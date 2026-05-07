Bước chuyển trong tư duy đối ngoại của Việt Nam

Thế giới hôm nay đang thay đổi theo cách không còn dễ đoán định. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra cả ở tầm chiến lược, cả ở từng chuỗi cung ứng, từng dòng công nghệ, từng cấu trúc hợp tác.

Trong một môi trường như vậy, quan hệ giữa các quốc gia không còn có thể được duy trì chỉ bằng thiện chí hay những nguyên tắc chung. Điều quan trọng hơn là quan hệ ấy được vận hành với chiều sâu và thực chất như thế nào.

Trong suốt một thời gian dài trước đây, nhiều quốc gia - đặc biệt là các nước vừa và nhỏ - thường đặt mối quan hệ với các nước lớn trong logic quen thuộc: giữ ổn định, tránh xung đột, duy trì cân bằng. Đó là cách tiếp cận hợp lý trong một thế giới tương đối ổn định, nơi các trật tự và luật lệ ít biến động. Nhưng khi thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc như hiện nay, cách tiếp cận đó bắt đầu bộc lộ những giới hạn.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6/5 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Bởi lẽ, trong một môi trường mà chuỗi cung ứng liên tục được sắp xếp lại, công nghệ trở thành trục xoay của quyền lực, còn cạnh tranh chiến lược len lỏi vào mọi lĩnh vực, thì chỉ "giữ quan hệ" là chưa đủ. Một quan hệ, nếu chỉ được duy trì ở trạng thái ổn định, có thể giúp tránh rủi ro, nhưng chưa chắc đã tạo ra giá trị. Ngược lại, một quan hệ được thiết kế và vận hành tốt có thể trở thành động lực phát triển, mở ra những không gian mới cho tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia.

Thiết kế quan hệ quốc tế theo hướng phục vụ phát triển là một xu hướng đáng chú ý về tư duy chiến lược trong thế giới hiện đại. Nếu "duy trì" quan hệ giúp bảo đảm ổn định và hạn chế rủi ro, thì "thiết kế" quan hệ cho phép chủ động định hình nội dung hợp tác, từ đó tạo ra nhiều giá trị phát triển hơn. Duy trì giúp tránh rủi ro; thiết kế giúp tạo ra giá trị.

Khi những chuyển động của trật tự thế giới không chỉ diễn ra với tốc độ nhanh, mà còn ở cường độ mạnh, tạo nên những xung lực định hình lại cục diện toàn cầu trong nhiều thập niên tới, nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ kép: phía trước rủi ro chực chờ, song cũng đồng thời hé mở những cơ hội phát triển mới cho quốc gia nào nắm bắt được nhịp đập của thế giới.

Đặt mình trong dòng chảy thời đại, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Quan sát hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế sôi động, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam kể từ sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới của Nhà nước, chúng ta có thể thấy rõ nét tinh thần "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" như một bài viết gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu lên: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm.

Ở tầm cao mới, đối ngoại được triển khai một cách tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường hơn; đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới.

Cùng với đó, tư duy về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng, khi xác định đây là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Và một trong các hướng triển khai nhiệm vụ này chính là vai trò động lực tạo dựng các điều kiện thuận lợi, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Chúng ta đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế thành một cấu trúc có mục tiêu rõ ràng hơn, có công cụ cụ thể hơn và có cơ chế vận hành hiệu quả hơn để kiến tạo các dòng chảy kinh tế, công nghệ và cơ hội phát triển mới. Từ việc xác định các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, đến việc thiết lập các kênh trao đổi, các cơ chế phối hợp, các chương trình hành động… tất cả nằm trong nỗ lực xây dựng một cấu trúc vận hành ngày càng hiệu quả hơn.

Nói cách khác, các quan hệ đa phương, song phương không chỉ là những gì cần "giữ", mà là những gì cần được thiết kế để phục vụ một mục tiêu lớn hơn: phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đưa quan hệ quốc tế thành những dòng chảy giá trị

Một trong những điều quan trọng của quan hệ quốc tế ngày nay là mối quan hệ đó tạo ra được giá trị cụ thể, các dòng chảy thực. Đó là dòng chảy của hàng hóa, của đầu tư, của công nghệ và của tri thức. Chính ở điểm này, thông qua kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy những định hướng về kết nối hạ tầng – đặc biệt là đường sắt, logistics (dịch vụ hậu cần), các hành lang kinh tế – cho thấy nỗ lực tạo ra dòng chảy hàng hóa ổn định và hiệu quả hơn.

Các nội dung về thuận lợi hóa thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh cho thấy mục tiêu giảm chi phí, tăng tốc độ và mở rộng không gian thị trường cho doanh nghiệp. Trong khi đó, việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đổi mới sáng tạo… lại hướng tới việc hình thành dòng chảy công nghệ và tri thức, vốn sẽ quyết định năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Nhìn tổng thể, có thể thấy một logic rất rõ: Quan hệ không chỉ được đo bằng mức độ "gần gũi", mà được đo bằng khả năng tạo ra các dòng chảy giá trị.

Đây chính là điểm làm nên sự khác biệt. Bởi trong một thế giới mà chuỗi cung ứng đang được tái cấu trúc, quốc gia nào tạo được nhiều kết nối hơn, vận hành được nhiều dòng chảy hơn, quốc gia đó sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc thu hút nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng.

Và khi đó, ngoại giao không còn là "cầu nối" đơn thuần, mà trở thành một phần của hệ thống động lực tạo ra giá trị kinh tế.

Thực thi – phép thử của mọi thiết kế

Dù được thiết kế tốt đến đâu, một quan hệ nếu không được vận hành hiệu quả cũng sẽ khó tạo ra giá trị thực. Đó là lý do vì sao thước đo cuối cùng của đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ nằm ở những gì được ký kết, mà còn nằm ở những gì được thực hiện trong đời sống.

Những tuyến kết nối hạ tầng liệu có được triển khai đúng tiến độ? Những cam kết về thuận lợi hóa thương mại liệu có giúp doanh nghiệp giảm chi phí và mở rộng thị trường? Những hợp tác về công nghệ liệu có chuyển hóa thành năng lực thực sự của nền kinh tế? Đó là những câu hỏi mang tính quyết định. Và ở đây, một lần nữa, năng lực thực thi lại trở thành yếu tố trung tâm.

Có thể nói, một quan hệ được thiết kế tốt nhưng không được vận hành tốt sẽ chỉ dừng lại trên văn bản. Ngược lại, nếu được thực thi hiệu quả, quan hệ đó sẽ trở thành một nguồn lực phát triển thực sự, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong một thế giới đang biến động nhanh và phức tạp, đối ngoại không còn chỉ là nghệ thuật giữ cân bằng giữa các mối quan hệ. Quan trọng hơn, đó là năng lực thiết kế và vận hành các quan hệ chiến lược như những hệ thống tạo ra giá trị, đồng thời kiểm soát được những rủi ro đi kèm.

Những chuyển động đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới sẽ là một trong các yếu tố quyết định vị thế và năng lực phát triển của Việt Nam trong một thế giới đang không ngừng thay đổi.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016; Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng (theo quyết định 812/QĐ-TTg).

