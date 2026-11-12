Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 (Đại hội) diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TPHCM. Đây là sân chơi thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Thời gian diễn ra Đại hội kéo dài gần trọn một tháng, vì vậy khi ngọn đuốc Đại hội sẽ được chính thức thắp lên tại Công viên bờ sông Sài Gòn vào tối 21/11 trong khuôn khổ lễ khai mạc, những tấm huy chương đầu tiên đã có chủ. Bóng bàn, marathon, muay và karate đều đã sớm hoàn tất chương trình.

Cuộc đua tới vị trí đầu bảng tổng sắp giữa Hà Nội và TPHCM (chủ nhà) cũng đã sớm nóng lên. Sẽ có tổng cộng 973 bộ huy chương thuộc 48 môn thể thao được trao cho các vận động viên (VĐV) tại Đại hội lần này. Đây cũng là lần đầu tiên số đoàn tham dự được rút gọn còn 36, trong đó có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 đoàn Công an, Quân đội.

Với ý nghĩa tạo nên một sự kiện thể thao đa môn lớn nhất, quy tụ lực lượng thể thao tinh nhuệ của cả nước nhằm đánh giá trình độ phát triển qua từng giai đoạn của thể thao thành tích cao Việt Nam, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần đầu tiên diễn ra vào năm 1985 tại Hà Nội với 30 đoàn tranh tài ở 15 môn.

Năm 2006, TPHCM đăng cai chính kỳ Đại hội thứ V. Đúng 2 thập niên sau, TPHCM lại có vinh dự đảm nhận vai trò này với 48 môn và 36 đoàn thể thao. Sẽ có hơn 12.000 cán bộ, huấn luyện viên (HLV), VĐV tham dự. Từ năm 2018 (Đại hội lần thứ VIII ở Hà Nội và các tỉnh lân cận), tên gọi được điều chỉnh thành “Đại hội Thể thao toàn quốc”.

Nghi thức rước đuốc tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM, tháng 4/2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Kỳ này, số đoàn đã giảm từ 65 ở kỳ trước xuống 36 sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bởi vậy, việc so sánh thứ hạng giữa 2 kỳ cần đặt trong bối cảnh lực lượng đã được tổ chức lại. Riêng TPHCM, với cơ hội kết nối các cơ sở huấn luyện, thi đấu và đội ngũ chuyên môn của thành phố với nguồn lực từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, đang vô cùng quyết tâm cạnh tranh ngôi số 1 với Hà Nội – đơn vị đã liên tục dẫn đầu từ kỳ IV (2002) tới nay.

Trong bối cảnh phát triển chung, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp đánh giá tổng quan phong trào TDTT trên cả nước, đặc biệt là lực lượng thể thao thành tích cao, từ đó phát hiện và bồi dưỡng các VĐV trọng điểm hướng tới các đấu trường quốc tế trong tương lai gần, như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ) và ASIAD 21 năm 2030 tại Qatar.

Những trăn trở về cuộc đua trên bảng tổng sắp

Bên cạnh những ý nghĩa tích cực ấy, giới thể thao nước nhà từ lâu đã chứng kiến nhiều vấn đề hậu trường của các cuộc đua trong khuôn khổ Đại hội, đặc biệt là những “mặt trái” của nó, trong đó nổi cộm là “căn bệnh thành tích” có thể làm ảnh hưởng xấu tới những giá trị thể thao chân chính.

Trước hết, cần khẳng định: việc đặt mục tiêu huy chương và thứ hạng vốn là rất bình thường trong thể thao thành tích cao. Một chỉ tiêu sát thực lực giúp các đoàn xác định nội dung trọng điểm, bố trí tập huấn và chuẩn bị lực lượng, qua đó cũng tạo áp lực buộc các địa phương, ngành phải nỗ lực đầu tư cho VĐV trọng điểm. Nhưng từ góc nhìn của giới chuyên môn, việc áp đặt chỉ tiêu một cách máy móc, không dựa trên cơ sở thực tiễn, đã, đang và có thể sẽ dẫn tới những cái “bắt tay trong bóng tối”, sự “móc ngoặc” giữa một số HLV, VĐV, thậm chí cả lãnh đạo TDTT của một số địa phương (nhằm đạt chỉ tiêu huy chương, “làm đẹp” báo cáo thành tích thay vì thành quả thực chất).

Trên thực tế đã xảy ra chuyện có VĐV giành huy chương (thậm chí HCV) mà gần như không phải “thực chiến” do đường tới huy chương đã được cấp trên… “dọn sẵn”. Không ít trường hợp VĐV bỏ cuộc bất thường, để rồi đối thủ được tuyên bố chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tuy hiện tượng ấy không phải đa số, nhưng đáng buồn nhất là nó lại được xem như… “chuyện thường ngày ở huyện”. Thử hỏi, những con số thống kê dựa trên thành tích ảo như vậy còn giá trị chuyên môn ở đâu?

Chất lượng của cuộc tranh tài, bởi vậy, còn phụ thuộc vào kỷ luật thi đấu và diễn biến thực tế ở từng môn thể thao. Chuyện 4 trong số 13 trận chung kết ở ngày thi đấu cuối môn muay không diễn ra vì có VĐV xin rút lui đã tạo nên những “xì xào” trong giới. Ngay lập tức, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thuộc Ban tổ chức (BTC) Đại hội đã yêu cầu các đoàn kiểm soát chặt việc rút lui sau phiên họp kỹ thuật từng môn.

Các VĐV xin bỏ cuộc phải giải trình bằng văn bản, có xác nhận của lãnh đội hoặc HLV trưởng. Nếu lý do là chấn thương hoặc sức khỏe, cần thêm xác nhận bằng văn bản của bác sĩ hoặc bộ phận y tế do BTC chỉ định. Theo đó, những VĐV tự ý bỏ cuộc mà thiếu lý do chính đáng hoặc hồ sơ hợp lệ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả ở nội dung đó và mất các quyền lợi liên quan (nếu có), bao gồm cả khả năng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam rất cần sự đánh giá chính xác trình độ, thực lực để đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hướng tới các đấu trường cao hơn, việc “làm sạch” các giải thể thao quốc gia, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc, là vấn đề mang ý nghĩa tiên quyết. Nhưng để làm được, cần sự chung sức, đồng lòng từ lực lượng thể thao cả nước, bao gồm cả lãnh đạo ngành TDTT các địa phương, ngành, để không chạy theo những đòi hỏi thành tích phi thực chất làm ảnh hưởng tới những giá trị thể thao chân chính!

Những điều đáng chờ đợi ở kỳ Đại hội thứ X

Sau ASIAD 20, những cuộc tranh tài ở điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, thể dục hay các môn khác trong chương trình của ASIAD và Olympic sẽ được giới chuyên môn trông đợi nhiều hơn cả. Thông qua đó, lực lượng VĐV trẻ tài năng của các môn trên toàn quốc sẽ có dịp được rà soát, đánh giá, đối chiếu qua những cuộc cọ xát, so tài với các VĐV trọng điểm đang khoác áo đội tuyển quốc gia (trở về thi đấu cho địa phương, ngành tại Đại hội).

Từ đó, cơ quan quản lý của từng môn thể thao (từ Trung ương tới các địa phương) sẽ có được thông tin, số liệu, đánh giá chuyên môn sát nhất nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp để phát triển lực lượng. Với người xem, một cuộc đổi ngôi có thể sẽ là bất ngờ của Đại hội.

Một điều đáng ghi nhận là ngoài những môn trong hệ thống thi đấu quốc tế, chương trình thi đấu của Đại hội năm nay cũng mở thêm cửa cho những môn có sức hút trong giới trẻ như pickleball, võ thuật tổng hợp (MMA), thể thao điện tử hay roller. Đa số các môn này đều có cộng đồng riêng, phát triển mạnh từ nhu cầu tự phát của xã hội, song song với sự tham gia, hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội hóa. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển của chính các đại hội thể thao quốc tế như Olympic hay ASIAD (vốn đang từng bước bổ sung nhiều môn thể thao mới vào chương trình).

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các môn thể thao dân tộc như võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co hay đá cầu cho thấy một giá trị khác của Đại hội: tạo sân chơi cấp quốc gia cho những môn có chỗ đứng trong đời sống cộng đồng.

Ở góc độ khác, với TPHCM và các địa phương phối hợp tổ chức như Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội, chất lượng tổ chức Đại hội sẽ được cảm nhận qua những việc rất cụ thể; đây cũng là dịp để các đơn vị đăng cai đánh giá lại hệ thống cơ sở vật chất cũng như năng lực tổ chức sự kiện.

Khi thể thao cả nước đang cùng hướng về những ý nghĩa cao đẹp của Đại hội Thể thao toàn quốc, những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục được nhìn nhận thẳng thắn và xử lý một cách triệt để, từ đó giúp Đại hội phát huy giá trị, giúp thể thao nước nhà có được sức bật mới!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban Nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; là Ủy viên Thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam.

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