Từ khi thành lập tới nay, diện tích và quy mô dân số của thành phố Hà Nội đã có nhiều thay đổi. Theo niên giám thống kê 2025, Hà Nội rộng khoảng 3.360 km2 với khoảng 8,7 triệu dân.

Nhưng riêng khu phố cổ, theo ranh giới bảo tồn hiện hành, chỉ rộng khoảng 81 ha. Trong nhiều thập kỷ qua, dân số khu vực phố cổ tăng nhanh trong khi quỹ nhà tại đây hầu như không tăng. Năm 2010, nơi đây đã có khoảng 66.600 người sinh sống, mật độ 823 người/ha – thuộc hàng cao nhất trong các khu đô thị lịch sử trên thế giới.

Chính sách nhà đất thời bao cấp đưa nhiều hộ vào cùng một số nhà, chung sân, chung bếp, chung nhà vệ sinh. Nhân khẩu tiếp tục tăng, ngôi nhà bị chia nhỏ, cuối cùng mỗi hộ chỉ còn một buồng, chật chội và thiếu vệ sinh như chúng ta đã biết.

Một lối đi được tận dụng để dựng nhà vệ sinh, làm nơi chứa đồ, bếp nấu... ở khu vực phố cổ (Ảnh: Hải Long).

Hai mươi tám năm, một đề án chưa đi vào cuộc sống

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, yêu cầu giãn dân phố cổ đã được đặt ra từ Quy hoạch chung năm 1992. Năm 1998, thành phố phê duyệt chủ trương giãn dân với mục tiêu hạ mật độ xuống 500 người/ha vào năm 2020, tương ứng phải di dời khoảng 6.550 hộ với trên 26.000 người.

Đề án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2013–2016) di dời 1.530 hộ sang khu nhà ở giãn dân rộng 11,12 ha trong khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên cũ. Giai đoạn 2 (đến năm 2020) di dời 5.020 hộ còn lại sang khu đất 30 ha tại phường Thượng Thanh cũ.

Kết quả là khu nhà giãn dân ở Việt Hưng xây xong nhưng gần như không có dân phố cổ đến ở. Trong Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 27/10 về việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, UBND thành phố Hà Nội cũng thừa nhận đề án giãn dân từ năm 2013 chưa triển khai được, nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ nhà phù hợp.

Vì sao đề án chưa đi vào cuộc sống?

Có nhiều nguyên nhân, và câu trả lời chính thức (trong đó có việc chưa có quỹ nhà phù hợp) thuộc về cơ quan có thẩm quyền. Là người sinh ra và lớn lên ở phố cổ, cá nhân tôi quan sát thấy một trong những lý do nằm ở sinh kế. Nhiều người phố cổ sống bằng cửa hàng mặt phố, gánh hàng rong, phòng trọ cho khách du lịch; chuyển sang căn hộ tầng cao cách hồ Gươm 7km là mất nguồn thu, dù diện tích ở có tăng gấp nhiều lần. Nhiều chuyên gia đã nói từ lâu: giãn dân không chỉ là tăng mét vuông ở, mà phải giải được bài toán sinh kế.

Lý do thứ hai cũng cần được nói đến là giá trị tài sản. Ai cũng biết giá nhà đất phố cổ trên thị trường rất cao, nên việc người dân cân nhắc xem giá trị tài sản có còn tương xứng hay không khi chuyển ra căn hộ giãn dân là điều dễ hiểu.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố phê duyệt ngày 13/5, đặt ra mục tiêu tái cấu trúc đô thị, giảm tải cho nội đô lịch sử. Ngày 28/10, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết cho phép nhóm khó khăn nhất về nhà ở tại khu phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Hiện có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sống trong các nhà đông hộ, diện tích bình quân dưới 5m2 sàn/người.

Mỗi hộ được giải quyết một căn, một lần; năm 2026 dự kiến bố trí 552 căn tại 9 dự án, mỗi dự án không quá 20% số căn mở bán, phần còn lại bố trí trong năm 2027. Người mua phải chuyển toàn bộ nhân khẩu khỏi nơi ở cũ và đăng ký thường trú tại nơi ở mới; phần diện tích cũ thuộc sở hữu tư nhân sẽ được xử lý theo phương án do UBND thành phố quy định, bảo đảm không tái diễn tình trạng chật chội. Ngân sách không chi trả trực tiếp; người dân tự trả theo giá nhà ở xã hội và được vay ưu đãi.

So với đề án cũ, cơ chế này tháo gỡ nút thắt “có nhà sẵn” bằng quỹ nhà ở xã hội đã hoặc sắp hoàn thành, thay vì chờ xây khu giãn dân riêng.

Cũng tại kỳ họp tháng 10/2026, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận. Như vậy, có thể thấy thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều việc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu vực di sản, cải thiện cảnh quan, môi trường, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Giải quyết bài toán giữa du lịch và bảo tồn phố cổ

Phố cổ hút khách du lịch và có lợi thế thương mại, nên nhiều năm qua hàng loạt nhà cổ đã bị phá đi để xây nhà hàng, khách sạn, trụ sở ngân hàng. Theo các thống kê trước đây, danh mục bảo tồn gồm 1.081 công trình; riêng nhà cổ có giá trị đặc biệt là hơn 200 ngôi nhà. Con số còn lại đến hôm nay xin dành cho cơ quan chức năng thống kê, nhưng theo những gì tôi chứng kiến, số nhà cổ đã vơi đi rất nhiều.

Muốn giữ lại chút gì của Thăng Long xưa và giảm tải cho hạ tầng khu phố cổ, cơ chế cho 902 hộ là cần thiết, nhưng thiết nghĩ chúng ta còn cần giải quyết bài toán giữa du lịch và bảo tồn. Nếu để kinh tế du lịch phát triển tự phát, mỗi mét vuông phố cổ sẽ bị khai thác để tối đa hóa lợi nhuận, kéo thêm nhiều người vào khu phố cổ, và việc giãn dân càng thêm khó khăn.

Vì thế, để hài hòa giữa du lịch và bảo tồn, cần có những biện pháp quản lý quyết liệt.

Thứ nhất, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, không để nhà mặt phố chiếm dụng làm nơi kinh doanh; nghiên cứu, trong phạm vi thẩm quyền mà Luật Thủ đô cho phép, quy định diện tích tối thiểu đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú trong khu phố cổ.

Thứ hai, siết chặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy đối với nhà hàng, cơ sở lưu trú; loại bỏ cơ sở không đạt chuẩn; kiểm soát số cơ sở lưu trú và lượng khách lưu trú trong phố cổ ở ngưỡng phù hợp, tránh quá tải.

Thứ ba, thực thi nghiêm quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc khu phố cổ về chiều cao, khoảng lùi; kiên quyết cắt ngọn, xử lý những công trình sai phép; di dời các công sở, bệnh viện lớn ra khỏi khu vực.

Thứ tư, công khai và sớm ban hành phương án xử lý phần nhà cũ sau khi hộ dân chuyển đi, để người dân chủ động tính toán.

Nếu làm mạnh tay những việc trên, lượng khách lưu trú trong khu phố cổ có thể giảm, nhưng tổng lượng khách của Hà Nội không vì thế mà bị ảnh hưởng: du khách sẽ ăn nghỉ ở các khu vực khác của thành phố và chỉ đến phố cổ để tham quan – đúng với bản chất của một khu di tích.

Phải chăng đó là hướng đi vừa giãn dân, vừa giữ phố cổ, vừa phát triển du lịch bền vững cho thành phố?

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; sau khi nghỉ hưu, hiện tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.

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