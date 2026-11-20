Tôi từng đứng hàng giờ trước cửa sổ văn phòng trường học chỉ để nhìn vào tủ sách, nơi chứa đựng cả thế giới rộn ràng màu sắc và ước mơ của tôi.

Hồi nhỏ, tôi học trường làng đối diện nhà, chỉ cách một con sông. Trường vỏn vẹn có ba phòng học và một phòng gọi là văn phòng, nơi làm việc của các thầy cô và cũng là nơi để thiết bị dạy học.

Tôi mê chữ, đọc tất cả những gì có chữ. Tuy nhiên, thời đó sách báo làm gì có nhiều như sau này. Thứ tôi đọc đi đọc lại là thư chúc Tết của chính quyền địa phương được phát tận nhà, năm nào bà nhận xong cũng gấp lại, đặt trang trọng vào ngăn tủ. Ngoài ra còn có những tờ gấp tuyên truyền phòng chống HIV và sách giáo khoa. Mỗi buổi trưa hè buồn chán, tôi nằm đung đưa trên võng, lấy hết mớ giấy đó ra đọc cho khuây khỏa. Đọc nhiều đến mức giấy sờn, những nếp gấp cứ muốn tách lìa nhau, tôi phải lấy băng keo dán lại.

Khám phá tri thức từ những trang sách (Ảnh minh họa: CV).

Cho đến một hôm, lúc đi cất mô hình quả địa cầu ở văn phòng sau tiết Địa lý, tôi thấy trong phòng có một cái tủ mới, bên trong toàn sách là sách. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì chưa từng thấy nhiều sách đến thế. Tôi bắt đầu mơ ước được cầm những cuốn sách ấy trên tay, được đọc chúng. Từ hôm đó, cứ đến giờ ra chơi, tôi lại đứng ngoài cửa sổ ngắm cái tủ sách.

Ngày nghỉ, tôi cũng mon men qua trường đứng nhìn. Mùa hè, trường vắng tanh, chỉ có tôi đứng bên ngoài nhìn qua tấm lưới B40 vào tủ sách. Những cuốn sách nằm yên trong tủ đủ sức làm tôi thèm thuồng, mơ ước được chạm vào. Có khi tối về ngủ, tôi còn nằm mơ được mở tủ lấy sách ra đọc.

Rồi một ngày nọ, phép màu xuất hiện. Hôm đó, thầy hiệu trưởng có việc vào trường. Vừa dắt xe đạp qua cổng, thầy đã thấy tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn vào văn phòng. Thầy hỏi vì sao tôi lại đứng đó.

Tôi lí nhí kể lý do. Thầy nghe xong liền mở cửa văn phòng, mở tủ sách lấy cho tôi vài cuốn. Tôi không tin vào mắt mình: Những cuốn sách tinh tươm đang nằm trong tay tôi. Thầy bảo đây là tủ sách mới được mạnh thường quân ngoài tỉnh tặng, trường đang dán nhãn rồi sẽ cho học sinh mượn đọc. Tôi tròn xoe mắt, hỏi đi hỏi lại có thật là sẽ được mượn hết những cuốn sách này về đọc không. Thầy cười bảo: “Chắc chắn rồi”. Tôi ôm mấy cuốn sách vừa được thầy cho mượn, nhảy chân sáo về nhà, líu lo kể với bà và mẹ rằng bên trường có một tủ sách diệu kỳ.

Tôi ngấu nghiến đọc mấy cuốn sách ấy, lòng vui tưng bừng. Sau này, tôi nhiều lần được tặng quà, có được thứ nọ thứ kia, nhưng chưa bao giờ niềm vui lại to lớn và bừng sáng như khoảnh khắc nhận mấy cuốn sách đầu tiên ấy trong đời.

Có một năm, bão đổ vào các tỉnh miền Tây. Ngôi trường bé nhỏ, xây dựng đơn sơ không chịu nổi sức bão: từng tấm tôn bị gió giật bay, cột kèo xiêu vẹo, đổ xuống bàn ghế. Ngồi trong nhà nghe gió rít và tiếng mưa không ngớt suốt đêm, tôi nơm nớp lo không biết cái tủ sách có bị xô đổ không, sách có bị ướt hết không.

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng nắng, tôi chạy ù sang xem cái tủ sách “của mình” thì thấy thầy hiệu trưởng đã ở đó. Vừa thấy tôi, thầy liền bảo: “Tủ sách còn nguyên”. Tôi mừng khôn xiết, cười toe toét chạy về nhà nhờ ba và các cô chú cùng sang dọn dẹp trường lớp sau bão.

Sau đó, tôi đọc rất nhanh, hết cuốn này sang cuốn khác. Có chỗ nào không hiểu, tôi lại hỏi thầy; thầy giải thích cho tôi nghe và cho mượn thêm những cuốn cùng chủ đề. Dần dần, tôi đọc hết số sách trong cái tủ nhỏ ấy. Rồi tôi cũng xa trường tiểu học, ra thị xã học cấp II (trung học cơ sở). Hôm đưa cho tôi những cuốn sách cuối cùng trong tủ, thầy bảo người có hiểu biết sẽ bước đi vững vàng trong cuộc sống. Thầy chúc tôi luôn giữ được lòng ham học hỏi.

Suốt nhiều năm tháng về sau, tôi vẫn giữ những lời ấy, giữ hình ảnh người thầy hiệu trưởng giản dị ở ngôi trường đơn sơ, nhỏ bé.

Sau này, khi đứng trước những hiệu sách đồ sộ ở nhiều quốc gia, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác ngày đó, cảm giác diệu kỳ tỏa ra từ chiếc tủ sách nhỏ ở văn phòng trường tiểu học. Chiếc tủ lặng im, bé nhỏ, không cầu kỳ, nhưng là nơi thực sự chứa đựng cả thế giới và khoảng trời mơ ước của tôi.

Và thầy hiệu trưởng của trường tôi ngày ấy chính là cầu nối giữa tôi và chiếc tủ sách nhiệm màu đó. Một hành động nhỏ, một lời động viên ân cần của thầy đã dạy tôi về sự tử tế, tận tâm.

Ngày tri ân, tôi nghĩ về thầy và rất nhiều thầy cô giáo đang tận tâm, cặm cụi làm công việc của mình giữa một thời đại đầy biến động, đổi mới.

Khó khăn của ngày xưa là sự thiếu thốn, còn khó khăn của thời nay có thể chính là sự đủ đầy. Thời nào cũng có những thách thức riêng, khiến sự nghiệp giáo dục, công việc vốn đòi hỏi nhiều tố chất, sự tận tụy và tâm huyết, càng thêm gian nan.

Tuy nhiên, tôi tin rằng khi gạt đi những ồn ào và quay về với cốt lõi của giáo dục, sự tử tế và làm gương vẫn là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Đó vừa là ánh sáng soi đường, vừa là công cụ giúp cả người dạy lẫn người học vượt qua những “tác dụng phụ” của biến động bên ngoài đối với việc vun trồng thế hệ tương lai.

Trồng người nên bắt đầu từ sự tử tế và làm gương.

Tác giả: Ngô Tú Ngân tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM, là thành viên Đoàn Luật sư TPHCM. Hiện cô làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia.

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