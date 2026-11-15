Đầu tháng 11 năm 2026, trong chuyến đi đến Moscow, giữa cái lạnh đầu đông của nước Nga, có một điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc: Những ga tàu điện ngầm đẹp như những bảo tàng nghệ thuật dưới lòng đất. Bước xuống những bậc thang dẫn vào ga, người ta dường như không chỉ đi vào một công trình giao thông, mà còn bước vào một thế giới của hội họa, điêu khắc, kiến trúc và những ký ức lịch sử.

Ở ga Mayakovskaya, những bức tranh khảm trên vòm trần mở ra một bầu trời nghệ thuật đầy cảm hứng. Ở ga Novoslobodskaya, những ô kính màu rực rỡ khiến không gian dưới lòng đất trở nên lung linh như một thánh đường của cái đẹp. Còn tại ga Ploshchad Revolyutsii, những pho tượng đồng khắc họa hình ảnh con người trong chiến đấu, lao động và cuộc sống khiến mỗi bước chân như chạm vào một phần lịch sử. Điều đặc biệt là tất cả những tác phẩm ấy không nằm trong một bảo tàng phải mua vé tham quan, cũng không chỉ dành cho những người am hiểu nghệ thuật. Chúng hiện diện giữa dòng người đi làm, đi học, giữa những cuộc gặp gỡ và chia tay thường nhật.

Bên trong một nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow (Ảnh: Trịnh Ngọc Sáng).

Ngắm những công trình ấy, tôi chợt nghĩ rằng một trong những biểu hiện đẹp nhất của sự trân trọng văn hóa chính là biết dành những điều đẹp đẽ cho mọi người. Người công nhân sau một ngày làm việc, cô sinh viên trên đường đến trường hay một người già trở về nhà đều có thể gặp nghệ thuật, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Có thể họ không dừng lại để phân tích một bức tranh, nhưng cái đẹp vẫn âm thầm đi vào cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn và tạo nên tình yêu đối với thành phố mình đang sống.

Từ Moscow, tôi lại nghĩ về Việt Nam. Chúng ta có một kho tàng di sản phong phú, một đội ngũ nghệ sĩ tài năng và những câu chuyện văn hóa đủ sức lay động lòng người. Chúng ta cũng đã có những công trình nghệ thuật công cộng đáng tự hào: Con đường gốm sứ ven sông Hồng như một dải ký ức nhiều màu sắc của Hà Nội; những bức bích họa ở phố Phùng Hưng gợi nhớ nét thanh lịch của đô thị xưa; không gian nghệ thuật Phúc Tân làm sống dậy một khu vực ven sông bằng sức sáng tạo; hay những tác phẩm gốm vừa được đưa vào ga metro Bến Thành, mang bản sắc Việt đến với nhịp sống hiện đại của TPHCM.

Nhưng phải chăng những công trình như vậy vẫn còn quá ít so với tiềm năng và nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân? Chúng ta đã xây dựng nhiều tuyến đường, quảng trường, công viên, nhà ga, khu đô thị mới, nhưng không phải nơi nào cũng dành một vị trí xứng đáng cho nghệ thuật. Có những không gian rất hiện đại mà thiếu điểm nhấn văn hóa, có những công trình bề thế nhưng chưa gợi được cảm xúc. Đôi khi, chúng ta quan tâm nhiều đến việc xây dựng một thành phố lớn hơn, cao hơn, mà chưa dành đủ sự chú ý cho việc làm thế nào để thành phố ấy đẹp hơn trong tâm hồn mỗi người.

Nghệ thuật công cộng không đơn giản là đặt thêm một bức tượng hay trang trí một bức tường. Đó là cách kể câu chuyện của một vùng đất, lưu giữ ký ức cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào và tạo nên bản sắc. Một nhà ga Hà Nội có thể kể câu chuyện Thăng Long nghìn năm văn hiến. Một quảng trường ở Huế có thể gợi lên chiều sâu văn hóa cố đô. Một công viên ở miền núi có thể mang hình ảnh nghệ thuật độc đáo của đồng bào các dân tộc. Khi ấy, công trình không chỉ có chức năng sử dụng mà còn có đời sống tinh thần, có khả năng trò chuyện với con người.

Các bức tượng bên trong nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow (Ảnh: Trịnh Ngọc Sáng).

Điều này càng có ý nghĩa khi đất nước đang hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, 24/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tư tưởng lớn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, với việc xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, đã gửi đi một thông điệp sâu sắc: văn hóa phải thực sự thuộc về nhân dân, phục vụ nhân dân, làm cho đời sống của mỗi người trở nên phong phú và tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở những lễ hội, chương trình nghệ thuật hay hoạt động kỷ niệm trong một ngày. Điều quan trọng hơn là từ một ngày tôn vinh văn hóa, chúng ta khơi dậy ý thức chăm lo cho văn hóa trong cả 365 ngày. Để người dân được thưởng thức nghệ thuật không chỉ trong nhà hát, bảo tàng mà ngay trên những con đường họ đi qua, những công viên họ dạo bước, những nhà ga họ chờ đợi. Để trẻ em lớn lên giữa những không gian đẹp, người cao tuổi tìm được sự thư thái trong những khu vườn giàu cảm xúc, và mỗi cộng đồng đều có những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Muốn vậy, cần thay đổi tư duy: Nghệ thuật phải trở thành một phần của quy hoạch và phát triển đô thị ngay từ đầu, chứ không phải phần trang trí được bổ sung sau cùng. Cần tạo điều kiện để nghệ sĩ tham gia kiến tạo không gian công cộng, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời có cơ chế gìn giữ, bảo dưỡng những tác phẩm ấy. Quan trọng hơn, mỗi công trình cần được sáng tạo từ bản sắc văn hóa, lịch sử và tâm hồn của chính vùng đất đó.

Rời Moscow, điều còn đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của những ga tàu điện ngầm, mà là một suy nghĩ giản dị: một thành phố đáng sống không chỉ bởi sự tiện nghi, mà còn bởi khả năng làm cho con người rung động trước cái đẹp.

Và trong những ngày hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tôi càng mong rằng trên hành trình phát triển của đất nước, chúng ta không chỉ xây dựng những đô thị hiện đại, những công trình lớn lao, mà còn kiến tạo những không gian giàu cảm xúc, nơi văn hóa hiện diện tự nhiên trong từng hơi thở cuộc sống. Bởi suy cho cùng, đưa nghệ thuật vào đời sống chính là đưa cái đẹp đến với con người. Và khi mỗi người dân được sống cùng cái đẹp, chúng ta cũng đang âm thầm bồi đắp một xã hội nhân văn hơn, một đất nước giàu có hơn về tâm hồn.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

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