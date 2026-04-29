Bức tranh Hà Nội của tôi và con gái: Ống khói, xe máy, tàu điện

Tôi sinh ra và lớn lên ở Kẻ Láng (Hà Nội), một vùng nổi tiếng với chùa Láng và những cánh đồng bát ngát rau thơm, rau húng Láng. Ngày ấy người ta vẫn gọi là ven đô, dù trên bản đồ hành chính nó thuộc về một trong bốn quận nội thành trước đây.

Tuổi thơ của một đứa trẻ Hà Nội là những nhịp leng keng của tiếng chuông xe điện, là những chuyến hành trình dọc ngang phố phường trên những toa xe gỗ đỏ trắng mộc mạc, và là những chuyến xe ca Hải Âu - Giải phóng phủ đầy bụi đỏ mỗi dịp theo chân cha mẹ về quê vào dịp nghỉ hè.

Khi đó, thành phố chưa có nhiều lựa chọn về phương tiện giao thông, nhưng bầu không khí thì chắc chắn không ô nhiễm như bây giờ.

Trong trí tưởng tượng ngây ngô của tôi ngày ấy, khái niệm về sự hiện đại mang một hình hài rất khác so với những gì chúng ta đang mơ ước hôm nay. Tôi vẫn nhớ như in lần mình đạt giải cấp thành phố trong một cuộc thi vẽ về thành phố tương lai.

Khi đó, bằng tất cả sự ngưỡng mộ dành cho công nghiệp hóa, tôi đã vẽ những ống khói cao vút tỏa khói nghi ngút lên bầu trời, những con đường chật kín xe máy và ô tô như một biểu tượng của sự phồn vinh. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, càng nhiều ống khói, càng nhiều xe, thì thành phố càng giàu có và hiện đại.

Nghĩ lại bức tranh ấy sau gần nửa thế kỷ, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy nhói lòng. Hóa ra, những gì tôi từng vẽ như một giấc mơ về sự hiện đại lại chính là những "vết sẹo" mà thành phố đang phải nỗ lực chữa lành. Những ống khói khổng lồ và dòng xe cộ nườm nượp khói bụi ấy đã trở thành hiện thực, nhưng nó không mang lại sự văn minh thuần khiết như tôi tưởng, mà lại mang đến một bầu không khí nghẹt thở.

Bức tranh tàu điện của con gái tác giả về chủ đề thành phố em mơ (Tranh: TGCC).

Có những ngày, Hà Nội chìm trong một lớp sương mù xám đục, nơi ranh giới giữa sương và bụi trở nên khó phân biệt. Có những thời điểm, nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 2–3 lần ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, biến không khí, thứ vốn là tài nguyên chung, thành một dạng rủi ro sức khỏe mà mỗi người dân đều phải gánh chịu.

Nếu nhìn kỹ hơn, câu chuyện không chỉ nằm ở môi trường, mà nằm ở chính cấu trúc phát triển đô thị mà chúng ta đã lựa chọn hay bắt buộc phải lựa chọn trong suốt nhiều thập kỷ.

Đến thập niên 1990 của thế kỷ trước, khi làn sóng xe máy bắt đầu tràn ngập các ngõ phố, chúng ta đã đón nhận nó như một vị sứ giả của sự đổi mới. Khi đó, một chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển; nó là một bước nhảy về năng suất lao động, là công cụ giúp người dân mở rộng không gian kiếm sống, là biểu tượng của một xã hội đang thoát khỏi những giới hạn cũ. Trong một đô thị có cấu trúc ngõ nhỏ, phố hẹp như Hà Nội, xe máy là lời giải hoàn hảo: linh hoạt, rẻ, phù hợp với mọi tầng lớp.

Nhưng cũng chính vì "phù hợp với mọi tầng lớp" mà nó trở thành một hiện tượng bùng nổ không kiểm soát. Khi hàng triệu chiếc xe máy cùng tồn tại trong một không gian hữu hạn, lợi ích cá nhân bắt đầu chuyển hóa thành chi phí xã hội. Mỗi chiếc xe mang lại sự tiện lợi cho một người, nhưng cộng lại, chúng tạo ra ùn tắc, ô nhiễm và áp lực khổng lồ lên hạ tầng đô thị.

Hiện nay, phương tiện cá nhân vẫn chiếm tới khoảng 85–90% tổng số chuyến đi trong đô thị Hà Nội. Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng, vốn được kỳ vọng là xương sống, mới chỉ đáp ứng một phần rất khiêm tốn. Điều này tạo ra một nghịch lý: thành phố càng đông, con người càng phụ thuộc vào những phương tiện cá nhân nhỏ lẻ, và càng khó thoát ra khỏi chính sự phụ thuộc đó.

Khi tôi chứng kiến Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2024, tôi hiểu rằng Hà Nội đã bước vào một giai đoạn mới. Việc thiết lập Vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm, bắt đầu từ Hoàn Kiếm, không chỉ là một quyết định về môi trường. Nó là một tuyên bố chính sách: Hà Nội sẽ không tiếp tục đi theo quỹ đạo cũ. Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua vào ngày 23/4 vừa qua vẫn giữ nguyên nội dung này.

Đó là một quyết định đúng. Nhưng điều đúng chưa bao giờ là điều dễ. Vấn đề không nằm ở việc có nên hạn chế xe máy hay không. Vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta sẽ thay thế nó bằng cái gì, và thay thế bằng cách nào.

Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo kiểu vết dầu loang khói bụi. Việc thiết lập Vùng phát thải thấp (LEZ) tại quận Hoàn Kiếm vào tháng 7 tới đây là một mệnh lệnh đúng đắn từ thực tế. Chúng ta cần những "vùng xanh" thực sự, nơi tiếng chim hót trên các hàng cây đường phố không bị át đi bởi tiếng ống xả, và nơi người già, trẻ nhỏ có thể hít thở mà không phải lo lắng về những hạt bụi mịn PM2.5 đang âm thầm len lỏi vào lá phổi.

Tuy nhiên, với tư cách là một người dân và cũng là một kỹ sư từng gắn bó với hạ tầng kỹ thuật, tôi không thể không ưu tư trước những "điểm nghẽn" đang hiện hữu.

Một chủ trương dù đúng đắn đến đâu cũng sẽ trở nên xa rời thực tế nếu thiếu đi những giải pháp kỹ thuật mang tính thực tiễn. Chúng ta đang đứng trước một bài toán hóc búa: Làm sao để thay thế cả triệu chiếc xe máy xăng bằng phương tiện xanh khi mà hạ tầng trạm sạc vẫn còn ở tình trạng sơ khai?

Căn nhà của tôi ở Láng Hạ là một minh chứng điển hình cho sự khó khăn này. Trong những con ngõ sâu hun hút, nơi mật độ dân cư dày đặc, việc tìm một không gian để lắp đặt trạm sạc an toàn là điều cực kỳ khó khăn. Nếu mỗi hãng xe điện vẫn tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái riêng biệt và độc quyền, chúng ta sẽ sớm rơi vào tình trạng phân mảnh hạ tầng, gây lãng phí nguồn lực xã hội và tạo ra sự bất tiện khủng khiếp cho người dùng.

Tôi cho rằng thành phố cần đóng vai trò là một "kiến trúc sư hệ thống" thay vì chỉ là người ban hành quyết định về vùng phát thải thấp. Giải pháp cốt lõi phải nằm ở việc phổ cập hóa và tiêu chuẩn hóa hạ tầng sạc.

Hà Nội cần yêu cầu một chuẩn kết nối chung bắt buộc để mọi dòng xe điện đều có thể tiếp cận mọi trụ sạc công cộng. Chúng ta nên tận dụng chính những hạ tầng hiện có như bốt điện, trụ đèn đường hay các tòa nhà công vụ để lắp đặt điểm sạc.

Đặc biệt, với đặc thù phố cũ ngõ nhỏ, mô hình đổi pin tự động nên được ưu tiên hàng đầu. Hãy tưởng tượng về những tủ đổi pin nhỏ gọn hiện diện tại các cửa hàng tiện lợi, nơi người dân chỉ mất chưa đầy một phút để thay thế nguồn năng lượng cho xe của mình. Đó mới chính là chìa khóa để "giải cứu" xe điện khỏi rào cản về diện tích và thời gian chờ đợi.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở số lượng trạm sạc. Vấn đề nằm ở cách chúng ta thiết kế toàn bộ hệ thống năng lượng cho giao thông. Nếu mỗi hãng xe điện tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái riêng biệt, với chuẩn kết nối riêng, trạm sạc riêng, cách vận hành riêng, thì thành phố sẽ không có một mạng lưới năng lượng thống nhất, mà sẽ có một mê cung năng lượng phân mảnh. Trong mê cung đó, người dân không phải là người sử dụng thuận tiện, mà là người phải thích nghi với sự bất tiện.

Một cuộc chuyển đổi như vậy, nếu không được thiết kế lại từ đầu, rất dễ rơi vào tình trạng "xanh trên chính sách, nhưng xám trong thực tiễn".

Ở góc độ kinh tế, câu chuyện cũng không đơn giản. Đối với nhiều gia đình, chiếc xe máy không chỉ là tài sản, mà còn là phương tiện mưu sinh. Một quyết định thay thế phương tiện không chỉ là một lựa chọn tiêu dùng, mà là một quyết định tài chính có ảnh hưởng dài hạn. Khi mức hỗ trợ chỉ dừng lại ở vài triệu đồng, nó khó có thể tạo ra một cú hích đủ lớn để thay đổi hành vi trên diện rộng.

Điều người dân cần không chỉ là một khoản hỗ trợ trực tiếp, mà là một cơ chế tài chính đủ thông minh để giảm thiểu rủi ro. Khi chi phí được chia nhỏ theo thời gian, khi việc sở hữu phương tiện điện trở nên tương thích với dòng thu nhập, thì sự chuyển đổi sẽ diễn ra một cách tự nhiên hơn, thay vì bị cảm nhận như một áp lực.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, thành phố có thể đóng vai trò là "bệ đỡ tín dụng", phối hợp với hệ thống ngân hàng để cung cấp các gói vay ưu đãi dài hạn cho người dân. Khi gánh nặng chi phí được phân bổ hợp lý, quyết định chuyển đổi sẽ trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế.

Nhưng ngay cả khi giải được bài toán phương tiện, vẫn còn một câu hỏi lớn hơn: liệu chúng ta có đang thay thế đúng thứ cần thay thế?

Một đô thị hiện đại không thể chỉ dựa vào việc thay thế xe xăng bằng xe điện. Nếu cấu trúc di chuyển không thay đổi, nếu người dân vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân, thì áp lực lên không gian đô thị vẫn còn nguyên. Khi đó, chúng ta chỉ chuyển từ ô nhiễm khí thải sang một dạng áp lực khác về hạ tầng và năng lượng.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là thay đổi phương tiện, mà là tái cấu trúc toàn bộ hệ thống di chuyển. Một hệ thống metro đủ mạnh, kết hợp với mạng lưới xe buýt điện phủ rộng, cùng với các điểm trung chuyển hợp lý, sẽ tạo ra một hệ sinh thái giao thông mà trong đó phương tiện cá nhân không còn là lựa chọn duy nhất. Khi đó, việc từ bỏ xe máy không phải là sự hy sinh, mà là một lựa chọn hợp lý.

Công cuộc thay đổi mà Hà Nội đang bước vào, suy cho cùng, không phải là một sự thay đổi về phương tiện. Đó là một sự thay đổi về cách chúng ta hiểu và định nghĩa lại tự do trong đô thị.

Trong quá khứ, tự do là khi bạn sở hữu một chiếc xe máy và có thể đi bất cứ đâu. Nhưng trong một thành phố khoảng chục triệu người, tự do không còn là quyền sở hữu một phương tiện, mà là quyền được sử dụng một hệ thống di chuyển tốt hơn. Một hệ thống mà ở đó, bạn không cần phải tự mình giải quyết mọi vấn đề, mà được hỗ trợ bởi một cấu trúc vận hành hiệu quả.

Tôi vẫn mơ về một ngày, khi đứng trên ban công nhà mình, tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh như những ngày thơ bé trên tàu điện, thay vì lớp sương mù xám xịt từ những ống khói mà tôi từng vẽ trong bức tranh đạt giải năm xưa. Một ngày mà không khí không còn là thứ phải chịu đựng, mà là thứ được tận hưởng. Một ngày mà tiếng ồn của động cơ được thay thế bằng nhịp chuyển động êm hơn của đô thị.

Luật Thủ đô đã trao cho Hà Nội một cơ hội hiếm có, một công cụ đủ mạnh để điều chỉnh lại quỹ đạo phát triển. Nhưng công cụ đó chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó được sử dụng với sự thấu hiểu và trách nhiệm. Chính sách không thể chỉ dừng lại ở việc đặt ra giới hạn; nó cần mở ra những con đường mới để người dân có thể bước theo.

Tín hiệu vui đến từ thế hệ sau, con gái tôi cũng đã đạt được một giải thưởng trong cuộc thi vẽ về thành phố em mơ, bạn ấy đã vẽ về tàu điện…

Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!