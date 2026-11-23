Ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Trước đó ít ngày, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 168/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP) để đồng bộ với luật này.

Từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP đi vào cuộc sống với khung phạt tiền tăng mạnh, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cũng đặt ra một trăn trở: với những người lao động thu nhập thấp vô tình mắc lỗi, một khoản tiền phạt đôi khi trở thành gánh nặng đối với sinh kế gia đình.

Chính vì vậy, việc luật hóa biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng để thay thế hình thức phạt tiền đối với cá nhân bị phạt từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị, là một bước đi mang đậm tính nhân văn của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Cá nhân tôi rất đồng tình, ủng hộ quy định "thấu tình, đạt lý" này. Quy định không phân biệt thu nhập, nhưng người được hưởng lợi nhiều nhất chính là những người mà vài triệu đồng tiền phạt là cả một khoản lớn. Cũng cần nói rõ để tránh kỳ vọng quá mức: biện pháp này không áp dụng cho những lỗi bị phạt nặng trong giao thông, chẳng hạn lỗi ôtô vượt đèn đỏ hiện bị phạt 18–20 triệu đồng.

CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Việc dùng lao động công ích trong xử phạt hành chính không phải là điều hoàn toàn mới ở nước ta. Cách đây gần 5 thập kỷ, Điều lệ về phạt vi cảnh ban hành kèm theo Nghị định số 143-CP ngày 27/5/1977 của Hội đồng Chính phủ từng quy định hình thức "phạt lao động công ích" từ 1 đến 3 ngày. Nhưng cơ chế khi đó mang tính cưỡng chế: người không chịu nộp tiền phạt có thể bị chuyển sang phạt lao động công ích. Quy định lần này được thiết kế trên nguyên tắc tự nguyện, giúp người vi phạm có cơ hội sửa sai mà không chịu áp lực tài chính; nhờ vậy, quy định cũng dễ nhận được sự đồng thuận của xã hội hơn.

Song song với đó, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến nghiên cứu, đề xuất cách xử phạt có xét đến số lần vi phạm. Người tái phạm càng nhiều lần thì chế tài càng nặng; với lỗi vượt đèn đỏ, mức phạt có thể tăng gấp 2–3 lần và kèm trừ điểm giấy phép lái xe. Ngược lại, người vi phạm lần đầu, tính chất ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn thì có thể chỉ bị cảnh cáo, hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm. Đây mới là định hướng nghiên cứu, chưa phải quy định có hiệu lực, nhưng theo tôi là một hướng đi hợp lý.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, phạt lũy kế cùng với biện pháp phục vụ cộng đồng sẽ góp phần khắc phục bất cập của các chế tài hiện hành, nhờ phân hóa rõ hơn đối tượng, hành vi và mức độ vi phạm. Về kỹ thuật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh quốc gia VNeID và hệ thống quản lý giấy phép lái xe ngày càng liên thông đã tạo nền tảng để truy xuất lịch sử vi phạm. Dù vậy, vẫn còn một điểm cần tính toán kỹ: vi phạm được phát hiện qua camera gắn với phương tiện, trong khi mức phạt lũy kế phải gắn với đúng người điều khiển.

Để những chính sách tiến bộ, nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống, cần lường trước hai bài toán lớn trong khâu thực thi.

Thứ nhất, phải chuẩn hóa quy trình thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, tránh tạo thêm gánh nặng hành chính. Luật đã quy định khung: không quá 4 giờ mỗi ngày, không quá 5 ngày mỗi tuần, tổng cộng không quá 40 giờ. Biện pháp này không áp dụng đối với phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng. Người không thực hiện công việc được giao có thể bị chuyển lại sang phạt tiền.

Chúng ta cần một bộ tiêu chí minh bạch để tránh sự lúng túng trong tổ chức thực hiện và giám sát. Riêng với lĩnh vực giao thông, văn bản hướng dẫn cần quy định rành mạch các nội dung sau: người vi phạm làm việc ở đâu; cơ quan nào tổ chức và xác nhận; danh mục công việc gồm những gì (chẳng hạn hỗ trợ điều tiết giao thông, dọn dẹp vệ sinh tại trường học, trung tâm sát hạch lái xe); mỗi mức phạt quy đổi thành bao nhiêu giờ; thực hiện vào thời gian nào, trong đó ưu tiên ngày nghỉ, cuối tuần để không ảnh hưởng đến công việc, học tập.

Quan trọng hơn cả, việc bố trí công việc phải phù hợp với độ tuổi, giới tính và thể trạng của từng người.

Thứ hai, phải giải bài toán răn đe đối với những người "thừa tiền nhưng thiếu ý thức". Phạt tiền luôn có một giới hạn cố hữu: với một số người dư dả, tiền phạt đôi khi chỉ được xem như một loại "thủ tục" để đổi lấy sự tiện lợi cá nhân hoặc để thỏa mãn thói quen đi ẩu, bất chấp an toàn, sức khỏe, tính mạng của người khác.

Biện pháp phục vụ cộng đồng khó áp dụng được với nhóm đối tượng này, và cũng không được thiết kế để làm việc đó. Theo Công ước số 29 năm 1930 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về lao động cưỡng bức mà Việt Nam đã phê chuẩn, lao động mang tính chế tài chỉ có thể bị áp đặt theo bản án của tòa án; cơ quan hành chính không thể buộc người vi phạm lao động thay cho việc nộp phạt. Vì thế, biện pháp này chỉ được áp dụng khi người vi phạm tự nguyện đề nghị, và người có tư duy "sẵn sàng nộp phạt" hầu như sẽ không lựa chọn cách này.

Để chế tài đủ sức răn đe với những người "nhờn luật", trọng tâm cần dịch chuyển từ số tiền phạt sang việc hạn chế quyền điều khiển phương tiện. Công cụ đã có: từ năm 2025, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Người bị trừ hết điểm thì không được lái xe và phải chờ ít nhất 6 tháng mới được kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm. Điều cần làm là thực hiện nghiêm cơ chế này và nghiên cứu bổ sung hai nội dung. Một là tăng số điểm bị trừ theo số lần tái phạm cùng một hành vi. Hai là buộc người tái phạm nhiều lần tham gia khóa tập huấn tập trung về an toàn, văn hóa giao thông trước khi được dự kiểm tra phục hồi điểm.

Về dài hạn, Việt Nam có thể nghiên cứu mô hình phạt tiền theo thu nhập (dành cho một số lỗi nghiêm trọng) mà các quốc gia châu Âu như Phần Lan, Thụy Sĩ đang áp dụng. Việc này đòi hỏi phải có dữ liệu thu nhập đáng tin cậy và phải sửa luật, vì mức phạt hiện được ấn định theo hành vi với mức trần cố định (75 triệu đồng đối với cá nhân trong lĩnh vực giao thông đường bộ). Nhưng khi một lỗi cố tình, nghiêm trọng khiến người vi phạm mất một khoản tiền tương xứng với thu nhập, thay vì một con số như nhau cho mọi người, sự e dè mới thực sự xuất hiện ở những người có xu hướng "nhờn luật".

Sau cùng, mọi hình thức và mức xử phạt cũng chỉ là giải pháp phần "ngọn", áp dụng khi hành vi sai phạm đã xảy ra. Văn hóa giao thông văn minh chỉ hình thành bền vững từ phần "gốc": mỗi người được giáo dục ý thức tự giác ngay từ ghế nhà trường, hạ tầng giao thông và biển báo được chuẩn hóa. Cùng với đó, việc xử phạt phải bảo đảm tính chắc chắn, tính răn đe, và hệ thống chế tài phải được phân hóa hợp lý để vừa công bằng, vừa nhân văn.

Tác giả: Thạc sĩ Trương Thế Nguyễn tốt nghiệp ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính quốc gia (Việt Nam); hiện nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực IV (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

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