Trong chuyến về TPHCM tuần trước, tôi đi ngang một công trường xây dựng ga metro và chú ý đến dãy cửa hàng dọc con đường. Trước đây, nơi này khá nhộn nhịp: Quán ăn, tiệm cà phê, cửa hàng điện thoại, vài tiệm tạp hóa nối tiếp nhau. Người đi đường thấy bảng hiệu, tiện thì ghé vào.

Rồi công trường xuất hiện. Những tấm tôn cao dần lên, vỉa hè thu hẹp, lối đi quen bị chuyển hướng. Các cửa hàng vốn ở ngay trước mắt người đi đường bỗng biến mất sau một bức tường bằng tôn. Báo Dân trí phản ánh khi mặt tiền bị rào chắn metro số 2 che khuất, tiểu thương dọc tuyến tìm nhiều cách thích ứng để giữ khách: Người đẩy mạnh bán online, giao tận nơi, người kéo dài giờ bán hoặc thuê mặt bằng đối diện.

Có thể dễ dàng hình dung câu chuyện của các chủ tiệm đó: Tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, hóa đơn điện nước vẫn đến đều đặn. Chỉ có khách là không còn đến đều như trước.

Một lối đi cạnh hàng rào thi công dự án metro số 2 của TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Chúng ta ủng hộ việc phát triển metro ở TPHCM. Một thành phố không thể mãi giải quyết vấn đề giao thông bằng cách mở rộng đường, xây thêm cầu vượt và hy vọng người dân không mua thêm xe máy. Nhưng chính vì ủng hộ, tôi cho rằng metro nói riêng và các công trình giao thông nói chung, những nơi “lô cốt” dựng lên rồi có thể nằm lại nhiều năm, cần tính ngay từ đầu giải pháp cho các cửa hàng và những căn nhà mặt tiền phía sau hàng rào. Không ai đòi hỏi một công trường không gây xáo trộn. Điều cần làm là bảo đảm sinh hoạt và sinh kế của người dân khu vực đó ở mức cần thiết, trong khả năng cho phép.

Khoản chi phí không nằm trong báo cáo

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công tháng 1 năm nay, dài khoảng 11,3 km với 11 nhà ga, công trường trải dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Theo thông tin trên báo chí, có đoạn rào chắn dựng sát cửa nhà, lối đi còn lại chỉ vừa một chiếc xe máy; phường Nhiêu Lộc đã đề nghị cơ quan thuế xem xét hỗ trợ 65 doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Đây là cách làm đúng và nhân văn. Một công trình giao thông có thể mất nhiều năm để hoàn thành, còn một cửa hàng nhỏ đôi khi chỉ cần vài tháng sụt doanh thu là không trụ nổi.

Những tổn thất như thế hiếm khi có mặt trong báo cáo dự án. Với một cửa hàng bán lẻ, mặt tiền không chỉ là địa chỉ mà là tài sản kinh doanh: Khách bước vào vì thấy bảng hiệu, vì tiện đường. Khi hàng rào che khuất mặt tiền, một cửa hàng vẫn mở cửa không có nghĩa là vẫn kinh doanh bình thường. Chuỗi bán lẻ lớn còn có chi nhánh khác và kênh trực tuyến; một tiệm ăn gia đình gần như chỉ trông vào lượng khách đi ngang mỗi ngày.

Tôi hiện sống và làm việc tại Singapore, nơi cũng có nhiều công trường đi qua các khu phố buôn bán. Cuối năm 2023, khi thi công tuyến metro Cross Island Line ở Serangoon North, một số chủ cửa hàng phản ánh mất khách vì hàng rào chống ồn che khuất mặt tiền. Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) đã đặt các biển “Business As Usual” (vẫn kinh doanh bình thường) cùng biển chỉ đường đến những cửa hàng phía sau.

Tháng 9/2026, LTA thông báo dự án đường bộ North-South Corridor lùi mốc đưa vào khai thác từ 2027 sang 2029. Tại khu Novena, một chủ tiệm kem cho biết doanh thu đã giảm 75%; từ đường lớn không còn nhìn thấy tiệm nên khách quen tưởng tiệm đã đóng cửa; ba cửa hàng cùng dãy đã nghỉ từ tháng 6.

Trả lời Quốc hội ngày 6/10, Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow cho biết LTA đã lắp biển báo, banner chỉ dẫn và sẽ ưu tiên khôi phục các lối đi bộ khi phần thi công mặt đất hoàn tất. Một số cửa hàng thuê mặt bằng của cơ quan nhà ở công HDB bị ảnh hưởng nặng được giảm trừ tiền thuê theo từng trường hợp. Còn về nguyên tắc, chính phủ Singapore không hỗ trợ tài chính đại trà cho các cơ sở bị ảnh hưởng.

Cần nói thẳng: Những biện pháp này không bù được doanh thu đã mất, và chuyện ở Novena cho thấy riêng biển báo là chưa đủ. Điều đáng tham khảo là cơ quan quản lý thừa nhận công trường gây thiệt hại cho người buôn bán và coi việc giảm thiệt hại ấy là việc của mình.

Trở lại với câu chuyện ở TPHCM, một giải pháp có thể áp dụng ngay cho mọi công trình có rào chắn. Đó là hàng rào thường chỉ in phối cảnh và thông tin dự án, hãy dành một phần cho chính những cửa hàng phía sau: Dòng chữ “Khu vực này vẫn đang kinh doanh”, tên cửa hàng, số điện thoại, mũi tên chỉ lối vào. Quan trọng hơn biển báo là lối vào. Khách ở TPHCM phần lớn đi xe máy, nên phương án tổ chức công trường phải bảo đảm lối tiếp cận liên tục cho cả người đi bộ lẫn xe máy, có điểm mở rào và chỗ dừng xe.

Thành phố đã yêu cầu nhà thầu “làm đến đâu, gọn đến đó” và phân chia giai đoạn rào chắn hợp lý. Cần thực thi nghiêm túc yêu cầu này, đưa vào hợp đồng thời hạn hoàn trả vỉa hè cho từng đoạn, kèm chế tài khi rào chắn nằm lại chỉ vì thuận tiện cho công trường.

Giải pháp tiếp theo là hỗ trợ tài chính, chỉ dành cho nơi bị rào kéo dài và thiệt hại nặng. Ở đây TPHCM không thể sao chép Singapore: HDB giảm được tiền thuê vì chính họ là chủ cho thuê, còn mặt bằng ở TPHCM phần lớn thuộc tư nhân. Giảm thuế, hướng một số phường đang kiến nghị, lại ít ý nghĩa với những hộ nhỏ có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế. Vì vậy cần một cơ chế hỗ trợ có thời hạn, tiêu chí rõ ràng: Thời gian bị rào, mức độ che khuất, mức sụt doanh thu kiểm chứng được. Khoản hỗ trợ ấy không nhất thiết bù toàn bộ doanh thu bị mất, nhưng nên được coi là một phần chi phí của dự án, thay vì để người buôn bán tự gánh.

Vài năm nữa, khi metro vận hành, những con đường từng bị đào xới sẽ hiện đại và to đẹp hơn. Nhưng không có gì bảo đảm tiệm phở đã ở đó 20 năm còn đủ sức chờ đến ngày ấy. Chúng ta tự hào về thành phố của mình không chỉ bằng số công trình giao thông được xây dựng mà còn ở những việc làm nhân văn dù nhỏ nhất.

Tác giả: Trình Phương Quân là kiến trúc sư, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, anh theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời cộng tác với nhiều tờ báo về các chủ đề môi trường, thiết kế và văn hóa.

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