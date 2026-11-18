Mấy tháng nay, các bệnh viện cả công lẫn tư đều bận rộn với nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân. Riêng tôi cũng đã khám và kết luận cho cả nghìn người. Với kinh nghiệm mấy chục năm khám chữa bệnh, tôi thấy lần khám sức khỏe này có những chuyển biến khác hẳn so với trước.

Trước kia, việc khám sức khỏe định kỳ chủ yếu do các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên, nhưng chất lượng không đồng đều. Có những cơ quan trong ngành sân bay, hải quan... cho nhân viên khám rất kỹ, làm rất nhiều xét nghiệm, chụp chiếu. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp cho khám rất sơ sài: Chỉ đo chiều cao, cân nặng, bác sĩ nghe tim phổi, thử công thức máu là xong.

Còn với đông đảo người dân, khám sức khỏe hằng năm chưa thành thói quen. Có nhiều người hàng chục năm chưa từng khám sức khỏe lần nào, chỉ đi khám khi thấy bất thường, và đó cũng thường là lúc phát hiện ra bệnh nặng. Lý do người dân ngại đi khám rất đa dạng: Ngoài việc chưa thấy lợi ích của khám sức khỏe định kỳ thì còn vấn đề kinh phí.

Người dân TPHCM khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Thảo Phương).

Lần này, việc khám sức khỏe được tổ chức miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm. Nội dung và mẫu hồ sơ khám được quy định thống nhất trên toàn quốc tại Thông tư 25/2026/TT-BYT của Bộ Y tế. Người dân được đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, đếm mạch; được khám lâm sàng (bác sĩ trực tiếp hỏi bệnh và thăm khám) qua các chuyên khoa: Nội, ngoại, da liễu, sản phụ khoa (nếu là nữ), mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Đặc biệt, ở nhiều nơi người dân còn được xét nghiệm máu chi tiết hơn trước.

Rất nhiều người vẫn lầm tưởng cứ lấy máu là biết được tất cả các loại bệnh. Ở những lần trước, người dân khám sức khỏe đại trà thường chỉ được làm công thức máu (xét nghiệm đếm số lượng các loại tế bào máu). Xét nghiệm đơn giản này chỉ cho biết số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, qua đó gợi ý có thiếu máu hoặc viêm nhiễm hay không. Còn muốn biết nhóm máu, đường máu, chức năng thận, men gan, mỡ máu, viêm gan virus, axit uric (chất liên quan đến bệnh gút)... thì phải làm riêng từng xét nghiệm tương ứng. Không có xét nghiệm nào chỉ làm một lần là biết được tất cả các bệnh.

Ở lần khám này, tùy theo chỉ định của bác sĩ và điều kiện của từng địa phương, đơn vị, ngoài công thức máu và xét nghiệm nước tiểu, người dân còn có thể được làm đường máu, chức năng thận, men gan, chụp X-quang tim phổi. Một số cơ quan có nhiều kinh phí còn cho nhân viên làm thêm siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, tuyến vú, xét nghiệm mỡ máu, axit uric, xét nghiệm tầm soát ung thư...

Nhờ vậy, thầy thuốc chúng tôi có nhiều công cụ hơn để tầm soát (kiểm tra nhằm phát hiện sớm bệnh ở người chưa có triệu chứng) cho người dân so với trước đây. Trong thực tế, chỉ qua đo huyết áp, đếm mạch và nghe tim ban đầu đã phát hiện nhiều người tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh van tim, suy tim cần khám chuyên sâu.

Đặc biệt đáng ngại là tình trạng thừa cân, béo phì ở giới trẻ. Khá nhiều bạn trẻ có chỉ số khối cơ thể BMI (cân nặng tính bằng kg chia cho bình phương chiều cao tính bằng mét) trên 25, một số còn trên 30. Theo phân loại chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), BMI từ 25 đến 29,9 là thừa cân, từ 30 trở lên mới là béo phì. Nhưng theo ngưỡng áp dụng cho người châu Á, BMI từ 23 đến 24,9 đã là thừa cân, từ 25 đến 29,9 là béo phì độ I và từ 30 trở lên là béo phì độ II.

Gặp những bạn trẻ béo phì, tôi phải dành thời gian tư vấn về tác hại của béo phì, về chế độ ăn uống, vận động, và về các thuốc mới hỗ trợ giảm cân như nhóm đồng vận thụ thể GLP-1 (thuốc bắt chước một hormone của ruột, giúp giảm cảm giác thèm ăn; chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ)...

Với xét nghiệm công thức máu đơn giản, ngoài việc phát hiện thiếu máu để tư vấn ăn uống bổ sung chất sắt, tẩy giun..., chúng tôi còn gặp một lượng đáng kể người có hồng cầu nhỏ, nhạt màu, gợi ý mang gen bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia (bệnh di truyền khiến hồng cầu dễ vỡ, gây thiếu máu). Muốn khẳng định thì phải làm thêm xét nghiệm chuyên sâu như điện di huyết sắc tố (xét nghiệm phân tích các loại huyết sắc tố trong hồng cầu) hoặc xét nghiệm gen. Người chỉ mang gen thường khỏe mạnh, không cần điều trị, nhưng không nên tự ý uống sắt khi chưa xét nghiệm xác định có thiếu sắt hay không. Với những trường hợp này, chúng tôi chủ yếu tư vấn về khám sức khỏe tiền hôn nhân. Nếu cả hai vợ chồng cùng mang gen bệnh cùng loại thì mỗi lần mang thai có 25% nguy cơ sinh con mắc bệnh thể nặng. Các cặp đôi này không bị cấm kết hôn hay sinh con, nhưng cần được tư vấn di truyền và làm chẩn đoán trước sinh hoặc sàng lọc phôi để sinh con khỏe mạnh.

Xét nghiệm nước tiểu cho thấy khá nhiều người trẻ có hồng cầu, bạch cầu trong nước tiểu, một dấu hiệu gợi ý viêm nhiễm đường tiết niệu, dù cũng có thể do nguyên nhân khác như sỏi, bệnh thận hoặc lẫn máu kinh ở phụ nữ. Tình trạng này hay gặp ở người trẻ, thường liên quan đến thói quen uống ít nước, nhịn tiểu tại nơi làm việc, vệ sinh chưa đúng cách... Chúng tôi lại phải hỏi và khám kỹ hơn về hệ tiết niệu để tư vấn cho phù hợp. Trường hợp có triệu chứng rõ thì kê đơn điều trị, trường hợp phức tạp thì hướng dẫn đi khám chuyên khoa.

Sau đó xem sang các kết quả xét nghiệm sinh hóa máu (đo nồng độ các chất hòa tan trong máu), gồm đường máu, chức năng thận và men gan. Khá nhiều trường hợp có đường máu lúc đói cao hơn bình thường nhưng chưa đến ngưỡng bệnh, được xếp loại là rối loạn đường máu lúc đói, một dạng tiền đái tháo đường. Với những người vượt ngưỡng nhẹ, chúng tôi tư vấn ăn uống hạn chế đồ ngọt và tinh bột, tăng vận động. Còn những trường hợp đường máu cao và rất cao thì phải cho làm thêm xét nghiệm chuyên sâu, như HbA1c (chỉ số phản ánh đường máu trung bình trong khoảng ba tháng gần nhất), để chẩn đoán xác định và điều trị sớm.

Về xét nghiệm chức năng thận (đo urê, creatinin trong máu để đánh giá khả năng lọc của thận) và men gan (các enzym tăng lên trong máu khi tế bào gan bị tổn thương), theo quan sát của tôi, người trẻ ít có bất thường hơn người lớn tuổi. Khi có bất thường, chúng tôi dựa vào những dấu hiệu đó để tư vấn người dân khám chuyên sâu theo từng lĩnh vực, nhằm tìm ra bệnh và có phương án điều trị phù hợp.

Ở các chuyên khoa như ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt cũng có rất nhiều trường hợp bất thường, như viêm nhiễm phụ khoa, tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), bệnh lý họng mạn tính, bệnh lý răng miệng... Những trường hợp này đều được bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Vì thế, khám xong cho một người dân tốn rất nhiều thời gian, và cơ sở y tế phải bỏ rất nhiều công sức để tổ chức một dây chuyền khám hiệu quả.

Đợt khám sức khỏe toàn dân lần đầu tiên này đang được triển khai khẩn trương. Theo thông tin trên báo chí ngày 17/11, Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến 8 giờ ngày 16/11, Chương trình khám sức khỏe toàn dân của thành phố đã ghi nhận 9.768.506 người, tương đương 76,46% dân số. Thành phố đang gấp rút tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe cho người dân.

Điểm rất mới của lần khám này là kết quả phải được nhập lên hệ thống quản lý chung để theo dõi. Vì vậy, các cơ sở y tế hiện đang rất bận rộn với công tác “đẩy cổng” (chuyển dữ liệu từ cơ sở khám lên hệ thống chung) này.

Thực tế khám của tôi cho thấy đợt khám sức khỏe toàn dân đã phát hiện nhiều bệnh mà người dân trước đó không hề biết. Điều này giúp ích rất lớn cho việc điều trị sớm. Nhưng tôi không biết những lời tư vấn tại chỗ của bác sĩ được người dân tiếp thu bao nhiêu, và có bao nhiêu người làm theo.

Cơ quan chuyên môn và chính quyền nên có hướng dẫn cho các bệnh viện: khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì tiếp tục khám chuyên sâu như thế nào, kê đơn thuốc ra sao, cơ chế chi trả nào là phù hợp, để người dân thực sự thấy lợi ích của việc đi khám sức khỏe.

Hiện các địa phương đang rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe cho người dân và cập nhật thông tin lên sổ sức khỏe điện tử (hồ sơ sức khỏe cá nhân lưu trên hệ thống số). Tuy nhiên, ngay từ bây giờ cũng nên có kế hoạch sử dụng các thông tin này để nâng cao sức khỏe cho người dân.

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; sau khi nghỉ hưu, hiện tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.

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