tạo ra nhận biết, nhưng trải nghiệm chân thực được chia sẻ có thể tạo ra niềm tin. Đó là khác biệt giữa quảng bá một chiều và sức lan tỏa tự nhiên của truyền thông cộng đồng.

Thương hiệu địa phương không phải tài sản riêng của chính quyền, càng không chỉ là sản phẩm của một cơ quan truyền thông. Đó là kết tinh của cảnh quan, di sản, con người, lối sống, văn hóa ứng xử, chất lượng dịch vụ và những câu chuyện được cộng đồng chia sẻ. Chính quyền cần kiến tạo môi trường, bảo vệ giá trị cốt lõi và tạo điều kiện để những giá trị ấy lan tỏa. Một lời cảm ơn đúng lúc có thể tạo nên kết nối đáng quý, nhưng xa hơn cần có cơ chế để sự kết nối ấy trở thành hoạt động thường xuyên.

Câu chuyện về một video quảng bá cảnh đẹp địa phương không chỉ là chuyện du lịch. Đó là một lát cắt của sức mạnh mềm văn hóa trong thời đại số. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ những di sản nổi tiếng, công trình đồ sộ hay chiến dịch quảng bá quy mô lớn, mà còn từ khả năng khiến thế giới muốn tìm hiểu, trải nghiệm và có thiện cảm với đất nước, con người mình. Một câu chuyện chân thực về cuộc sống Việt Nam, hình ảnh đẹp về lòng hiếu khách, phong tục, ẩm thực hay tinh thần người Việt đều có thể góp phần tạo nên sức hấp dẫn ấy.

Trong một thế giới mà hình ảnh quốc gia được hình thành từng ngày trên các nền tảng số, không gian văn hóa không còn giới hạn trong biên giới địa lý. Những câu chuyện về Việt Nam đang được kể, chia sẻ và tiếp nhận bởi hàng triệu người trong và ngoài nước. Nếu chúng ta không chủ động kể câu chuyện của mình, hình dung về đất nước có thể bị định hình bởi những câu chuyện từ bên ngoài, đôi khi không đầy đủ, thậm chí sai lệch.

Vì thế, làm chủ không gian văn hóa số không đơn thuần là hiện diện nhiều hơn trên các nền tảng. Đó là khả năng sáng tạo và lan tỏa nội dung chất lượng, đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến với công chúng, bảo vệ sự chân thực của hình ảnh quốc gia và tạo dựng niềm tin đối với các giá trị Việt Nam. Đây là một phương diện quan trọng của chủ quyền văn hóa.

Chủ quyền văn hóa không có nghĩa là khép mình trước thế giới hay bảo vệ văn hóa bằng những hàng rào ngăn cách. Đó là bản lĩnh hội nhập, biết tiếp nhận tinh hoa nhân loại nhưng không đánh mất bản sắc, biết sử dụng công nghệ và nền tảng toàn cầu nhưng vẫn chủ động sáng tạo, lưu giữ và truyền tải những giá trị của mình. Trong môi trường số, câu chuyện không chỉ là có nội dung hấp dẫn hay không, mà còn là ai sáng tạo, ai phân phối, ai nắm giữ dữ liệu, bản quyền và giá trị kinh tế được tạo ra từ những sản phẩm văn hóa ấy.

Muốn làm chủ không gian văn hóa, chúng ta phải có năng lực sáng tạo trong không gian ấy, có những sản phẩm đủ sức cạnh tranh và cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo. Điều đó đòi hỏi một hệ sinh thái rộng mở, trong đó người dân là chủ thể văn hóa, doanh nghiệp là lực lượng đầu tư, báo chí là nguồn thông tin tin cậy, nhà sáng tạo nội dung là những người kể chuyện và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, bảo vệ, dẫn dắt.

Câu chuyện Yên Bái gần mười năm trước và bức thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng hôm nay không chỉ gợi nhắc một cách ứng xử đẹp. Đó còn là gợi ý về tư duy phát triển: Hãy biết nhận ra, trân trọng và kết nối những nguồn lực sáng tạo đang hiện hữu trong xã hội. Đừng chỉ nghĩ địa phương sẽ quảng bá những gì, mà hãy nghĩ làm thế nào để người dân, du khách và bạn bè quốc tế muốn kể câu chuyện về địa phương ấy.

Không nhất thiết phải nói những điều thật lớn lao về đất nước. Hãy kể những câu chuyện thật đẹp, thật chân thực về đất nước mình. Một video vài phút có thể đưa hình ảnh một bản làng đến với thế giới, một câu chuyện bình dị có thể khiến người xa lạ yêu mến một vùng đất. Khi hàng triệu người cùng kể câu chuyện Việt Nam bằng tình yêu, sự hiểu biết và niềm tự hào của mình, chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn tạo dựng sức mạnh mềm, khẳng định bản lĩnh và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội khóa XVI, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

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