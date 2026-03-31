Gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp: Hệ lụy nguy hiểm!

74 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường. Cơ quan chức năng xác định có gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Những thông tin ban đầu nêu trên đang được dư luận hết sức quan tâm, trong đó có những người hoạt động trong lĩnh vực môi trường như chúng tôi. Ở góc độ pháp luật, vụ án sẽ được xử lý theo quy trình tố tụng liên quan, nhưng có thể nói sự vào cuộc của cơ quan chức năng đã và đang giúp phanh phui một thực trạng nguy hiểm, đáng báo động.

Đối với các hệ thống quan trắc môi trường, bao gồm quan trắc tự động, dữ liệu là đầu vào mang tính quyết định, là “xương sống” của công tác quản lý môi trường hiện đại. Yếu tố quan trọng hàng đầu của dữ liệu là tính chính xác, liên tục và minh bạch. Khi dữ liệu bị can thiệp, các báo cáo môi trường vốn là cơ sở để hoạch định chính sách trở nên thiếu tin cậy. Hệ lụy đầu tiên có thể là sự sai lệch trong đánh giá chất lượng môi trường, ví dụ như khu vực ô nhiễm nặng có thể bị đánh giá là “an toàn”, trong khi người dân vẫn tiếp xúc hằng ngày với không khí, nguồn nước bị ô nhiễm... Những con số “đẹp” trên báo cáo vô hình trung trở thành một lớp màn che phủ thực trạng ô nhiễm.

Máy quan trắc bị can thiệp để chỉnh dữ liệu (Ảnh: VTV).

Không chỉ dừng ở việc đánh giá một đơn vị cụ thể, sự sai lệch này còn kéo theo hệ quả dây chuyền trong quy hoạch phát triển. Các dự án mới có thể tiếp tục được cấp phép dựa trên nền dữ liệu sai, khiến áp lực môi trường gia tăng theo cấp số nhân. Những vùng “được báo cáo là sạch” có thể trở thành điểm nóng ô nhiễm trong tương lai gần, nhưng lại không được đầu tư kiểm soát kịp thời. Khi sai lệch kéo dài, nó không chỉ làm chậm quá trình khắc phục mà còn khiến chi phí xử lý về sau trở nên đắt đỏ hơn nhiều lần.

Hệ lụy tiếp theo là rủi ro sức khỏe cộng đồng bị đẩy lên cao mà không được nhận diện đúng mức. Trong kỹ thuật môi trường, việc đánh giá phơi nhiễm phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu quan trắc. Khi dữ liệu bị làm sai lệch, các mô hình dự báo nguy cơ bệnh tật đều bị lệch chuẩn. Người dân không chỉ bị phơi nhiễm, mà còn mất đi quyền được cảnh báo sớm.

Nguy hiểm hơn, sự sai lệch này khiến các chương trình y tế dự phòng bị “lệch đích”. Nguồn lực có thể không được phân bổ đúng nơi cần thiết, trong khi những cộng đồng chịu tác động nặng nề lại không được ưu tiên can thiệp. Những nhóm dễ tổn thương nhất như trẻ em, người già trở thành “nạn nhân thầm lặng” của ô nhiễm mà không được ghi nhận đúng thực tế. Về lâu dài, gánh nặng bệnh tật tích lũy sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế, làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực.

Một người bạn của tôi từng tham gia thiết kế trạm quan trắc tự động cho khu công nghiệp phía Nam, kể lại, có lần khảo sát tại địa bàn gần khu công nghiệp, người dân phản ánh mùi khét và bụi mịn dày đặc vào ban đêm, nhưng dữ liệu quan trắc lại “đẹp bất thường”. Khi đó, nhóm anh nghi ngờ hệ thống vận hành không ổn định. Nhưng giờ nhìn lại, những nghi ngờ ấy có thể không phải là cá biệt.

Một hệ lụy khác, tuy gián tiếp song cũng rất nghiêm trọng, là sự phá vỡ nguyên tắc công bằng môi trường. Những doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định, đầu tư hệ thống xử lý bài bản sẽ bị đặt vào thế bất lợi so với những đơn vị “lách luật” bằng cách thao túng dữ liệu. Điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh méo mó, nơi chi phí tuân thủ nghiêm túc không còn là lợi thế.

Thiết nghĩ việc điều tra làm rõ hành vi can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường không chỉ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân, tổ chức vi phạm, mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc hệ thống quan trắc để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần nhìn vấn đề này ở góc độ “quản trị dữ liệu” chứ không đơn thuần là “quản lý môi trường”. Theo đó, việc thiết lập, vận hành và quản lý dữ liệu từ hệ thống quan trắc môi trường nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và chống can thiệp không chỉ phụ thuộc vào thiết bị đo, mà được xây dựng trên một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu toàn diện. Ở các quốc gia phát triển, dữ liệu quan trắc được coi là sản phẩm của một chuỗi quy trình khép kín, trong đó mỗi khâu từ thiết kế mạng lưới quan trắc, lựa chọn thiết bị, vận hành trạm, kiểm định, lưu trữ dữ liệu đến công bố thông tin đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo đảm chất lượng và tính toàn vẹn dữ liệu.

Trong chuỗi quy trình đó, dữ liệu quan trắc phải được lưu giữ dưới dạng nguyên gốc và có biện pháp chống can thiệp. Mọi thao tác chỉnh sửa đều phải được ghi lại đầy đủ, bao gồm người thực hiện, thời gian chỉnh sửa và lý do điều chỉnh. Hệ thống dữ liệu vì vậy luôn có lịch sử kiểm soát, cho phép cơ quan quản lý kiểm tra lại bất kỳ thay đổi nào. Bên cạnh đó, dữ liệu còn được lưu kèm các thông tin kỹ thuật liên quan như thời gian đo, trạng thái thiết bị, thông số vận hành và điều kiện môi trường tại thời điểm đo, nhằm bảo đảm khả năng truy vết khi cần thiết.

Các quốc gia phát triển cũng đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm toán kỹ thuật và kiểm toán dữ liệu. Hệ thống quan trắc thường xuyên được kiểm tra định kỳ để đánh giá độ chính xác của thiết bị, độ tin cậy của quy trình vận hành và tính hợp lý của dữ liệu thu được. Ngoài ra, dữ liệu giữa các trạm quan trắc còn được so sánh chéo nhằm phát hiện những bất thường hoặc dấu hiệu can thiệp. Nếu dữ liệu của một trạm có sự sai lệch lớn so với xu hướng chung hoặc không phù hợp với dữ liệu nền, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để tiến hành kiểm tra.

Một kinh nghiệm quan trọng khác là việc tách biệt rõ ràng các chức năng trong quản lý dữ liệu quan trắc. Ở nhiều quốc gia, đơn vị vận hành trạm chỉ có nhiệm vụ thu thập dữ liệu, trong khi việc kiểm định thiết bị và kiểm tra dữ liệu được giao cho các cơ quan độc lập. Cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò kiểm soát cuối cùng và công bố dữ liệu chính thức. Cách tổ chức này giúp hạn chế tình trạng một đơn vị vừa đo, vừa kiểm soát và vừa công bố dữ liệu, qua đó nâng cao tính khách quan và minh bạch.

Trong những năm gần đây, một số quốc gia và khu vực còn áp dụng cách tiếp cận mới bằng việc phân hạng chất lượng dữ liệu quan trắc. Dữ liệu được phân thành các mức độ khác nhau, chẳng hạn dữ liệu đạt chuẩn pháp lý, dữ liệu chỉ mang tính tham khảo hoặc dữ liệu chưa đủ độ tin cậy. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống quan trắc tự động và cảm biến giá rẻ, đồng thời giúp giảm tranh cãi về tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

Đối với các khu vực nhạy cảm về môi trường hay các nhà máy lớn, hệ thống quan trắc cần được tích hợp công nghệ bảo mật cao hơn, như mã hóa dữ liệu đầu cuối, lưu trữ phân tán, và đặc biệt là hệ thống cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường trong dòng dữ liệu. Trong thời đại số, việc can thiệp phần mềm không còn là điều quá khó, nên hệ thống cũng phải được thiết kế với tư duy “phòng thủ chủ động”.

Chúng ta cũng cần tính đến mở rộng quyền tiếp cận dữ liệu cho cộng đồng. Minh bạch không chỉ là công khai số liệu, mà là cho phép người dân, các tổ chức xã hội và giới khoa học tham gia giám sát. Khi dữ liệu được “soi chiếu” từ nhiều phía, khả năng bị thao túng sẽ giảm đi đáng kể. Một ứng dụng công khai theo thời gian thực, cho phép người dân theo dõi chất lượng không khí, nước tại khu vực mình sinh sống, không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là một bước tiến về quản trị.

Ở đây, theo tôi, cần một góc nhìn mới, đó là chuyển từ “quản lý tuân thủ” sang “quản trị dựa trên dữ liệu đáng tin cậy”. Điều này đòi hỏi không chỉ công nghệ, mà còn là văn hóa liêm chính trong toàn hệ thống, từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý.

Dữ liệu môi trường không phải là những con số vô tri, mỗi chỉ số bụi, nước thải, khí thải… đều phản ánh tình trạng thật của môi trường và sức khỏe con người, giống như “tín hiệu sinh tồn” của xã hội. Khi dữ liệu trung thực, nhà quản lý có thể ra quyết định đúng, người dân có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng khi dữ liệu bị bóp méo, không chỉ là sai số kỹ thuật, mà là làm im tiếng những cảnh báo nguy hiểm. Tức là môi trường có thể đang xấu đi, con người đang bị ảnh hưởng, nhưng hệ thống lại “nói” rằng mọi thứ ổn. Đây mới là điều nguy hiểm nhất.

Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

