Tôi có anh bạn thân người miền trong nhưng sống và làm việc chủ yếu ở Hà Nội. Ngồi uống bia, anh khoe mới được một bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội đến tận nhà truyền thuốc để “trẻ và khỏe”. Mỗi lần truyền hết 16 triệu đồng, mỗi tháng một lần.

Theo anh, bỏ ra gần 200 triệu đồng mỗi năm để chăm sóc sức khỏe là quá rẻ so với thu nhập của anh.

Vậy nhưng tôi chỉ cần phân tích vài ý đã khiến anh giật mình. Thực tế, hiếm có bác sĩ nào dám đánh đổi sự nghiệp để tự tay truyền thuốc kiếm tiền tại nhà người bệnh. Hơn nữa, với giá 16 triệu đồng, thứ truyền cho anh khó có thể là tế bào gốc hay chế phẩm hỗ trợ miễn dịch vì quá rẻ; còn nếu là dịch điện giải, vitamin tổng hợp... thì lại quá đắt.

Vận động hằng ngày sẽ giúp giữ sức bền tim phổi và khối cơ (Ảnh minh họa: CTV)

Tôi nhấc điện thoại hỏi một đồng nghiệp ở bệnh viện đó, người này cũng chưa từng nghe tên vị bác sĩ kia.

Câu chuyện ấy cứ ở trong đầu tôi mấy hôm, vì dạo này đi đâu cũng nghe người ta nói đến “longevity”, tức y học trường thọ. Người có điều kiện thì truyền NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide - coenzym tham gia quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào), uống NMN (Nicotinamide Mononucleotide - tiền chất để cơ thể tổng hợp NAD+), làm xét nghiệm “tuổi sinh học” xem mình già hay trẻ. Người bình dân hơn thì truyền “thải độc gan”, truyền vitamin, đi thụt rửa đại tràng. Thấp thoáng đâu đó còn có những gói tế bào gốc “trẻ hóa” với quảng cáo “công nghệ Nhật Bản”.

Quảng cáo về những dịch vụ này rất nhiều, nên hôm nay tôi xin chia sẻ đôi điều.

Trước hết là chuyện truyền thuốc bổ não phòng đột quỵ. Hiện chưa có loại thuốc hướng trí nào, thường gọi là thuốc bổ não, được chứng minh là khi tiêm truyền có thể phòng đột quỵ ở người khỏe.

Ngay cả với loại thuốc bổ não được dùng nhiều ở nước ta và một số nước châu Á, Đông Âu, khi các nhà khoa học tổng hợp nghiên cứu trên chính những bệnh nhân đột quỵ cấp, cũng không thấy lợi ích rõ ràng. Người đang đột quỵ còn chưa được lợi, thì người khỏe truyền để “phòng” lại càng không có cơ sở.

Hơn nữa, truyền dịch tại nhà còn tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch… Với người suy tim, truyền quá nhiều dịch có thể gây phù phổi cấp.

Nhưng điều tôi lo nhất là người bệnh tưởng mình đã được “bảo vệ” rồi nên bỏ bê thuốc huyết áp, thuốc mỡ máu, thuốc chống đông đã được kê đơn, trong khi đó mới chính là những thứ phòng được đột quỵ.

Thứ hai là NAD+, NMN và các loại xét nghiệm tuổi sinh học. Công bằng mà nói, đây là những hướng nghiên cứu nghiêm túc và trên động vật thí nghiệm đã có những kết quả rất thú vị. Nhưng con người không phải “chuột bạch”, và đến nay, dữ liệu trên người vẫn còn mỏng, chưa đủ để nói những thứ này giúp sống lâu hơn hay khỏe hơn.

Còn con số tuổi sinh học thì đo xong, dù cao hay thấp, lời khuyên cuối cùng vẫn là ăn uống, vận động, ngủ nghỉ điều độ - những điều ai cũng biết mà không cần đến xét nghiệm đắt tiền.

Thứ ba là các kiểu “thải độc”. Cơ thể vốn đã có hệ thống thải độc rất tốt là gan và thận. Vitamin tan trong nước nếu truyền thừa thì phần lớn bị đào thải qua nước tiểu. Còn thụt rửa đại tràng khi không có chỉ định y khoa có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí thủng ruột. Muốn gan khỏe, bớt rượu bia và tránh thuốc không rõ nguồn gốc là cách “thải độc” hiệu quả nhất.

Thứ tư là tế bào gốc. Cách đây hơn chục năm, có rất nhiều nghiên cứu sử dụng tế bào gốc cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim với hy vọng thay thế các tế bào cơ tim đã chết. Chúng tôi cũng “lọ mọ” làm nghiên cứu nhưng kết quả ban đầu trên người khá khiêm tốn. Trên thế giới cũng vậy, thậm chí một phòng thí nghiệm danh tiếng đã bị rút hàng loạt bài báo vì dữ liệu không trung thực.

Hiện nay, trị liệu tế bào gốc được cấp phép chủ yếu trong lĩnh vực huyết học, nơi hiệu quả đã rõ ràng: ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị một số bệnh máu ác tính từ nhiều năm nay. Ngoài lĩnh vực này, chỉ có rất ít chỉ định khác được phê duyệt.

Nhưng xin lưu ý, đó đều là bệnh nặng, có chỉ định rõ ràng, làm ở bệnh viện chuyên sâu, và người bệnh vẫn phải được theo dõi nhiều năm sau đó. Còn tế bào gốc để “trẻ hóa”, theo những gì tôi biết, đến nay chưa cơ quan quản lý dược nào phê duyệt, kể cả ở Nhật Bản.

Nhiều phòng khám ở Nhật được phép cung cấp dịch vụ này theo cơ chế đăng ký, nhưng điều đó không có nghĩa là hiệu quả đã được chứng minh. Ai từng đưa người thân ra nước ngoài truyền tế bào gốc “trẻ hóa”, nếu tinh ý có thể nhận thấy rất nhiều khách hàng ở đó là... người nước ngoài.

Vậy muốn sống thọ cần làm gì? Câu trả lời nghe hơi nhàm, nhưng tôi vẫn xin nhắc lại. Bệnh tim mạch, trong đó có đột quỵ, vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nên giữ được mạch máu là giữ được tuổi thọ. Huyết áp, mỡ máu và đường huyết - hãy giữ ba yếu tố này ở ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, cần vận động hằng ngày để giữ sức bền tim phổi và khối cơ. Người cao tuổi hay rơi vào một vòng luẩn quẩn: đau gối, đau cổ chân nên ngại đi; càng ngại đi, chân càng yếu, càng đau, rồi dần mất khả năng đi lại. Khi bị đau cơ xương khớp hay hạn chế vận động như vậy, đừng cố chịu, cũng đừng bỏ tập, mà nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám và tập vật lý trị liệu theo bài tập thiết kế riêng cho mình, như một đơn thuốc thực sự.

Ngủ đủ giấc, không hút thuốc, bớt cơm và đồ ngọt, bớt căng thẳng, có người thân, bạn bè để trò chuyện… cũng là những phương thuốc hữu hiệu.

Ngoài ra, cần khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư phù hợp với độ tuổi, nguy cơ của mình. Với nhiều loại ung thư thường gặp, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao. Tiền dành cho một lần truyền “trẻ hóa” đủ để làm một đợt tầm soát tử tế, và khoản đầu tư ấy có giá trị hơn nhiều.

Còn tôi, đã U60 nhưng chưa truyền NAD+ lần nào, cũng chưa đo tuổi sinh học. Điều tôi cố gắng làm để chăm sóc sức khỏe là duy trì 10.000 bước đi bộ mỗi ngày.

Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và XVI.

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