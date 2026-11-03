Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí.

Yêu cầu này không chỉ dừng ở việc rà soát việc xác định mức thu học phí năm học 2026-2027, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm công khai, giải trình căn cứ xác định học phí, lộ trình tăng, phương thức thu và tác động đối với người học.

Đây được đánh giá là động thái cần thiết, kịp thời, nhất là trong bối cảnh học phí đại học ngày càng trở thành gánh nặng với nhiều gia đình hiện nay.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, học phí đại học công lập liên tục tăng, nhất là những trường đang thực hiện cơ chế tự chủ. Khảo sát mức thu tại các trường cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các chương trình đào tạo. Học phí chương trình đại trà tại nhiều trường công lập đã lên tới vài chục triệu đồng mỗi năm, còn với các trường khối sức khỏe hay các chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh có thể lên đến 60-90 triệu đồng/năm, thậm chí cao hơn rất nhiều.

Một giờ học của sinh viên đại học tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Không thể phủ nhận các trường cần nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo. Chưa kể, quy định hiện nay cho phép các trường được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp với chất lượng dịch vụ, nhưng mức tăng không quá 15%.

Nhưng với người học, câu chuyện không đơn thuần nằm ở tỷ lệ tăng hay mức tiền phải đóng qua một thông báo mỗi đầu năm học. Khi học phí ngày càng cao, người học có quyền được biết mức thu được xác định trên cơ sở nào, những khoản chi phí nào cấu thành và vì sao chương trình này có học phí cao hơn chương trình khác.

Với nhiều gia đình, học phí không phải khoản chi có thể dễ dàng xoay xở. Mỗi lần điều chỉnh đều tác động trực tiếp đến kế hoạch tài chính, nhất là khi người học phải chuẩn bị kinh phí cho cả một khóa đào tạo kéo dài nhiều năm. Vì vậy, điều họ cần không chỉ là con số phải nộp vào đầu năm học, mà còn là thông tin đầy đủ để chủ động tính toán từ trước khi lựa chọn trường, ngành.

Đó là lý do vào mỗi đầu năm học, câu chuyện về học phí luôn là vấn đề được đông đảo phụ huynh, sinh viên và cả xã hội quan tâm. Không ít phản ánh từ người học về các khoản thu thay đổi đột ngột, mức học phí tăng mạnh hoặc cách phân bổ học phí vào giai đoạn cuối chương trình đã được báo chí ghi nhận.

Sự việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, mà báo Dân trí phản ánh gần đây là một ví dụ. Sinh viên ngành Tâm lý học hệ văn bằng 2 thuộc hai đợt tuyển sinh năm 2023 và năm 2024 liên tiếp gửi kiến nghị, phản ánh về các khoản học phí ở giai đoạn cuối chương trình. Điều khiến người học băn khoăn không chỉ là số tiền phải nộp, mà còn là việc chưa được thông tin đầy đủ, kịp thời về tổng học phí toàn khóa và phương án phân chia các đợt thu. Phía nhà trường cũng đã thừa nhận thiếu sót này khi công bố thông tin không đầy đủ ngay từ ban đầu.

Vụ việc này không thể đại diện cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, cũng không có nghĩa mọi trường đều phải chấn chỉnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, đây là một dẫn chứng cho thấy khi thông tin thiếu đầy đủ, người học dễ rơi vào thế bị động, khó chuẩn bị tài chính và không có đủ cơ sở để đối chiếu nghĩa vụ học phí của mình.

Đáng nói, trách nhiệm công khai, minh bạch không phải yêu cầu mới. Các nghị định trước đó và hiện nay là Nghị định 238/2025/NĐ-CP đều quy định người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai, minh bạch và giải trình với xã hội về căn cứ, phương pháp xác định, tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với những dịch vụ do đơn vị xác định mức giá.

Như vậy, công khai học phí không thể chỉ được hiểu là đăng tải một con số trên website hoặc gửi thông báo thu tiền đến sinh viên. Minh bạch phải giúp người học hiểu được tổng nghĩa vụ tài chính của cả khóa, căn cứ hình thành mức thu, lộ trình điều chỉnh từng năm và những thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu, tạo điều kiện để các trường chủ động huy động và sử dụng nguồn lực phát triển. Điều này không đồng nghĩa với việc người học phải chấp nhận mọi mức thu mà không được biết căn cứ. Quyền tự chủ càng lớn, nhà trường càng cần nghiêm túc nâng cao trách nhiệm giải trình, mọi quyết định của nhà trường càng đòi hỏi tính công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của xã hội.

Chỉ đạo của Bộ GD&ĐT vì thế cần được triển khai thực chất, không dừng ở việc rà soát con số học phí, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm với người học.

Người học có thể chia sẻ với nhà trường về áp lực chi phí để nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng không thể bị đặt trước những khoản thu mà chính họ không được biết rõ căn cứ. Minh bạch học phí vì thế không phải là sự ưu ái dành cho sinh viên, mà là trách nhiệm tối thiểu của một cơ sở giáo dục. Bởi quyền được học tập phải đi cùng quyền được biết, được giải thích và được bảo vệ trước những nghĩa vụ tài chính của mình.

Đầu tư cho giáo dục đại học cần nguồn lực, nhưng bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cũng là trách nhiệm không thể xem nhẹ. Một nền giáo dục chất lượng không chỉ được đo bằng cơ sở vật chất hiện đại hay chương trình đào tạo tiên tiến, mà còn phải được xây dựng trên sự công bằng và niềm tin của người học.

Tác giả: Phạm Anh là Cử nhân Báo chí, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm báo trong lĩnh vực giáo dục. Hiện tác giả là phóng viên phụ trách mảng giáo dục của báo Dân trí tại TPHCM.

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