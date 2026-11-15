Một tuyến metro có thể bắt đầu từ những đường nét trên bản đồ, nhưng giá trị của nó được nhận ra trong những hành trình rất đời thường. Người lao động có thêm lựa chọn nơi ở mà vẫn đến chỗ làm thuận tiện; sinh viên tới trường từ một khu vực xa hơn; gia đình bớt phải tính thêm thời gian chờ đợi cho mỗi cuộc hẹn.

Ngày 15/10, Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện năm tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5km, hướng tới hoàn thành năm 2030.

Thành phố lựa chọn hợp đồng chìa khóa trao tay và khống chế giá trị hợp đồng bình quân đối với đoạn đi ngầm không quá 120 triệu USD/km. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu lớn về huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Nhìn từ trách nhiệm tham mưu tài chính, tôi cho rằng quyết định đầu tư phải được đánh giá bằng cả chất lượng công trình và những cơ hội phát triển mà công trình tạo ra. Đồng tiền ngân sách được chi trong một giai đoạn, nhưng lợi ích và nghĩa vụ của quyết định hôm nay sẽ đi cùng thành phố nhiều năm sau.

Hợp đồng chìa khóa trao tay giúp tập trung trách nhiệm từ thiết kế, mua sắm đến xây dựng và tích hợp hệ thống. Khi nhà thầu chủ động tổ chức thực hiện, phía Nhà nước phải xác định rõ sức chở, độ tin cậy, điều kiện bảo trì và khả năng kết nối của sản phẩm bàn giao.

Thi công tuyến đường hầm metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh minh họa: Thành Đông).

Cam kết trọn gói chỉ có thể được kiểm chứng khi yêu cầu đầu ra đủ cụ thể. Kỷ luật hợp đồng cũng đòi hỏi phía Nhà nước giữ đúng nghĩa vụ về mặt bằng, thủ tục và thanh toán theo thỏa thuận. Vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải có đầu mối, thời hạn và cơ chế theo dõi như đối với công việc của nhà thầu. Làm tốt phần việc ấy giúp hạn chế chậm tiến độ và phòng ngừa những yêu cầu gia hạn, bồi hoàn có thể tránh được. Mỗi thay đổi cần rõ nguyên nhân, tác động tới chi phí, tiến độ và được quyết định đúng thẩm quyền.

Đồng thời, việc kiểm tra khả năng huy động nguồn lực của tổng thầu phải được duy trì trong quá trình thực hiện, cùng phương án bảo vệ công trường, hồ sơ và tính liên tục của dự án khi xảy ra vi phạm. Cơ chế kiểm soát phải phù hợp với pháp luật và hợp đồng áp dụng. Sự rõ ràng giúp các bên có căn cứ hành động, giảm thời gian chờ đợi và giữ trách nhiệm ở đúng nơi có thể xử lý công việc.

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thường gọi là TOD, mở thêm cơ hội sử dụng hiệu quả đất đai và tạo nguồn lực. Tuy nhiên, mỗi đầu mối cần một phương án phù hợp về trung chuyển, sử dụng đất và dịch vụ.

Khu vực giáo dục, công nghệ có nhu cầu khác với khu vực thương mại hoặc cửa ngõ hàng không. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 324/KH-UBND triển khai Nghị quyết 67/2026/NQ-HĐND ngày 15/6 về các khoản thu từ giá trị tăng thêm trong khu vực TOD. Kế hoạch giao nghiên cứu hệ số lợi thế TOD, mức thu từ khai thác tài sản hạ tầng đường sắt địa phương, phí cải thiện hạ tầng và phí kết nối giao thông công cộng. Khả năng đưa từng khoản vào phương án tài chính còn phải căn cứ vào quy định áp dụng, đối tượng, nghĩa vụ và tiến độ thu thực tế.

Cơ quan tài chính cần tính cả chi phí tạo lập quỹ đất, hạ tầng và các nghĩa vụ thực hiện trước khi nguồn thu hình thành, đồng thời có kịch bản thu chậm hoặc thấp hơn dự báo. Cùng với nguồn thu, phải theo dõi lượng hành khách và khả năng tiếp cận việc làm, dịch vụ. Nếu ga hoàn thành mà kết nối chậm hình thành, lợi ích sẽ đến muộn; nếu tăng mật độ trước khi hạ tầng đáp ứng, áp lực có thể tập trung tại cửa ga. Tiến độ metro, đô thị và tạo nguồn thu vì thế phải được phối hợp trên một kế hoạch thống nhất.

Mục tiêu năm 2030 đòi hỏi năng lực điều phối tương xứng với quy mô thực hiện. Những công trường có thể triển khai song song, nhưng thiết kế, mặt bằng, điện, vận chuyển đất thải, cung ứng cấu kiện, lắp đặt và thử nghiệm vẫn phải phối hợp đúng trình tự. Đầu mối điều phối cấp thành phố cần giải quyết các việc vượt thẩm quyền chủ đầu tư; từng vướng mắc phải có đơn vị xử lý và thời hạn cụ thể. Kế hoạch phải dành đủ thời gian cho tích hợp, chạy thử và chuẩn bị khai thác.

Tăng tốc cần đi cùng khảo sát, quan trắc công trình lân cận, kiểm tra thiết kế và đánh giá độc lập; ngưỡng cảnh báo phải gắn với hành động xử lý. Cơ quan tài chính không thay cơ quan chuyên môn quyết định kỹ thuật, nhưng cần hiểu ảnh hưởng của từng khoản chi tới chất lượng và khả năng hoàn thành. Sự thận trọng ở khâu chuẩn bị giúp công trường làm việc liên tục hơn, giảm nguy cơ dừng chờ và những nghĩa vụ tài chính có thể phòng ngừa. Ngày hoàn thành cần được hiểu là ngày hệ thống đủ điều kiện phục vụ hành khách an toàn, thuận tiện.

Trách nhiệm ngân sách còn tiếp tục sau bàn giao. Thành phố cần dự báo riêng doanh thu vé, nguồn thu ngoài vé, chi phí vận hành, bảo trì, thay thế thiết bị và nhu cầu đặt hàng, trợ giá. Nguồn lực công dành cho vận tải phải gắn với chất lượng dịch vụ và khả năng cân đối dài hạn. Quyền sử dụng phần mềm, tiếp cận dữ liệu, tài liệu và điều kiện sửa chữa, nâng cấp cần được xác định theo thỏa thuận để đội ngũ trong nước chủ động tiếp nhận.

Trong mạng lưới 18 tuyến metro được quy hoạch ở Hà Nội, việc chuẩn hóa hợp lý công nghệ, quy trình và đào tạo có thể tạo thuận lợi cho các dự án theo lộ trình. Suốt quá trình đầu tư, HĐND thành phố và người dân cần được tiếp cận thông tin theo quy định, phân biệt rõ số phê duyệt, số thực hiện và số dự báo. Sự minh bạch giúp nhận diện sớm vấn đề và đánh giá kết quả bằng cùng một căn cứ.

Nhìn trong tổng thể quy hoạch Thủ đô, metro là cơ hội kết nối các không gian phát triển và nâng hiệu quả nhiều khoản đầu tư khác. Trách nhiệm tham mưu tài chính là góp phần biến cơ hội thành những công trình vận hành được, dịch vụ duy trì được và lợi ích người dân cảm nhận mỗi ngày.

Bảo đảm vốn cho metro cần đi cùng chuẩn bị các điều kiện để vốn được chuyển thành năng lực phục vụ thực tế. Khi việc đi lại thuận tiện hơn, cơ hội học tập, việc làm rộng mở hơn và thành phố vẫn chăm lo được các nhu cầu thiết yếu, đồng vốn đầu tư đã tạo ra giá trị lâu dài.

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân của tác giả, không thay thế các kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

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