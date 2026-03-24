Lời giải cho “bài toán quá tải” nhìn từ thay đổi ở Bệnh viện Bạch Mai

Một buổi sáng tại Bệnh viện Bạch Mai – nơi từng được coi là “điểm nóng” quá tải của ngành y – nay đã khác. Thay vì những hàng người nối dài từ cổng vào đến khu tiếp đón, nhiều bệnh nhân bước thẳng vào bệnh viện, quét mã QR và được hướng dẫn đến phòng khám theo lịch hẹn. Cảnh tượng tưởng chừng rất bình thường ấy lại là kết quả của một thay đổi không hề nhỏ trong cách tổ chức vận hành.

Người dân chờ khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 ở đường Giải Phóng, Hà Nội (Ảnh: Hồng Hải).

Sự thay đổi này được cảm nhận rõ nhất từ chính người bệnh. Nhiều bệnh nhân chia sẻ trước đây, mỗi lần nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai là “thấy ngại” vì đông đúc và phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, khi biết bệnh viện triển khai đặt lịch khám qua ứng dụng, họ quyết định dùng thử thì thấy đến bệnh viện chỉ cần quét mã, lấy số và vào khám theo giờ, không còn phải đến sớm xếp hàng.

Không chỉ người dân ở Hà Nội, bệnh nhân từ các tỉnh xa cũng cảm nhận rõ sự thay đổi: “Đến đúng giờ là vào khám, không phải chờ đợi nữa, đỡ rất nhiều thời gian và công sức”.

Theo ghi nhận tại khu khám bệnh, việc bệnh nhân đến theo giờ hẹn cũng giúp không khí tại khu tiếp đón trật tự hơn, giảm áp lực cho nhân viên y tế và tạo điều kiện để bác sĩ có thêm thời gian thăm khám kỹ lưỡng cho từng trường hợp.

Từ “đến sớm để chờ” sang “đến đúng giờ để khám”

Trong nhiều năm, việc đi khám bệnh tại các bệnh viện lớn gần như đồng nghĩa với việc phải đến từ rất sớm, xếp hàng, chờ đợi và chấp nhận rủi ro quá tải.

“Luồng xanh” dành cho người bệnh đặt lịch trước qua ứng dụng “Bach Mai Care” đang thay đổi thói quen đó. Thay vì tất cả bệnh nhân cùng đi chung một quy trình, bệnh viện bắt đầu phân luồng: người đặt lịch trước được phục vụ theo khung giờ; người chưa đặt lịch vẫn được tiếp nhận theo quy trình thông thường.

Cách làm này không chỉ giúp giảm áp lực tại khu vực tiếp đón mà, quan trọng hơn, chuyển bệnh viện từ trạng thái bị động sang chủ động điều phối.

Đằng sau việc đặt lịch qua ứng dụng và quét mã QR là một bước chuyển sâu hơn: từ tư duy “xếp hàng” sang điều phối bằng dữ liệu, theo chỉ đạo quyết liệt của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, việc triển khai “luồng xanh” không chỉ nhằm giảm thời gian chờ đợi mà còn hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, trong đó người bệnh được phục vụ theo lịch hẹn, còn hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu. Nói cách khác, thay vì để người bệnh thích nghi với sự quá tải, bệnh viện đang chủ động tổ chức lại quy trình để phục vụ người bệnh tốt hơn.

Nơi in phiếu khám cho bệnh nhân đã đặt lịch qua ứng dụng của bệnh viện (Ảnh: BV Bạch Mai).

Công nghệ trở thành “bộ não” điều phối

Ứng dụng đặt lịch, ki-ốt quét QR, bệnh án điện tử – những yếu tố tưởng như rời rạc – đang được Bạch Mai kết nối thành một hệ thống thống nhất. Điểm cốt lõi không nằm ở từng công cụ mà ở cách chúng được sử dụng để tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh.

Khi dữ liệu được số hóa, bệnh viện có thể dự báo lượng bệnh nhân theo từng khung giờ, phân bổ nhân lực và phòng khám hợp lý, giảm tình trạng dồn ứ vào một thời điểm. Công nghệ vì thế không chỉ giúp nhanh hơn mà còn giúp bệnh viện chủ động điều chỉnh trước áp lực. Với một cơ sở y tế như Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày tiếp nhận 8.000 - 9.000 lượt khám, việc điều phối bằng dữ liệu chính là chìa khóa để giảm quá tải mà không cần mở rộng quá nhiều nguồn lực.

Dù vậy, để “luồng xanh” thực sự trở thành xu hướng chủ đạo, thách thức lớn nhất lại không nằm ở hạ tầng hay phần mềm mà ở thói quen của người dân. Tâm lý “đi sớm cho chắc”, “đến tận nơi mới yên tâm” vẫn còn phổ biến, đặc biệt với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng công nghệ.

Nếu không có các giải pháp hỗ trợ như hướng dẫn trực tiếp, nhân viên hỗ trợ tại chỗ hoặc các kênh đăng ký thay thế, thì “luồng xanh” có thể chỉ dừng lại ở một bộ phận người dùng. Vì vậy, mục tiêu trong thời gian tới không chỉ là mở rộng ứng dụng mà còn từng bước hình thành thói quen đặt lịch trước trong cộng đồng, để giảm áp lực chung cho toàn hệ thống.

Gợi mở cho bài toán lớn của ngành y

Câu chuyện “luồng xanh” tại Bạch Mai không chỉ là một cải tiến kỹ thuật trong một bệnh viện mà còn là gợi ý quan trọng cho bài toán quá tải y tế. Trong nhiều trường hợp, quá tải không chỉ đến từ số lượng bệnh nhân mà còn từ cách tổ chức chưa tối ưu. Khi mọi bệnh nhân đều đến cùng một thời điểm, đi qua cùng một quy trình, thì dù mở rộng quy mô, tình trạng ùn tắc vẫn khó tránh khỏi. Ngược lại, khi biết phân luồng, điều phối theo lịch hẹn và sử dụng dữ liệu để quản lý, áp lực có thể được trải đều theo thời gian.

Đó cũng chính là hướng đi mà Bạch Mai đang thử nghiệm và có thể trở thành kinh nghiệm quý cho nhiều bệnh viện khác.

“Luồng xanh” chưa phải là lời giải hoàn chỉnh cho mọi vấn đề của hệ thống y tế. Nhưng đây là một bước đi đúng hướng. Từ chỗ chấp nhận cảnh quá tải như điều không thể tránh, bệnh viện đang chủ động thay đổi để phục vụ người bệnh tốt hơn. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy cải cách không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn mà có thể bắt đầu từ việc tổ chức lại những điều tưởng như rất quen thuộc. Và khi người bệnh không còn phải xếp hàng để được khám, đó không chỉ là sự tiện lợi mà còn là dấu hiệu của một hệ thống y tế đang vận hành hiệu quả hơn.

Tác giả: Bác sĩ Cấn Khánh Linh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, hiện công tác tại Khoa Mắt Bệnh viện Bạch Mai.

