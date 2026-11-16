Chính sách đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang bước sang một giai đoạn mới, khi các định hướng dần được cụ thể hóa thành tiêu chí triển khai. Đây là tín hiệu tích cực đối với giáo dục Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ đo thành công của chính sách bằng số tiết học được tổ chức bằng tiếng Anh, hay bằng những gì học sinh thực sự học được?

Theo Thông tư 94/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 3/11, có hiệu lực từ ngày 19/12, để đạt mức độ 2 và 3 trong triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, các trường phổ thông cần dạy bằng tiếng Anh một phần hoặc toàn bộ nội dung của ít nhất ba môn học hoặc hoạt động giáo dục ngoài môn tiếng Anh. Tổng thời lượng tối thiểu là 105 tiết mỗi năm học, tương đương ba tiết mỗi tuần. Yêu cầu này áp dụng cho các lớp tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai; ở mức độ 2, các lớp này phải chiếm ít nhất 50% số lớp của trường.

Một tiết học tiếng Anh của học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đây là tiêu chí để nhà trường tự đánh giá theo từng mức độ, không có nghĩa tất cả trường học phải lập tức dạy ba môn bằng tiếng Anh. Thông tư cũng quy định kết quả tự đánh giá không được dùng để xếp hạng hay xếp loại thi đua các cơ sở giáo dục, đồng thời có tiêu chí về đầu ra như tỷ lệ học sinh nâng bậc năng lực tiếng Anh. Dù vậy, tiêu chí đầu ra ấy đo năng lực ngoại ngữ, chưa cho biết học sinh nắm kiến thức môn học đến đâu. Và khi mục tiêu đã được lượng hóa, có địa phương đã đặt chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt từng mức, một câu hỏi cần được đặt ra từ sớm: làm thế nào để việc thực hiện không dừng lại ở chỗ hoàn thành các con số?

Sử dụng tiếng Anh thành thạo và có khả năng giảng dạy một môn học bằng tiếng Anh là hai việc khác nhau. Một giáo viên Toán có thể giỏi chuyên môn và sử dụng tiếng Anh tốt, nhưng khi đứng trước học sinh, họ còn phải biết cách giải thích các khái niệm trừu tượng, đặt câu hỏi gợi mở, xử lý những cách hiểu sai và giúp học sinh diễn đạt quá trình tư duy bằng một ngôn ngữ các em chưa thành thạo.

Tương tự, trong môn Khoa học tự nhiên, học sinh không chỉ cần ghi nhớ những thuật ngữ như photosynthesis (quang hợp) hay evaporation (bay hơi), mà còn phải hiểu bản chất của các quá trình, nhận biết quan hệ nguyên nhân - kết quả và vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng. Nếu giáo viên chỉ chuyển nội dung bài giảng từ tiếng Việt sang tiếng Anh mà không điều chỉnh phương pháp, học sinh có thể phải dành nhiều nỗ lực để giải mã ngôn ngữ trước khi tiếp cận được kiến thức.

Trong nghiên cứu giáo dục quốc tế, hai cách tiếp cận thường được nhắc đến là EMI (English-Medium Instruction), sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy, và CLIL (Content and Language Integrated Learning), tích hợp việc học kiến thức môn học với phát triển năng lực ngôn ngữ. Ở bậc phổ thông, cách tiếp cận tích hợp đặc biệt quan trọng: Giáo viên cần thiết kế hoạt động để học sinh vừa hiểu kiến thức, vừa từng bước dùng tiếng Anh để trao đổi, giải thích và trình bày những gì đã học. Do đó, giáo viên phổ thông cần được đào tạo về phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, thiết kế học liệu, tổ chức tương tác và đánh giá trong lớp học sử dụng tiếng Anh.

Theo Thông tư 94, đối với những môn học có nội dung dạy bằng tiếng Anh, giáo viên tại cơ sở đạt mức độ 2 phải thiết kế được ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 1 điểm trên thang điểm 10. Ở mức độ 3, tỷ lệ này là ít nhất 50%, tương đương 5 điểm. Đưa tiếng Anh vào hoạt động đánh giá có thể tạo thêm động lực sử dụng ngoại ngữ. Tuy nhiên, việc thực hiện cần có hướng dẫn chuyên môn chặt chẽ, nhất là ở mức độ 3, khi một nửa số điểm phụ thuộc vào phần làm bài bằng tiếng Anh.

Hãy hình dung một học sinh hiểu nguyên lý của một thí nghiệm khoa học, có thể giải thích chính xác bằng tiếng Việt, nhưng chưa đủ vốn từ để diễn đạt trọn vẹn bằng tiếng Anh. Nếu em mất điểm, cần phân biệt đó là hạn chế về kiến thức khoa học hay về khả năng sử dụng ngoại ngữ, bởi hai năng lực này có liên quan nhưng không đồng nhất. Vì vậy, cùng với việc quy định tỷ lệ nội dung kiểm tra bằng tiếng Anh, cần hướng dẫn giáo viên xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng. Khi nào trọng tâm là kiến thức môn học? Khi nào năng lực sử dụng tiếng Anh cũng là mục tiêu được chấm điểm? Những học sinh có nền tảng ngoại ngữ khác nhau sẽ được hỗ trợ như thế nào?

Để Thông tư đi vào thực tiễn, cũng cần tính đến sự chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các địa phương. Một trường ở trung tâm đô thị có thể thuận lợi hơn trong việc tuyển giáo viên giỏi tiếng Anh, xây dựng học liệu và tổ chức các hoạt động học tập tích hợp. Trong khi đó, nhiều trường ở địa bàn khó khăn vẫn phải giải quyết những nhu cầu cơ bản về đội ngũ và điều kiện dạy học. Các trường này cần lộ trình phù hợp và được ưu tiên hỗ trợ, thay vì chịu sức ép đạt cùng một mức với nơi thuận lợi.

Ở đâu cũng vậy, yếu tố quyết định vẫn là người thầy. Theo tôi, bồi dưỡng giáo viên cần được đặt làm trung tâm của chính sách, chứ không phải là hoạt động bổ sung sau khi nhà trường đã triển khai. Các trường đại học đào tạo giáo viên cũng cần tham gia tích cực hơn. Sinh viên sư phạm không nhất thiết phải được đào tạo để dạy toàn bộ môn học bằng tiếng Anh ngay từ đầu, nhưng cần có cơ hội làm quen với thuật ngữ chuyên ngành, phương pháp giảng dạy tích hợp và cách thiết kế hoạt động phù hợp với trình độ người học.

Song song với đó, những mô hình thí điểm cần được đánh giá bằng minh chứng cụ thể. Học sinh có hiểu và vận dụng kiến thức tốt không? Năng lực tiếng Anh cải thiện đến đâu? Giáo viên gặp những khó khăn gì? Có nhóm học sinh nào đang bị bỏ lại phía sau?

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một mục tiêu có ý nghĩa lâu dài, nhưng để đạt được, chúng ta cần nhìn xa hơn các con số thể hiện tiến độ. Thành công của chính sách không nằm ở việc tiếng Anh xuất hiện bao nhiêu lần trong lớp học, mà ở chỗ nó giúp học sinh tiếp cận tri thức tốt hơn đến mức nào. Khi ấy, tiếng Anh mới thực sự trở thành ngôn ngữ của học tập, thay vì chỉ là một chỉ tiêu cần hoàn thành.

Tác giả: Ông Lê Trường An là tiến sĩ Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, thạc sĩ Giáo dục học, hiện công tác tại Trường Đại học Mở TPHCM.

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