Quốc hội đang bàn dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Với tư cách vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là một bác sĩ trực tiếp kê đơn, sử dụng thuốc cho người bệnh mỗi ngày, tôi đặc biệt quan tâm đến phần sửa đổi Luật Dược. Đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tăng cường quản lý giá thuốc là hướng đi đúng và cần thiết khi sửa luật này, song theo tôi, cần tập trung vào ba vấn đề lớn.

Một là, đơn giản hóa cấp phép nhưng không được hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng. Điều quan trọng cần quy định rõ là “đơn giản hóa thủ tục, không phải đơn giản hóa tiêu chuẩn”. Thuốc được cấp phép nhanh vẫn phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Đi kèm với đó, phải có cơ chế hậu kiểm mạnh, rút giấy phép ngay khi phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc giả.

Bênh nhân đang điều trị tại một Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một việc cần làm khác là phải công khai toàn bộ quá trình cấp phép trên cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Ngược lại, nếu thuốc đã đạt chuẩn quốc tế như FDA Hoa Kỳ, Nhật Bản… và được lưu hành tại các nước sở tại, thủ tục cấp phép nên tối giản, thậm chí có thể được cấp tự động nếu chính phủ hai bên đã có thỏa ước.

Hai là, quản lý giá thuốc – vấn đề cử tri bức xúc nhất.

Thực tế vẫn có chuyện cùng một loại thuốc, cùng một hoạt chất, cùng một hàm lượng, cùng dạng bào chế, nhưng giá ở bệnh viện này khác bệnh viện kia, giá ở nhà thuốc này khác nhà thuốc kia. Người bệnh không hiểu vì sao, bác sĩ chúng tôi cũng khó giải thích.

Vì vậy, việc bổ sung quy định trong dự thảo luật về công bố giá bán buôn thuốc dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn và liên thông, chia sẻ dữ liệu về giá, theo tôi, là cần thiết.

Nhưng điều cần lưu ý là phải công khai giá bán buôn dự kiến và giá bán lẻ trước khi thuốc lưu hành, trên một hệ thống duy nhất, ai cũng có thể tra cứu. Bên cạnh đó, phải có cơ chế kiểm soát biên độ tăng giá, không để thuốc tăng giá vô lý sau khi đã trúng thầu. Một điều nữa là phải liên thông dữ liệu giá thuốc giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế, để không còn tình trạng kê giá lòng vòng, nâng giá qua nhiều khâu trung gian.

Nếu làm được điều này, người bệnh sẽ được mua thuốc với giá hợp lý, Quỹ Bảo hiểm y tế cũng sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để chi cho những loại thuốc mới, thuốc đắt tiền điều trị bệnh hiểm nghèo.

Ba là, phân cấp quảng cáo thuốc và bảo vệ người dân trước thuốc giả, quảng cáo sai sự thật.

Dự thảo luật sửa đổi lần này đề xuất phân cấp, phân quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc cho địa phương. Phân cấp là đúng, nhưng cũng có một nguy cơ: hồ sơ quảng cáo không được chấp thuận ở địa phương này lại mang sang địa phương khác xin xác nhận.

Vì vậy, cần quy định rõ trong luật: một hệ thống xác nhận quảng cáo thuốc dùng chung toàn quốc, hồ sơ bị từ chối ở đâu cũng phải cập nhật lên hệ thống, không được xin lại ở nơi khác khi chưa khắc phục. Đồng thời, phải xử lý nghiêm quảng cáo thuốc sai sự thật, thổi phồng công dụng, đặc biệt là quảng cáo thực phẩm chức năng trá hình thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội.

Hiện nay, nhiều người bệnh của tôi nghe theo quảng cáo, tự mua trên mạng những thứ được gán mác là thuốc, đến khi nhập viện thì “bệnh đã nặng, tiền đã mất”. Đó là hậu quả của việc quản lý quảng cáo thuốc còn lỏng lẻo.

Từ lỗ hổng ấy, tôi đề nghị tăng cường truy xuất nguồn gốc thuốc bằng mã QR, để mỗi người dân khi mua thuốc chỉ cần quét mã là biết thuốc thật hay giả, thuốc còn hạn hay hết hạn, giá niêm yết là bao nhiêu.

Ngoài ra, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề không để việc bảo hộ sáng chế bị lợi dụng nhằm kéo dài độc quyền, chặn thuốc giá rẻ đến với người bệnh.

Theo thông lệ quốc tế, bằng độc quyền sáng chế thuốc được bảo hộ 20 năm. Hết thời hạn này, các doanh nghiệp khác được phép sản xuất thuốc generic – tức thuốc có cùng hoạt chất, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc gốc nhưng giá thường rẻ hơn nhiều. Nhưng thực tế có tình trạng “evergreening”, một chiến lược pháp lý và kinh doanh mà các nhà sản xuất sử dụng để kéo dài thời hạn bảo hộ bằng sáng chế sắp hết hạn. Đơn cử như hãng dược chỉ đổi dạng muối của hoạt chất, đổi dạng bào chế (chẳng hạn từ viên nén thường sang viên giải phóng kéo dài) hay đổi liều dùng để xin bằng mới, qua đó kéo dài độc quyền và chặn thuốc generic ra thị trường.

Do vậy, luật cần ghi rõ: Phát hiện mới về dạng tồn tại (như dạng muối, dạng tinh thể) hay công dụng mới của chất đã biết không được coi là có trình độ sáng tạo – một trong những điều kiện bắt buộc để được cấp bằng sáng chế – nếu không làm tăng đáng kể hiệu quả điều trị.

Chúng ta cũng cần luật hóa rõ “ngoại lệ Bolar”, quy định mang tên một vụ kiện về thuốc generic tại Mỹ năm 1984. Ngoại lệ này cho phép doanh nghiệp Việt Nam được nghiên cứu, thử nghiệm và nộp hồ sơ đăng ký thuốc generic ngay trong thời gian bằng sáng chế của thuốc gốc còn hiệu lực mà không bị coi là xâm phạm quyền, để hết bảo hộ là có thuốc ngay cho dân. Nếu không, phải chờ bằng hết hạn mới được bắt tay vào làm, chúng ta sẽ chậm 2-3 năm.

Tôi tin rằng, nếu chúng ta đơn giản hóa thủ tục đi đôi với siết chặt chất lượng, công khai giá thuốc đi đôi với liên thông dữ liệu, phân cấp quảng cáo đi đôi với kiểm soát toàn quốc, thì Luật Dược sửa đổi lần này sẽ thực sự giúp người dân tiếp cận thuốc tốt, thuốc thật, với giá hợp lý, và giúp bác sĩ chúng tôi yên tâm kê đơn, cứu người.

Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và XVI.

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