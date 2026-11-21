Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam có 78 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, gồm 71 trường thuộc các sở giáo dục và đào tạo và 7 trường thuộc cơ sở giáo dục đại học. Mạng lưới này đã bồi dưỡng nhiều học sinh xuất sắc, mở rộng cơ hội học tập nâng cao.

Nhưng khi cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia, câu hỏi cần được đặt ra: Có nhất thiết giữ cả 78 trường chuyên, hay nên tổ chức lại để tập trung nguồn lực, nâng hiệu quả đầu tư?

Thành tích thi cử cao chưa đủ chứng minh hiệu quả đầu tư

Trường chuyên là nơi quy tụ thầy giỏi, trò giỏi, giúp học sinh địa phương tiếp cận giáo dục nâng cao mà không phải sớm rời quê nhà. Nhiều thế hệ trưởng thành từ đây đã đóng góp cho nghiên cứu, công nghệ và các lĩnh vực khác. Đó là thành quả đáng ghi nhận, nhưng không nên vì thế mà mặc nhiên coi mô hình hiện hữu đã tối ưu.

Vấn đề đáng suy nghĩ là học sinh vốn đã nổi trội trước khi trúng tuyển. Nhiều giải thưởng, điểm cao hay tỷ lệ vào đại học ấn tượng vẫn chưa cho biết sau ba năm, nhà trường đã giúp các em phát triển thêm bao nhiêu về năng lực sáng tạo, nghiên cứu độc lập và giải quyết vấn đề mới. Thành tích thi cử phản ánh kết quả học sinh đạt được, nhưng chưa cho biết các em đã tiến bộ đến đâu về năng lực sáng tạo và phẩm chất đạo đức trong quá trình học tập.

Học sinh thi vào Trường THPT chuyên Sư phạm (Ảnh: Mỹ Hà).

Đào tạo tài năng khoa học, công nghệ đòi hỏi phòng thí nghiệm, chuyên gia nghiên cứu và liên kết với đại học, viện nghiên cứu. Nhưng điều kiện giữa các trường rất khác nhau, trong khi mô hình đào tạo lại khá giống nhau. Nếu nơi nào cũng cần phòng thí nghiệm riêng và nhiều môn chuyên, nguồn lực có bị dàn trải? Nếu hoạt động chủ yếu vẫn là học nâng cao, luyện thi, cơ chế ưu tiên đầu tư tạo ra khác biệt gì?

Nghị quyết 71 yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để “tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia”, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM (STEM là giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; STEAM bổ sung thêm nghệ thuật). Nghị quyết không ấn định số lượng trường chuyên hay cách sắp xếp mạng lưới. Nhưng để việc ươm tạo nhân tài thực sự có trọng tâm, sự đổi mới ấy nên được xem xét cả ở mô hình tổ chức, mạng lưới và phân bổ nguồn lực.

Thái Lan có Trường Mahidol Wittayanusorn, trường khoa học nội trú trọng điểm quốc gia, và mạng lưới 18 trường khoa học Princess Chulabhorn ở các vùng. Mahidol Wittayanusorn đặt trong khuôn viên Đại học Mahidol, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho mạng lưới này. Cách làm của họ là tập trung đầu tư cho cơ sở dẫn dắt nhưng vẫn mở rộng cơ hội phát triển tài năng trên toàn quốc.

Nước bạn có dân số gần 72 triệu người, bằng khoảng 70% Việt Nam, nhưng năm 2025 có gần 35.600 công bố khoa học được Scopus (cơ sở dữ liệu quốc tế về tóm tắt và trích dẫn các công trình khoa học, do Nhà xuất bản Elsevier quản lý) lập chỉ mục, so với khoảng 25.100 của Việt Nam. Không thể quy chênh lệch này cho mô hình trường chuyên, nhưng đây cũng là điều đáng suy ngẫm về vai trò của giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và hệ thống nghiên cứu trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển nhân tài khoa học, công nghệ.

Không phải trường nào cũng cần mang danh chuyên

Cần đánh giá độc lập 78 trường theo sứ mệnh mới: Đội ngũ, năng lực nghiên cứu, hiệu suất sử dụng thiết bị, liên kết với đại học, chi phí trên mỗi học sinh và tiến bộ thực chất so với đầu vào. Đồng thời, cần xem các trường chia sẻ được gì với học sinh ngoài trường.

Đào tạo tài năng đỉnh cao có thể tốn kém, nhưng chi phí bình quân cao không đồng nghĩa với lãng phí, cũng như nhiều giải thưởng chưa chứng minh được hiệu quả. Cần xem kết quả phát triển tài năng và lợi ích lan tỏa có tương xứng với nguồn lực hay không. Muốn có căn cứ, phải theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua ba năm, thậm chí cả những bước phát triển sau tốt nghiệp, thay vì chỉ lấy thành tích cuối khóa làm thước đo.

Từ kết quả rà soát, cần nâng cấp những cơ sở đủ năng lực; xem xét chuyển một số trường không phù hợp với sứ mệnh chuyên biệt thành trường THPT công lập chất lượng cao, vẫn có học phần nâng cao, STEM và nghiên cứu. Những trường này vẫn cần giữ đội ngũ tốt và môi trường học tập hấp dẫn, nhưng phục vụ nhóm học sinh rộng hơn, không phụ thuộc vào việc mang danh chuyên.

Việc sắp xếp cần chuyển trọng tâm từ duy trì trường chuyên theo địa giới hành chính sang tổ chức mạng lưới theo sứ mệnh, năng lực đào tạo và hiệu quả đầu tư. Có thể nghiên cứu phương án tổ chức theo sứ mệnh và khu vực địa lý: một số trung tâm tài năng quốc gia gắn với đại học, viện nghiên cứu, tuyển chọn khắt khe trên phạm vi cả nước để tìm những học sinh xuất sắc nhất trong số các thí sinh vốn đã xuất sắc; các trường chuyên vùng và địa phương phát triển theo thế mạnh; đồng thời mở rộng chương trình phát triển năng khiếu trong trường phổ thông.

Các cơ sở cần liên thông, chia sẻ nguồn lực, không phân tầng cứng nhắc; những trung tâm được đầu tư lớn phải hỗ trợ địa phương phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Điều quan trọng là bảo đảm cơ hội cho học sinh ở mọi địa phương, chứ không nhất thiết duy trì mô hình trường chuyên giống nhau. Các quy định hiện hành về mạng lưới trường chuyên cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với sứ mệnh mới.

Tập trung đầu tư, không thu hẹp cơ hội

Rủi ro là các trung tâm lớn hút thầy giỏi, trò giỏi khỏi địa phương; việc chuyển đổi những trường giàu truyền thống gây lo ngại; thiếu kinh phí, chỗ nội trú và hỗ trợ đi lại khiến học sinh vùng khó khăn chịu bất lợi. Đổi tên mà không đổi chương trình, cách vận hành thì cũng vô ích. Nếu khâu đánh giá thiếu khách quan, việc sắp xếp có thể khiến địa phương chạy theo danh hiệu hoặc làm mất đi những cơ sở có đóng góp thực chất.

Cần có lộ trình và tiêu chí công khai, bảo vệ quyền lợi của học sinh, giáo viên và hỗ trợ các trường ở vùng khó khăn. Các trung tâm phải được tự chủ về chương trình, nhân sự, hợp tác nghiên cứu nhưng phải giải trình về chất lượng, chi phí và đóng góp cho mạng lưới; nguồn lực công cần lan tỏa đến học sinh trong hệ thống.

Nghị quyết 71 yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên; sự đổi mới ấy không nên chỉ dừng ở khâu tuyển sinh. Không nên giữ nguyên 78 trường vì danh tiếng, cũng không nên cắt giảm cơ học. Đã đến lúc tạo bước đột phá về mô hình tổ chức, thiết lập lại mạng lưới, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả phát triển nhân tài; lấy kết quả thực chất làm thước đo thay vì số trường mang danh chuyên.

Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.

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