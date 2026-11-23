Mấy tháng trước, trong cuộc tiếp đoàn Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản, chúng tôi nghe một câu chuyện thú vị. Phía bạn tự hào khi những chiếc xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, được người Việt tin dùng. Sức mạnh ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản không chỉ nằm ở công nghệ hay dây chuyền hiện đại, mà còn ở những người thợ lành nghề, bảo đảm từng chi tiết, từng con ốc vít đạt độ chính xác cao. Đằng sau thương hiệu lớn là văn hóa lao động chuyên nghiệp và những bàn tay được đào tạo bài bản. Bởi vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác giáo dục, nhất là giáo dục nghề nghiệp.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow, nhiều người bất ngờ khi biết ông đi lên từ con đường đào tạo nghề, không có bằng đại học. Ở một nền kinh tế hàng đầu châu Âu, bằng cấp không phải thước đo duy nhất của năng lực và uy tín cá nhân.

Đoàn công tác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (Ảnh: Đại sứ quán Đức).

Hai câu chuyện từ các quốc gia phát triển gợi ra thực tế đáng suy ngẫm ở nước ta. Xã hội vẫn ưu tiên bằng đại học, trong khi thị trường lao động cần người làm được việc. Không ít cử nhân, thạc sĩ chật vật tìm việc phù hợp, nhưng nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển lao động có tay nghề, dù sẵn sàng trả lương tốt cho người đáp ứng yêu cầu. Nghịch lý không nằm ở chỗ chúng ta đào tạo quá nhiều người có trình độ, mà ở sự lệch pha giữa ngành nghề, kỹ năng được đào tạo với nhu cầu nền kinh tế. Tấm bằng ghi nhận quá trình học tập, nhưng không tự động bảo đảm năng lực làm việc. Khoảng cách ấy đòi hỏi phải đổi mới định hướng nghề nghiệp và tổ chức đào tạo.

Tôi từng nghe hiệu trưởng một trường cao đẳng kỹ thuật có tên tuổi ở TPHCM tự hào kể về chất lượng đào tạo. Có người đã tốt nghiệp đại học vẫn tìm đến học cao đẳng nghề bởi uy tín nhà trường và cơ hội việc làm. Giá trị của cơ sở đào tạo không nằm ở việc cấp bằng gì, mà ở chỗ người học làm được gì sau khi ra trường.

Trong thời gian dài, tâm lý chuộng bằng cấp chi phối lựa chọn học tập của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh coi việc con vào đại học là niềm tự hào, còn học nghề là phương án thứ hai, thậm chí bất đắc dĩ. Học sinh có năng khiếu kỹ thuật, thích thực hành, tư duy không gian tốt vẫn có thể bị định hướng vào đại học bằng mọi giá. Trong khi đó, người thợ lành nghề chưa được xã hội tôn trọng tương xứng với giá trị họ tạo ra.

Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng cũng không nên đối lập đại học với học nghề. Một quốc gia phát triển cần nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý và người thợ giỏi. Kỹ sư thiết kế dây chuyền, nhưng để vận hành hiệu quả cần công nhân có kỹ năng, kỷ luật. Phát minh mở ra cơ hội, nhưng để thành sản phẩm phải có đội ngũ lao động được đào tạo bài bản.

Vấn đề càng cấp thiết khi trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi thị trường lao động. AI có thể hỗ trợ viết, phân tích dữ liệu, thiết kế, lập trình và thực hiện nhiều công việc vốn đòi hỏi chuyên môn cao. Một số công việc văn phòng có thể bị thu hẹp, nhiều vị trí thay đổi hoặc biến mất. Nhưng nếu chỉ nhìn AI như công nghệ thay thế con người, chúng ta sẽ bỏ qua một chuyển động quan trọng hơn: AI đang thay đổi tiêu chuẩn năng lực của hầu hết nghề nghiệp.

Người thợ cơ khí hôm nay phải hiểu máy điều khiển số, cảm biến và phần mềm. Người thợ điện cần làm chủ hệ thống thông minh, tự động hóa và thiết bị kết nối. Lao động nông nghiệp phải biết vận hành thiết bị, khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ. Những nghề truyền thống cũng đòi hỏi kỹ năng mới.

Cần nhận thức rõ: AI không làm giảm giá trị người thợ, mà nâng tiêu chuẩn đối với người thợ. Khi máy móc đảm nhiệm thao tác lặp lại với tốc độ, độ chính xác cao, lợi thế của con người nằm ở khả năng hiểu hệ thống, xử lý tình huống bất thường, phát hiện sai sót, bảo đảm an toàn và cải tiến quy trình. Hệ thống tự động hóa vẫn cần người đủ năng lực lắp đặt, vận hành, bảo trì và chịu trách nhiệm. Công nghệ càng cao, yêu cầu đối với người lao động càng cao.

Giáo dục nghề nghiệp vì vậy không thể chỉ đào tạo cho công việc hiện có, mà phải chuẩn bị năng lực thích ứng với những nghề sẽ thay đổi. Đào tạo một lần để làm việc suốt đời không còn phù hợp. Người lao động cần học thường xuyên, cập nhật kỹ năng, chuyển đổi nghề khi cần. Trường nghề phải là trung tâm đào tạo mở, kết nối với doanh nghiệp, tiếp nhận công nghệ và đào tạo lại cả người đã đi làm.

Nhà nước cần nhìn rõ trách nhiệm đầu tư. Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng đối với năng suất và năng lực cạnh tranh, nhưng nhiều cơ sở còn thiếu thiết bị thực hành, xưởng trường, giáo viên và điều kiện cập nhật công nghệ. Những ngành cần máy móc hiện đại, chi phí lớn khó có thể chỉ dựa vào học phí.

Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp phải được coi là đầu tư cho năng lực sản xuất. Ngân sách nên tập trung vào ngành trọng điểm, cơ sở có năng lực và lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; đồng thời Nhà nước cần đặt hàng đào tạo, hỗ trợ người học ngành thiết yếu, đầu tư thiết bị dùng chung và khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Quan trọng hơn, cần đánh giá hiệu quả đầu tư bằng chất lượng đầu ra: người học có việc làm, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và có khả năng nâng cao kỹ năng hay không.

Doanh nghiệp phải là chủ thể tham gia đào tạo, chứ không chỉ tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp. Doanh nghiệp cần cùng nhà trường xây dựng chương trình, cung cấp môi trường thực hành, đặt hàng và đánh giá người học. Khi hai bên cùng chịu trách nhiệm, khoảng cách giữa lớp học và nhà máy sẽ được thu hẹp.

Những khoản đầu tư ấy khó phát huy hiệu quả nếu tư duy xã hội về nghề nghiệp không đổi. Hướng nghiệp cần bắt đầu từ phổ thông, giúp học sinh nhận ra năng lực, sở thích và thế mạnh của mình. Phụ huynh cần thông tin về nhu cầu nhân lực, thu nhập, triển vọng nghề nghiệp, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi tấm bằng.

Người thợ giỏi có thể có thu nhập cao, được tôn trọng và phát triển lâu dài. Kỹ thuật viên xuất sắc có thể trở thành chuyên gia, quản đốc, nhà quản lý hoặc khởi nghiệp. Học nghề không khép lại cánh cửa học tập. Hệ thống giáo dục cần tạo điều kiện liên thông, học tiếp và chuyển đổi nghề.

Nền giáo dục tốt không đưa tất cả học sinh qua cùng một cánh cửa, mà giúp mỗi người tìm con đường phù hợp để phát huy năng lực. Đất nước cần cả người nghĩ ra công nghệ mới lẫn người biến công nghệ thành sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế.

Trở lại câu chuyện Toyota, điều đáng nhớ không chỉ là công nghệ phía sau thương hiệu, mà còn là những bàn tay làm ra sản phẩm với độ chính xác và trách nhiệm cao. Một con ốc vít được siết đúng chuẩn tuy nhỏ bé, nhưng hàng triệu chi tiết chính xác như thế làm nên chất lượng chiếc xe. Cũng như vậy, hàng triệu người lao động có kỹ năng, được tôn trọng và được phát huy đúng năng lực sẽ làm nên sức mạnh quốc gia.

Đừng để tấm bằng trở thành thước đo duy nhất của thành công. Trong kỷ nguyên AI, đất nước cần những con người biết học, biết làm, biết sáng tạo và làm chủ công nghệ. Tương lai của một nền kinh tế lớn đôi khi bắt đầu từ chính một con ốc vít được làm ra thật chuẩn xác.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa XVI, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

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