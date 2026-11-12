Tôi từng viết về yêu cầu ngoại ngữ mang nặng tính thủ tục trong đào tạo sau đại học. Có nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án, chuẩn bị bảo vệ, lại phải đi học ngoại ngữ để bổ sung hồ sơ. Ngoại ngữ cần để tìm tài liệu, đọc nghiên cứu, trao đổi học thuật ngay từ đầu. Đến khi công trình hoàn thành mới học thì giúp gì cho luận án?

Câu chuyện ấy trở lại sau cuộc họp ngày 4/11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngành Ngôn ngữ Anh. Theo số liệu Bộ công bố, giai đoạn 2023–2025, người học văn bằng hai theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng 61,2%, từ 10.613 lên 17.113. Quy mô đào tạo từ xa của ngành tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người, dù không chỉ gồm văn bằng hai. Vì sao nhiều người đã có bằng đại học vẫn muốn học thêm một bằng ngoại ngữ?

Không thể quy hết cho thủ tục. Nhu cầu chuyển nghề, nâng cao năng lực, làm việc quốc tế là chính đáng. Nhưng quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 cũng chấp nhận bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài làm minh chứng đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ. Bằng cấp lại không có thời hạn như nhiều chứng chỉ. Không ít trường quảng bá khả năng dùng văn bằng hai để đáp ứng điều kiện học sau đại học. Chưa có khảo sát về động cơ người học, nhưng không thể bỏ qua tác động của những quy định ấy. Chính sách muốn nâng năng lực, liệu có vô tình khuyến khích cuộc đua lấy bằng? Khi người ta học để vượt một điều kiện hơn là để làm được một công việc, mục tiêu chính sách đã có nguy cơ lệch hướng.

Sinh viên học ngoại ngữ trực tuyến (Ảnh minh họa: CV).

Tôi băn khoăn về những chương trình văn bằng hai Ngôn ngữ Anh quảng bá thời gian khoảng hai năm. Người tốt nghiệp ngành khác có thể được công nhận tín chỉ chung, nhưng không thể mặc nhiên miễn nhiều học phần chuyên sâu về ngôn ngữ. Với người có nền tảng tiếng Anh yếu, hai năm vừa làm vừa học liệu có đủ để hoàn thành chương trình, rèn bốn kỹ năng và đạt C1 - bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam: Người học đọc hiểu được văn bản dài và phức tạp, diễn đạt trôi chảy trong học tập và công việc. Không thể kết luận mọi chương trình ngắn đều kém, nhưng cũng không thể lấy số học kỳ và tỷ lệ tốt nghiệp bảo đảm chất lượng.

Pháp luật không phân biệt giá trị pháp lý của văn bằng chỉ vì người học theo phương thức trực tiếp hay từ xa. Tôi ủng hộ nguyên tắc ấy, nhưng bình đẳng về giá trị văn bằng phải đi cùng độ tin cậy tương đương khi đánh giá đầu ra. Cuối tháng 10, Bộ yêu cầu chấn chỉnh đào tạo văn bằng hai, kiểm soát công nhận tín chỉ, xác thực người học và đánh giá từ xa; phần đánh giá từ xa không quá 50% trọng số điểm học phần. Quy định đã có. Các trường thực hiện và công khai kết quả đến đâu? Bao nhiêu trường chứng minh được thời lượng thực hành, chất lượng thi bốn kỹ năng, kết quả kiểm định? Bằng cấp bình đẳng trên giấy không tự làm năng lực người học ngang nhau. Bình đẳng về văn bằng phải được bảo vệ bằng kiểm soát chất lượng, không thể chỉ bằng một dòng quy định.

Tại cuộc họp ngày 4/11, lãnh đạo Bộ yêu cầu chuẩn đầu ra văn bằng hai Ngôn ngữ Anh tương đương chính quy và người học có chứng chỉ xác nhận đạt C1 mới được cấp bằng. Tôi ủng hộ đánh giá nghiêm túc, kể cả độc lập khi cần. Nhưng nếu một trường đã dạy, kiểm tra suốt chương trình mà không đủ căn cứ xác nhận năng lực tốt nghiệp, trách nhiệm của trường ở đâu? Nếu nhiều người học xong vẫn không đạt C1 khi kiểm tra độc lập, phải xem lại chương trình và cách đánh giá, chứ không chỉ buộc họ đi tìm thêm chứng chỉ. Chứng chỉ có thể phát hiện lỗ hổng, nhưng không thể vá lỗ hổng của cả chương trình đào tạo.

Trải nghiệm làm việc của tôi cũng thay đổi nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Trước đây, đọc một báo cáo nước ngoài tốn nhiều thời gian tra thuật ngữ, dịch và đối chiếu. Nay AI giúp tìm nguồn, giải thích khái niệm, tóm tắt phương pháp, so sánh nghiên cứu nhanh hơn. Rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận tri thức giảm rõ rệt, nhưng đọc được chưa phải hiểu đúng. Một bản dịch trôi chảy có thể sai thuật ngữ, bản tóm tắt có thể bỏ sót giới hạn nghiên cứu, nguồn AI dẫn đôi khi không tồn tại. Máy có thể dịch hộ, nhưng không thể nghi ngờ và chịu trách nhiệm hộ người nghiên cứu.

Bởi vậy, một tấm bằng ngoại ngữ chưa đủ chứng minh năng lực nghiên cứu. Người học còn cần kỹ năng tìm tài liệu gốc, đọc hiểu, lưu trữ, truy xuất, phân tích, kiểm chứng và phản biện; biết khai thác AI nhưng không phó mặc suy nghĩ cho máy. Ngược lại, không có bằng ngoại ngữ không đồng nghĩa không thể nghiên cứu hiệu quả. Ngoại ngữ vẫn cần khi viết, trình bày và trao đổi trực tiếp với giới khoa học quốc tế, song phải được đánh giá theo yêu cầu thực tế của chương trình.

Nhà trường và người hướng dẫn có cả quá trình để quan sát nghiên cứu sinh đọc gì, hiểu đến đâu, phản biện ra sao. Hãy đánh giá qua công việc: Yêu cầu họ phân tích công trình quốc tế, chỉ ra phương pháp, đối chiếu chứng cứ và bảo vệ lập luận trước hội đồng. Khi chương trình cần, kiểm tra riêng năng lực giao tiếp. Để tránh sự dễ dãi, cần tiêu chí công khai, phản biện ngoài trường và lưu hồ sơ phục vụ hậu kiểm. Không thể thay đánh giá học thuật bằng việc kiểm tra đủ giấy tờ. Không thể đợi đến ngày bảo vệ luận án mới bắt đầu hỏi nghiên cứu sinh có sử dụng được ngoại ngữ để nghiên cứu hay không.

Quy chế sau đại học mới áp dụng cho các khóa thông báo tuyển sinh từ năm 2027 cho phép trường quy định yêu cầu năng lực ngôn ngữ theo chương trình, không thấp hơn chuẩn chung. Đây là cơ hội đổi cách đánh giá. Bộ cần đối sánh kết quả đầu ra, hậu kiểm chương trình văn bằng hai tăng nhanh, kiểm soát việc miễn tín chỉ và truy trách nhiệm nơi cấp bằng không tương xứng với năng lực.

Nếu chính sách khiến người ta học thêm một bằng chỉ để chứng minh điều phải thể hiện trong công việc, nên sửa cách đánh giá, không chỉ siết hồ sơ. Ngoại ngữ là công cụ mở cửa tri thức, đừng biến thành chiếc chìa khóa mở cửa thủ tục.

Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.

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