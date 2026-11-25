Ngày 13/11, một tiếng nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 2 căn khác sập một phần. 3 người đã tử vong, 9 người bị thương. Một trong những người thiệt mạng khi đó đang ở tiệm sửa đồng hồ bên cạnh.

11 ngày sau, sáng 24/11, một vụ nổ nghi do khí gas tại cửa hàng ăn uống ở số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) làm sập một phần công trình một tầng phía sau nhà tập thể E4. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều cùng ngày, 6 người đã tử vong và 10 người đang được cấp cứu, điều trị.

Hai vụ việc khác nhau về bản chất. Ở TPHCM là khâu kinh doanh gas; cơ quan chức năng cho biết vụ nổ có dấu hiệu sang chiết gas trái phép và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân. Còn ở Hà Nội là khâu sử dụng gas, nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra. Tôi không đánh đồng hai vụ. Kết luận sẽ do các cấp có thẩm quyền đưa ra. Nhưng chúng có chung một mẫu số: một lượng khí hóa lỏng đủ để nổ tung nhà cửa nằm ngay giữa nơi người khác sinh sống, và phần lớn nạn nhân là những người không hề liên quan đến bình gas ấy.

Hiện trường vụ nổ nghi do khí gas tại cửa hàng ăn uống ở số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) (Ảnh: Hải Long).

Vì vậy, trong khi trách nhiệm của từng vụ đang được làm rõ, có nhiều câu hỏi chúng ta có thể đặt ra: Gas trong khu dân cư được kiểm soát đến đâu? Nếu sự cố xảy ra, người bị thiệt hại được bồi thường bằng gì? Và người dân có quyền biết mình đang sống cạnh những gì?

Gas trong quán ăn và cửa hàng

Một quán ăn trong khu dân cư có thể dùng nhiều bình gas cùng lúc, đấu nối bằng dây dẫn và van tự lắp, đặt ngay trong gian bếp chật. Nhiều quán nằm trong những khu tập thể cũ mà kết cấu đã xuống cấp. Thông thường, những quán nhỏ như vậy, tùy trường hợp cụ thể, có thể không thuộc diện cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ.

Tiêu chuẩn về hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ, tức toàn bộ bình, van, ống dẫn và bếp, đã có, nhưng về nguyên tắc là tiêu chuẩn áp dụng tự nguyện. Ai lắp đặt, ai kiểm tra đường ống và van, bình có còn hạn kiểm định hay không, có thiết bị báo rò rỉ gas hay không, những câu hỏi đó trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào ý thức của chủ quán.

Tôi không cho rằng mọi quán ăn phải bị kiểm tra như một kho gas. Làm vậy sẽ thành gánh nặng cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh nhỏ và vượt quá nguồn lực của chính quyền cơ sở. Nhưng có thể đặt ngưỡng theo rủi ro thực tế: số lượng bình gas sử dụng, vị trí trong dãy nhà liền kề hoặc khu tập thể cũ, kết cấu công trình. Cơ sở vượt ngưỡng phải lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ, chỉ dùng hệ thống do đơn vị có năng lực lắp đặt, và nằm trong danh sách kiểm tra của chính quyền.

Trên đây là vấn đề với các cơ sở sử dụng gas. Còn với các cơ sở kinh doanh gas, từ 1/7/2026, Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh có hiệu lực. Theo đó, cửa hàng bán lẻ LPG chai không còn phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, và các điều kiện kinh doanh tại Điều 10 Nghị định 87/2018/NĐ-CP cũng tạm thời không áp dụng. Nghị quyết có hiệu lực đến hết 28/2/2027, và đây chính là giai đoạn cần siết hậu kiểm nhất.

Tôi ủng hộ cắt giảm thủ tục, nhưng bỏ giấy phép không có nghĩa là bỏ nghĩa vụ an toàn. Khi tiền kiểm lùi lại, hậu kiểm phải tiến lên tương ứng. Trong khi đó, theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 347/2026/NĐ-CP), chỉ cơ sở kinh doanh khí đốt tồn chứa trên 500kg mới thuộc nhóm cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ và được kiểm tra định kỳ hằng năm; cửa hàng nhỏ hơn chủ yếu do chính quyền cấp xã quản lý. Nếu hậu kiểm không theo kịp, khoảng trống sẽ rơi đúng vào nhóm cửa hàng nhỏ nằm trong khu dân cư.

Tiền bồi thường

Pháp luật hiện buộc cơ sở kinh doanh khí đốt tồn chứa trên 500kg mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Căn cứ là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định 67/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 105/2025/NĐ-CP và Nghị định 347/2026/NĐ-CP). Nhưng đối tượng của loại bảo hiểm này là nhà, công trình, máy móc, hàng hóa của chính cơ sở. Nó bảo vệ tài sản của chủ cửa hàng, không phải tính mạng và ngôi nhà của người hàng xóm. Đáng chú ý, trước khi Nghị định 105/2025/NĐ-CP có hiệu lực, ngưỡng mua bảo hiểm này là từ 200kg. Nghĩa là từ 1/7/2025, nhóm cửa hàng có lượng tồn chứa từ 200k đến 500k đã ra khỏi diện bắt buộc. Còn phần lớn quán ăn nhỏ dùng gas thì không thuộc diện này.

Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ, trong đó có chất cháy, chất nổ, phải bồi thường thiệt hại kể cả khi không có lỗi. Họ chỉ được miễn trong một số trường hợp hẹp, như thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, sự kiện bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết. Về lý thuyết, nạn nhân được bảo vệ khá chặt. Tuy nhiên, hãy nhìn quy mô thiệt hại của hai vụ vừa qua: hàng loạt căn nhà sập, 9 người chết, gần 20 người phải điều trị. Thiệt hại ấy rất dễ vượt quá toàn bộ tài sản của một hộ kinh doanh gas hay một quán ăn. Khi người phải thi hành án không còn gì, quyền được bồi thường chỉ còn trên giấy.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc bảo vệ người dân trước nguy cơ cháy nổ không dừng ở kiểm tra điều kiện kinh doanh. Hàn Quốc là một trường hợp đáng tham khảo. Điều 57 Luật Quản lý an toàn và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của nước này buộc các chủ thể kinh doanh gas tham gia bảo hiểm, hoặc cơ chế tương trợ tương đương, để bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác khi xảy ra tai nạn. Văn bản hướng dẫn quy định mức bảo hiểm cụ thể, trong đó thiệt hại tài sản tối thiểu 300 triệu won mỗi vụ đối với doanh nghiệp bán LPG. Phí bảo hiểm còn được giảm hoặc tăng theo kết quả đánh giá tuân thủ an toàn, tức là chính sách bảo hiểm được gắn với trách nhiệm phòng ngừa. Cũng cần lưu ý rằng ở Hàn Quốc, bán LPG là ngành nghề phải xin phép.

Từ kinh nghiệm này, Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba trong hoạt động kinh doanh gas, với mức bảo hiểm phù hợp quy mô tồn chứa và nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng. Về lâu dài, cơ chế này có thể mở rộng sang những cơ sở kinh doanh ăn uống dùng gas vượt một ngưỡng nhất định. Điều quan trọng là không để người dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tài chính của chủ cơ sở sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Quyền được biết

Chúng ta lên mạng tìm một điểm bán gas gần nhà rất dễ. Nhưng gần như không ai biết khu phố mình có bao nhiêu điểm tồn chứa gas, quán ăn nào đang dùng hàng chục bình gas sát vách, điểm nào đã được kiểm tra, kết quả ra sao, và phản ánh ở đâu khi ngửi thấy mùi gas bất thường. Trong khi chính những người sống xung quanh là người gánh hậu quả đầu tiên.

Một số nước đã đi trước. Singapore đặt ra yêu cầu cụ thể về vị trí lắp đặt, khoảng cách an toàn và biện pháp kỹ thuật đối với hệ thống LPG. Pháp có cổng thông tin Géorisques do Nhà nước xây dựng. Chỉ cần nhập địa chỉ nhà mình, người dân biết được quanh đó có những nguy cơ thiên tai và nguy cơ công nghiệp nào. Géorisques chủ yếu bao quát các cơ sở công nghiệp lớn, nhưng tinh thần của nó rất rõ: người dân có quyền biết mình đang sống cạnh rủi ro gì.

Với Việt Nam, nơi rủi ro nằm rải rác trong từng dãy phố chứ không chỉ ở khu công nghiệp, cách làm ấy cần đi xa hơn. Mỗi tỉnh, thành nên xây dựng bản đồ số công khai các điểm kinh doanh, tồn chứa gas và các cơ sở sử dụng gas quy mô lớn, gắn với cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy. Người dân có thể tra cứu địa điểm, loại hình, tình trạng kiểm tra, cơ quan quản lý và kênh phản ánh.

Bản đồ ấy còn giúp chính quyền nhìn ra rủi ro cộng dồn, chẳng hạn một đoạn phố có cửa hàng gas nằm giữa các quán ăn, quán nhậu, hay một khu tập thể cũ dày đặc bếp gas kinh doanh, để chủ động điều chỉnh trước khi quá muộn. Quan trọng hơn, người dân không chỉ được báo tin sau khi tai nạn xảy ra, mà có thể tham gia phát hiện, phản ánh và giám sát nguy cơ ngay từ đầu.

Hai vụ nổ ở TPHCM và Hà Nội cần được điều tra để xác định nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý của những người liên quan. Nếu có vi phạm, phải xử lý nghiêm. Đồng thời, chúng ta cần rà soát quy định để siết chặt việc quản lý gas giữa khu dân cư. Đừng để người dân không biết mình đang sống cạnh những gì.

Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và có bằng thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

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