Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, nhìn lại truyền thống ấy cũng là dịp để suy ngẫm về cách vun đắp niềm tin và sự đồng lòng trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Tình đồng bào qua những bước ngoặt của lịch sử

Tháng 4/2020, khi cả nước thực hiện cách ly xã hội vì Covid-19, một chiếc máy phát gạo tự động trên đường Vườn Lài (TPHCM) giúp những người mất thu nhập có gạo mang về. Từ điểm khởi đầu ấy, mô hình này nhanh chóng nhân rộng ra khắp cả nước. Nhiều mạnh thường quân và người dân đã chung tay góp gạo, tiếp sức cho những người lao động mất việc làm vượt qua đại dịch.

Hơn 81 năm trước, gạo cũng là thứ người Việt dành dụm để san sẻ cho nhau trong một thời khắc ngặt nghèo. Tháng 9/1945, khi chính quyền cách mạng vừa ra đời và nạn đói còn đe dọa đời sống của nhiều người, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Sẻ cơm nhường áo” trên báo Cứu quốc. Người đề nghị cứ mười ngày nhịn một bữa, đem phần gạo ấy giúp người nghèo, và tự mình thực hành trước. Nhiều nơi hưởng ứng bằng việc lập hũ gạo cứu đói.

Các đại biểu từ mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, tháng 5/2026 (Ảnh: Thành Đông).

Việc nhiều gia đình dành phần gạo của mình để cứu đói đồng bào năm 1945 là một biểu hiện sâu sắc của truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Truyền thống ấy được vun đắp qua nhiều thế hệ, từ những việc gần gũi trong đời sống xóm làng. Khi nước sông dâng, bà con cùng giữ đê để bảo vệ nhà cửa, ruộng đồng. Đến mùa gặt, các gia đình đổi công cho nhau để kịp thu hoạch. Sau cơn bão, nhà nào bị tốc mái, hàng xóm lại sang giúp lợp lại. Sự đùm bọc dần trở thành lẽ sống, thành ý thức trách nhiệm với những người đang gặp khó khăn.

Tinh thần chung sức vốn có trong đời sống xóm làng càng được phát huy, tạo nguồn sức mạnh to lớn khi đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm. Sử cũ chép rằng trước cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nguyên - Mông, Thượng hoàng Trần Thánh Tông mời các bậc phụ lão về điện Diên Hồng để hỏi kế chống giặc. Các phụ lão đồng lòng chọn đánh. Câu chuyện Diên Hồng được nhắc đến qua nhiều thế hệ bởi tiếng đáp ấy cho thấy ý chí giữ nước của triều đình hòa cùng ý chí của người dân. Việc lắng nghe những người có uy tín trong dân vào thời khắc hệ trọng đã góp phần quy tụ sức dân để bảo vệ đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy thông qua các hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu đấu tranh giành độc lập. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày 18/11 sau này trở thành ngày truyền thống của Mặt trận. Đến tháng 5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời, quy tụ các tầng lớp nhân dân và các đoàn thể yêu nước dưới mục tiêu chung là giành độc lập dân tộc.

Thông qua các hội cứu quốc, nông dân, phụ nữ, thanh niên và nhiều giới khác có tổ chức để tham gia cách mạng và góp sức theo khả năng của mình. Quá trình tập hợp lực lượng ấy đã biến lòng yêu nước thành sức mạnh hành động của đông đảo nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau Cách mạng Tháng Tám, tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy trong công cuộc cứu đói và bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Qua những năm kháng chiến, người dân góp sức bằng những việc thiết thực: Chuyển lương thực ra mặt trận, nuôi bộ đội, mở cửa đón đồng bào sơ tán. Mỗi gia đình góp một phần công sức, nhưng sự chung tay bền bỉ của hàng triệu người đã tạo nên sức mạnh của hậu phương, giúp đất nước đứng vững qua những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Từ sự đồng lòng ở Diên Hồng đến việc quy tụ các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Việt Minh, từ hũ gạo cứu đói đến những đoàn dân công ra mặt trận, lịch sử cho thấy sức dân được phát huy khi mục tiêu chung gắn với lợi ích thiết thân của nhân dân và mỗi người đều có thể góp sức theo khả năng của mình. Bài học ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa hôm nay. Trong một xã hội ngày càng đa dạng, việc xây dựng khối đại đoàn kết đòi hỏi biết tìm điểm chung giữa những người có hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau, tôn trọng tiếng nói của họ và tạo điều kiện để họ cùng bàn, cùng làm những việc liên quan đến đời sống của mình.

Không thế lực nào có thể chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc!

Lịch sử dân tộc ta cho thấy, ở những thời điểm đất nước đứng trước thử thách lớn, lòng yêu nước có thể quy tụ những con người khác nhau về dân tộc, tín ngưỡng, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống. Trong chiến tranh, đó là ý chí chung bảo vệ độc lập, chủ quyền. Trong hòa bình, đó là mong muốn xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và được sống trong hạnh phúc, ấm no. Mục tiêu chung ấy càng có sức quy tụ khi mỗi người thấy quyền lợi chính đáng của mình được tôn trọng, tiếng nói của mình được lắng nghe và công sức của mình có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Tiết mục nhảy sạp do bà con nhân dân bản Có Phảo (Nghệ An) thực hiện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tháng 11/2024 (Ảnh: Lê Thanh).

Trong môi trường thông tin hiện nay, các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng những vấn đề đang gây bức xúc, nhất là những vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, để kích động nghi kỵ và đối đầu. Một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh, một hình ảnh cũ được gắn với sự việc mới, hay một lời bình mang tính quy chụp đều có thể làm sai lệch cách công chúng nhìn nhận sự việc. Thủ đoạn thường thấy của chúng là từ một vụ việc cụ thể, quy trách nhiệm cho cả một cộng đồng, từ hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất, rồi biến sự bức xúc trước vụ việc thành thái độ bài xích đối với những người khác mình về nguồn gốc hay tín ngưỡng. Nhận diện được sự đánh tráo ấy giúp mỗi người thận trọng hơn khi tiếp nhận, bình luận và chia sẻ thông tin.

Muốn ngăn ngừa chia rẽ, cần kiên trì làm rõ sự thật và giải quyết thấu đáo những vấn đề nảy sinh trong đời sống. Trước một thông tin chưa rõ nguồn gốc, người đọc cần kiểm tra thời điểm, bối cảnh và đối chiếu các nguồn trước khi chia sẻ. Trước một kiến nghị có căn cứ, cơ quan có trách nhiệm cần lắng nghe, xác minh và trả lời rõ ràng. Những vướng mắc về sinh kế, tiếp cận dịch vụ công hay sinh hoạt tín ngưỡng, nếu được giải quyết kịp thời, công bằng, sẽ củng cố niềm tin của người dân. Cách ứng xử bình tĩnh trước thông tin sai lệch và thái độ cầu thị trước ý kiến khác nhau đều góp phần giữ gìn sự đồng thuận trong xã hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 là dịp để nhìn lại truyền thống ấy từ nơi mỗi người đang sống. Một cuộc gặp ở khu dân cư có ý nghĩa khi bà con có thể nói về những việc mình quan tâm, cùng bàn cách giải quyết và cùng góp sức thực hiện. Việc sửa một con đường, giữ gìn nguồn nước hay giúp một gia đình vượt qua hoạn nạn đều có thể quy tụ nhiều người nếu mục đích rõ ràng, cách làm được bàn bạc và phần đóng góp phù hợp với khả năng của từng người.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong việc duy trì những mối liên hệ ấy để khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng bền chắc. Việc tập hợp ý kiến của người dân cần đi cùng với theo dõi và thông tin lại kết quả giải quyết. Việc vận động tương trợ cần dựa trên nhu cầu thực tế và sự công khai để người góp sức biết sự đóng góp của mình đến đâu, giúp được ai. Qua mỗi việc chung được bàn bạc dân chủ và thực hiện đến nơi đến chốn, người dân có thêm lý do để tin cậy nhau và sẵn lòng hợp tác khi cộng đồng gặp việc khó.

Từ hũ gạo cứu đói năm 1945 đến những việc chung hôm nay, nghĩa đồng bào được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể. Mỗi lần sự sẻ chia đến đúng người, một bất đồng được giải quyết công bằng hay một lời hứa với nhân dân được thực hiện, niềm tin lại được bồi đắp. Chính nghĩa đồng bào và niềm tin ấy làm nên sức mạnh lòng dân, giúp khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững vàng trước thử thách và mọi toan tính chia rẽ.

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Hùng có hơn 10 năm học tập tại Liên bang Nga, vào tháng 10/2018 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp quốc gia chuyên ngành Chính trị học; ông từng công tác tại Ban Xây dựng Đảng (Tạp chí Cộng sản) và hiện công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

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