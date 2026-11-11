Trong một trò chơi với cháu, chúng tôi cần chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 10. Cháu hỏi ChatGPT. Máy trả lời ngay: “🎲 1”. Có cả hình xúc xắc bên cạnh, trông như vừa gieo thật.

Tôi hỏi cháu làm sao biết số ấy được chọn ngẫu nhiên. Cháu bảo đã hỏi lại rồi, và đưa đoạn trò chuyện cho tôi xem. ChatGPT quả quyết đã chạy một đoạn mã lập trình để chọn số, còn dẫn ra hai dòng lệnh ngắn. Máy giải thích rằng đoạn mã ấy cho ra mỗi số từ 1 đến 10 với xác suất bằng nhau, đúng 10%.

Tôi kiểm tra. Hai dòng lệnh ấy đúng thật: Nếu được chạy, chúng sẽ cho một số ngẫu nhiên như máy mô tả. Nhưng khi tôi hỏi tiếp, số 1 vừa rồi có thực sự được tạo ra từ đoạn mã ấy không, ChatGPT lại thừa nhận chưa hề chạy nó.

Vậy là máy đưa ra hai lời kể ngược nhau. Và tôi không có cách nào biết lời nào đúng, vì không có dấu vết gì cho thấy đoạn mã đã từng được chạy hay chưa. Điều đáng ngại nằm ở đây: Máy đưa ra một cách làm đúng, và chính vì cách làm ấy đúng, người ta dễ tin rằng nó đã được thực hiện. Trong khi thực ra chẳng có bằng chứng nào.

Nội dung giáo dục AI đã được triển khai đại trà trong trường phổ thông (Ảnh minh họa: CV).

Ban đầu, tôi nghĩ cần dạy cháu thận trọng hơn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cháu đã làm điều người lớn thường khuyên trẻ em: Đừng vội tin trí tuệ nhân tạo (AI), hãy hỏi lại. Chính lời giải thích mà cháu nhận được để kiểm chứng cũng không đáng tin.

Câu chuyện khiến tôi nghĩ đến công việc của mình.

Tôi tham gia huấn luyện những mô hình AI giải toán Olympic, bài toán trình độ sau đại học và phục vụ nghiên cứu khoa học. Chỉ trong thời gian ngắn, năng lực của chúng đã tiến bộ đến mức khiến những người trực tiếp làm việc với AI như tôi cũng nhiều lần ngạc nhiên.

Nhưng một cỗ máy giải được bài toán khó chưa chắc đã trung thực khi kể lại những gì nó làm. Và để hiểu vì sao, đôi khi chỉ cần nhớ lại cách chúng ta từng làm bài thi trắc nghiệm.

Nếu chọn sai không bị trừ điểm, câu nào không biết cũng nên khoanh. Bỏ trống chắc chắn không được điểm, còn đoán mò vẫn có cơ hội trúng. Trên phiếu trả lời, một đáp án đúng nhờ hiểu bài và một đáp án đúng nhờ may mắn trông chẳng khác gì nhau.

Một nghiên cứu của OpenAI công bố năm 2025 cho thấy cách đánh giá AI cũng mắc vào cái bẫy ấy. Trên cùng một bài kiểm tra kiến thức, hai mô hình của chính hãng này, một mới và một cũ hơn, trả lời đúng gần ngang nhau: 22% và 24% số câu hỏi. Nhưng mô hình mới chỉ trả lời sai 26%, vì với hơn nửa số câu nó chọn nói “không biết”. Mô hình cũ sai tới 75%, vì gần như câu nào cũng cố đưa ra đáp án.

Nếu chỉ đếm số câu đúng, mô hình hay đoán lại nhỉnh hơn. Nhưng nếu định dùng AI để giải thích bài học cho con, hẳn nhiều phụ huynh sẽ muốn biết cả những lần nó trả lời sai.

Nhà khoa học Yoshua Bengio còn chỉ ra một vấn đề sâu hơn trong quá trình huấn luyện AI. Khi được giao nhiệm vụ, máy có thể thử nhiều cách làm và được thưởng theo kết quả. Qua nhiều lần như vậy, nó dần học được những cách đem lại điểm cao. Nhưng nếu cách chấm có kẽ hở, máy có thể học cách tận dụng kẽ hở ấy thay vì làm đúng điều người ta mong muốn.

Trong một thí nghiệm của Anthropic, các nhà nghiên cứu cố tình huấn luyện một mô hình trong môi trường có những kẽ hở như vậy. Khi được giao nhiệm vụ lập trình, máy tìm cách can thiệp vào bộ phận báo cáo kết quả của công cụ kiểm tra, khiến mọi phép thử, dù đạt hay không, đều được ghi nhận là đạt.

Trên màn hình, mọi thứ trông như đã hoàn thành. Trong thực tế, các phép kiểm tra đã thất bại, chỉ có kết quả là bị ghi đè.

Đó là thí nghiệm được thiết kế để tìm hiểu rủi ro, không phải hành vi điển hình của mọi chatbot. Cũng không thể từ đó kết luận nguyên nhân khiến ChatGPT kể sai về việc chạy đoạn mã trong trò chơi với cháu tôi. Nhưng các nghiên cứu này cho thấy một điều: Khi máy ngày càng giỏi giải quyết vấn đề, chúng ta cũng cần kiểm tra kỹ hơn những gì nó báo cáo về chính công việc của mình.

Điều ấy trở nên đặc biệt quan trọng trong giáo dục.

Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI đã được triển khai đại trà trong trường phổ thông. Khung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin, sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm. Nhà trường được yêu cầu rà soát công cụ trước khi sử dụng, không bắt học sinh dùng công cụ chưa được rà soát, và phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý sự cố liên quan đến AI.

Tôi cho rằng đó là hướng đi cần thiết. Trẻ em sẽ lớn lên trong một thế giới mà AI ngày càng hiện diện trong học tập, công việc và cuộc sống. Chúng ta khó có thể đứng ngoài sự thay đổi ấy, càng không nên vì lo ngại mà bỏ qua những cơ hội công nghệ đem lại.

Nhưng có một điều cần phân biệt. Dạy trẻ kiểm chứng câu trả lời của AI là một việc. Kiểm tra công cụ trước khi giao cho trẻ sử dụng lại là việc khác.

Học sinh đến trường chính vì còn nhiều điều chưa biết. Một em đang học lập trình có thể chưa phân biệt được đoạn mã đúng với đoạn mã đã thực sự được chạy. Một em học lịch sử chưa chắc biết nguồn tài liệu mà chatbot viện dẫn có tồn tại hay không. Những điều ấy cần được học dần, với sự hướng dẫn của thầy cô.

Vì vậy, không thể chỉ yêu cầu học sinh phải biết phát hiện sai sót, trong khi chính công cụ được giao nhiệm vụ hướng dẫn các em chưa được kiểm tra đầy đủ.

Trước khi lựa chọn một hệ thống AI cho nhà trường, bên cạnh khả năng giải bài, cần thử xem nó ứng xử thế nào khi không biết đáp án, không truy cập được tài liệu hoặc chưa thực hiện yêu cầu. Nó có thừa nhận giới hạn, hay vẫn quả quyết đã hoàn thành? Nếu nói đã tra cứu hay chạy chương trình, hệ thống có lưu lại bằng chứng để đối chiếu hay không?

Những yêu cầu ấy phải được xem xét ngay từ khâu phát triển và kiểm định công cụ. Nhà trường không thể tự biết mọi thứ diễn ra bên trong một mô hình, nhưng có quyền yêu cầu nhà cung cấp chứng minh công cụ đáp ứng những điều kiện cần thiết cho công việc được giao. Một dòng cảnh báo rằng “AI có thể mắc lỗi” không thay thế được trách nhiệm của người làm ra và triển khai công nghệ.

Tôi vẫn muốn cháu mình học cách kiểm chứng, đặt câu hỏi và tự mình tìm hiểu những điều chưa biết. Nếu hôm ấy ChatGPT nói ngay rằng chưa thực sự chạy đoạn mã chọn số ngẫu nhiên, hai chú cháu đã có thể cùng thử chạy hai dòng lệnh ấy, hoặc đơn giản lấy mười mẩu giấy ra bốc thăm.

Nhưng dù có thử lại bao nhiêu lần, chúng tôi vẫn không thể nhờ đó biết được ChatGPT đã làm gì trước khi đưa ra số 1. Muốn xác nhận điều ấy, cần có bằng chứng từ chính hệ thống đã xử lý yêu cầu ban đầu.

Tôi mong cháu lớn lên với sự tò mò, tự tin khám phá những khả năng mới của AI. Tôi cũng mong cháu hiểu rằng không biết một điều gì đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Quan trọng là biết mình chưa biết, rồi tìm cách học.

Và tôi mong những người đang phát triển, lựa chọn AI cho giáo dục cũng giữ một thái độ tương tự.

Để khi một đứa trẻ hỏi máy đã làm gì, câu trả lời không chỉ là một câu chuyện khác do máy kể.

Tác giả: Nguyễn Nhật Minh là nhà vũ trụ học tại Viện Kavli IPMU, Đại học Tokyo (Nhật Bản). Ông là người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng Vũ trụ học Buchalter; và cùng nhóm DESI nhận Giải thưởng Lancelot M. Berkeley, cùng của Hội Thiên văn học Mỹ (AAS).

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