Ứng dụng y tế thông minh nhận đặt lịch, khám bệnh từ xa nhờ CDN

Ứng dụng CDN trong y tế (Ảnh: Bizfly).

Với việc bệnh viện quá tải, một bác sĩ phải chăm sóc 3-4 bệnh nhân, áp lực khám chữa bệnh đang đè nặng lên ngành y tế. Theo đó, vào thời điểm dịch bệnh, nhiều người đã chủ động sử dụng các ứng dụng y tế thông minh để tìm kiếm bác sĩ và đặt trước lịch khám. Điều này cũng giúp giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng, chờ đợi tại bệnh viện; giảm các tình huống bỏ lỡ cuộc hẹn cho bệnh nhân; giảm thời gian xếp loại, phân bổ thông tin cho nhân viên y tế.

Nhờ đặc tính nhanh và tiện lợi, các ứng dụng y tế có thể cải thiện và nâng cao quy trình làm việc của các bệnh viện và phòng khám. Một số ứng dụng với nhiều tính năng đột phá còn cung cấp theo dõi nhanh thời gian bệnh nhân nhập xuất viện, quản lý tiến độ hồi phục dễ dàng hơn, góp phần tối ưu kết quả khám bệnh.

Đặt lịch khám bệnh từ xa qua App (Ảnh: Bizfly).

Nhất là với các trường hợp bệnh nhân ở xa, các ứng dụng này cũng rất hữu ích, vì giúp giảm việc đi lại nhiều lần do không sắp xếp được lịch khám phù hợp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều người tìm đến các ứng dụng khám bệnh tiện ích này, lưu lượng truy cập vào app mỗi ngày tăng nhanh hơn. Điều này cũng gây ra tình huống quá tải khiến người dùng không thể truy cập vào app, hoặc không thể sử dụng các chức năng đặt lịch khám bệnh,…

Giải pháp đặt lịch khám bệnh từ xa nhanh và tiện lợi

Đối với việc khám chữa bệnh, tính cấp bách luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, để đảm bảo tính tức thời, ứng dụng y tế sẽ cần phải tập trung ưu tiên cho sự ổn định, khả năng đáp ứng các đợt truy cập "đông đúc" từ người dùng nhanh chóng, trong nhiều thời điểm khác nhau.

Một ứng dụng đặt lịch được nhiều người biết có thể có hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày đến từ người dùng ở các vị trí địa lý khác nhau. Và trong các khoảng thời gian cao điểm, hàng nghìn người sẽ truy cập ứng dụng cùng lúc. Sẽ khó tránh khỏi các rủi ro liên quan đến tốc độ phản hồi người dùng chậm, thậm chí là ngừng hoạt động gián đoạn khi lượng truy cập chạm ngưỡng quá tải. Điều này sẽ cản trở tính tức thời của ứng dụng.

Đảm bảo khả năng truy cập liên tục cho người dùng trong mọi tình huống, ứng dụng đã tích hợp phần mềm Bizfly Cloud CDN để tăng tốc độ tải app nhanh hơn và ngăn chặn rủi ro quá tải tiềm ẩn.

Một hệ thống CDN sẽ gồm nhiều máy chủ đặt ở các trung tâm dữ liệu trên nhiều vị trí chiến lược, cung cấp các bản sao dữ liệu tĩnh từ máy chủ gốc đến người dùng ở vị trí địa lý gần nhất.

Cụ thể, máy chủ gốc của ứng dụng đặt tại TPHCM, nhưng khi có người dùng truy cập tại Hải Phòng, máy chủ CDN đặt tại Hà Nội sẽ đáp ứng người dùng ngay lập tức. Với khoảng cách truyền dữ liệu được rút ngắn, người dùng truy cập ứng dụng không bị trễ, không phải chờ đợi nóng lòng như đi xếp số, đồng thời giảm tải cho các máy chủ gốc, để đáp ứng tốt hơn khi lượng truy cập tăng cao.

Hệ thống CDN (Ảnh: Bizfly).

Đại diện Bizfly cho biết, cùng với việc đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, ứng dụng cũng tối ưu hệ tính năng để cung cấp các thông tin phòng khám, hỗ trợ tìm kiếm chính xác theo triệu chứng, tên bệnh, bác sĩ, hỗ trợ đặt lịch khám cho chính mình hoặc người thân theo 3 bước đơn giản. Điều này giúp nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh với mỗi lần sử dụng các dịch vụ khám bệnh.

Bizfly Cloud CDN - Nâng cao trải nghiệm và kiểm soát chi phí hạ tầng

Theo đại diện Bizfly, trải nghiệm liền mạch của người dùng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kỳ một ứng dụng thông minh nào. Tuy nhiên, nâng cao trải nghiệm nhưng làm tăng gánh nặng chi phí lại không phải là phương án tối ưu.

"Đặt ra bài toán kiểm soát chi phí chặt chẽ, ứng dụng có hai yêu cầu tính tiền Pay as you go - tức là dùng đến đâu trả tiền đến đấy, chính xác và kiểm soát tài nguyên sử dụng không vượt quá 100GB/ngày. Sau khi tính toán kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế, đội ngũ kỹ thuật của Bizfly Cloud đã cung cấp giải pháp đáp ứng yêu cầu đặt ra này", đại diện Bizfly nói.

Bằng một thao tác đơn giản, ứng dụng trỏ DNS (Hệ thống phân giải tên miền) sang server Bizfly Cloud CDN và trỏ ngược về máy chủ gốc khi lưu lượng băng thông đạt ngưỡng 100GB. Với giải pháp này, mức lưu lượng không bao giờ vượt quá ngân sách đã đặt ra từ đầu. Hiện Bizfly Cloud CDN là giải pháp giúp tối ưu tốc độ cho YouMed (ứng dụng y tế hàng đầu), Sapo (nền tảng quản lý bán hàng đa kênh), báo Kênh 14, CafeF,...

Để trải nghiệm CDN cho ứng dụng và website với gói miễn phí 30 ngày, khách hàng truy cập tại: https://bizflycloud.vn/cdn