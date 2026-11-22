Mỗi khi giá xăng giảm, người đi xe máy, ô tô cảm nhận ngay được số tiền tiết kiệm qua mỗi lần đổ xăng. Với vé máy bay thì khác. Ngày 19/11, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không rà soát, điều chỉnh giá vé phù hợp với diễn biến của thị trường nhiên liệu, không để xảy ra tình trạng tăng giá nhanh khi nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh khi nhiên liệu giảm. Để hiểu vấn đề này, trước hết cần trả lời một câu hỏi đơn giản: Xăng chúng ta đổ hàng ngày có phải là nhiên liệu của máy bay hay không?

Việt Nam đã tự sản xuất được nhiên liệu máy bay chưa?

Máy bay chở khách của các hãng hàng không Việt Nam chủ yếu dùng nhiên liệu Jet A-1, có thành phần gần với dầu hỏa hơn là xăng và được kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt. Ở độ cao hơn 10km, nơi nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới âm 50 độ C, hệ thống nhiên liệu vẫn phải bảo đảm cho động cơ hoạt động bình thường. Trong các kỳ điều hành giá của Bộ Công Thương, chúng ta thấy giá xăng E5RON92, E10RON95, dầu diesel, dầu mazut mà không thấy Jet A-1. Các loại nhiên liệu này cùng được sản xuất từ dầu thô nhưng có nguồn cung, nhu cầu và diễn biến giá khác nhau.

Sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tin vui là cả hai nhà máy lọc dầu lớn của Việt Nam, Dung Quất ở Quảng Ngãi và Nghi Sơn ở Thanh Hóa, đều đã sản xuất được Jet A-1. Theo Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, trước tháng 5/2026 là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn), năm 2025 phân xưởng nhiên liệu bay của Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất hơn 509.000 tấn, đáp ứng hơn 30% nhu cầu cả nước. Phần còn lại vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu: tháng 3/2026, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) cho biết khoảng 70–80% nguồn cung của công ty được nhập từ Singapore, Thái Lan và Trung Quốc.

Những biến động tại Trung Đông trong năm 2026 đã thúc đẩy các nhà máy trong nước tăng sản lượng; riêng Dung Quất đã nâng công suất phân xưởng nhiên liệu bay lên khoảng 145% thiết kế. Dù vậy, nguồn trong nước vẫn chưa đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Và giả sử một ngày nào đó chúng ta sản xuất đủ nhiên liệu cho máy bay, liệu có hết phải lo mỗi khi giá dầu thế giới tăng?

Câu trả lời nằm ở nguồn dầu thô. Năm 2025, dầu thô nhập khẩu chiếm khoảng 31% lượng dầu đưa vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất, còn Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được thiết kế chủ yếu để dùng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait. Ngay cả dầu thô khai thác trong nước cũng được định giá trên cơ sở giá quốc tế. Giá bán cũng vậy: trong phương án giá Jet A-1 của BSR áp dụng cho sáu tháng đầu năm 2026, giá vẫn tham chiếu giá nhiên liệu hàng không tại Singapore cộng với phụ phí.

Nhiên liệu sản xuất trong nước giúp chúng ta chủ động hơn về nguồn cung, tiết kiệm một phần chi phí vận chuyển và hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi thị trường thế giới biến động. Nhưng từ dầu thô đầu vào đến nhiên liệu thành phẩm, giá vẫn đi theo thị trường quốc tế.

Các nước trên thế giới đã làm như thế nào?

Rất khó nói có bao nhiêu quốc gia tự chủ nhiên liệu đến mức người dân không phải lo giá vé máy bay tăng theo giá dầu, bởi ngay cả những nước có ngành lọc hóa dầu phát triển cũng đang phải giải bài toán này. Hoa Kỳ là một trong những nước sản xuất nhiên liệu hàng không lớn nhất thế giới. Thế nhưng, theo Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA), giá nhiên liệu phản lực tại khu vực ven Vịnh Mexico trong giai đoạn tháng 3–5/2026 bình quân cao khoảng gấp đôi đầu năm, dù sản lượng của các nhà máy lọc dầu nước này cũng lên mức kỷ lục.

Ấn Độ là trường hợp đáng tìm hiểu. Dù phải nhập khẩu phần lớn dầu thô, nhờ ngành lọc hóa dầu quy mô lớn, nước này sản xuất nhiên liệu hàng không vượt xa nhu cầu trong nước và xuất khẩu hàng triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, ngày 3/6, Chính phủ Ấn Độ vẫn phải phê duyệt cơ chế bình ổn giá nhiên liệu hàng không với khoản hỗ trợ từ ngân sách tối đa 100 tỷ rupee (khoảng 28.000 tỷ đồng).

Theo cơ chế này, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu được Nhà nước ứng vốn không tính lãi để bù phần chênh lệch khi giá nhiên liệu quốc tế vượt mức giá tham chiếu. Nhờ đó, các hãng hàng không tham gia chương trình ổn định được chi phí mua nhiên liệu. Khi giá quốc tế giảm, phần chênh lệch được thu hồi để hoàn trả ngân sách. Chương trình có thời hạn 36 tháng và được xem xét lại hàng năm.

Bản thân các hãng hàng không cũng tự bảo vệ mình. Tính đến cuối tháng 3/2026, hãng Ryanair của Ireland đã phòng ngừa biến động giá cho khoảng 80% nhu cầu nhiên liệu của năm tài chính tiếp theo, tức dùng các hợp đồng tài chính để xác lập trước mức giá. Khi giá tăng, hãng tránh được một phần chi phí phát sinh; khi giá giảm sâu, hãng cũng chưa được hưởng ngay toàn bộ lợi ích.

Những kinh nghiệm này đáng để Việt Nam nghiên cứu. Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước, chúng ta cần đa dạng hóa nguồn dầu thô, tăng năng lực dự trữ và phát triển các công cụ tài chính giúp doanh nghiệp chủ động trước biến động giá nhiên liệu và tỷ giá. Một cơ chế bình ổn giá nhiên liệu hàng không cho những giai đoạn thị trường biến động đặc biệt lớn, trên cơ sở cân đối nguồn lực của Nhà nước và doanh nghiệp, cũng là hướng đáng quan tâm.

Vậy giá vé máy bay có thể giảm được bao nhiêu?

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), trong tuần kết thúc ngày 6/11, giá nhiên liệu phản lực bình quân thế giới giảm 6,6% so với tuần trước đó, xuống còn 178,95 USD/thùng. Mức này vẫn cao gấp khoảng hai lần mức bình quân 90 USD/thùng của năm 2025, trong khi giá xăng trong nước đã về ngang thời điểm trước xung đột tại Trung Đông. Dù vậy, xu hướng giảm đã tạo thêm dư địa để các hãng tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu giá nhiên liệu giảm 20%, giá vé có giảm được 20%?

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, nhiên liệu chiếm khoảng 35–40% tổng chi phí của hãng hàng không. Nếu giá nhiên liệu hãng thực mua giảm 20% và các chi phí khác giữ nguyên, tổng chi phí chỉ giảm khoảng 7–8%. Ngoài nhiên liệu, hãng còn phải trả tiền thuê hoặc mua tàu bay, bảo dưỡng, lương phi công, tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, phí sân bay, điều hành bay, bảo hiểm. Nhiều khoản thanh toán bằng ngoại tệ, nên biến động tỷ giá có thể làm hao hụt phần tiết kiệm được.

Giá vé cũng không phải một con số duy nhất. Trên cùng chuyến bay, người ngồi cạnh có thể đã mua vé với giá chỉ bằng một nửa của chúng ta, vì các hãng mở bán nhiều mức giá khác nhau. Dịp lễ, Tết, vé giá thấp hết rất nhanh; mùa thấp điểm, vé giá hấp dẫn lại nhiều hơn.

Vì vậy, khi chi phí nhiên liệu giảm, một cách để các hãng chia sẻ lợi ích với hành khách là tăng số lượng vé bán ở các mức giá thấp. Cơ quan quản lý, bên cạnh việc kiểm tra biểu giá kê khai, có thể theo dõi giá vé bình quân thực tế và tỷ lệ vé bán ở từng mức giá trên mỗi đường bay, có tính đến mùa vụ. Đây cũng là dữ liệu có giá trị cho việc hoạch định chính sách vận tải hàng không.

Năm 2026, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về thuế đối với nhiên liệu bay để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn giá tăng cao. Khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, người dân có quyền kỳ vọng phần chi phí doanh nghiệp tiết kiệm được sẽ từng bước phản ánh vào giá vé, nhất là trong dịp cao điểm vận tải hành khách cuối năm.

Tác giả: Ông Nguyễn Phước Thắng tốt nghiệp kỹ sư Điện tử – Viễn thông và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành giao thông vận tải và hàng không dân dụng; nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam. Hiện nay ông là giảng viên đại học, nghiên cứu và viết về giao thông vận tải, hàng không, logistics và ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!