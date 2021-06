Dân trí Clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đã phản ứng nhanh khi phát hiện bé gái đang treo lơ lửng bên ngoài lan can tầng 2, rồi kịp thời đỡ khi em bé này ngã xuống, khiến nhiều người thán phục.

Khoảnh khắc bé gái treo lơ lửng bên ngoài lan can khiến nhiều người kinh hãi.

Sự việc xảy ra trên đường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một bé gái khoảng chừng 5 tuổi trèo ra khỏi ban công tầng 2 của ngôi nhà sát đường, rồi bị trượt chân và treo lơ lửng phía bên ngoài hết sức nguy hiểm.

Cùng thời điểm, một người đàn ông đang đi xe đạp qua dường như nghe thấy tiếng la hét nên đã nhìn thấy em bé này đang treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 2. Người này lập tức dừng xe đạp, tiến đến phía dưới và đưa tay để sẵn sàng đỡ cú ngã của em bé.

Một lúc sau, bé gái buông tay và bị rơi xuống phía dưới, nhưng may mắn người đàn ông ở bên dưới đã đỡ được, giúp phần nào giảm lực rơi do cú ngã từ trên cao. Người này sau đó đã bế em bé lên và tìm cách dỗ dành để trấn an. Một lúc sau, những người hàng xóm xung quanh mới bắt đầu xuất hiện để xem xét tình hình.

"Vị cứu tinh" của bé gái sau khi trao em cho một người khác đã quay trở lại xe đạp để tiếp tục di chuyển. Theo chủ nhân của đoạn clip, em bé bị thương ở chân sau cú ngã, còn người đỡ em bé đã âm thầm đạp xe đi, dù những người xung quanh đã xin thông tin và số điện thoại.

Người đàn ông nhanh tay đỡ em bé rơi từ tầng 2 khiến dân mạng thán phục

Đoạn clip ghi lại tình huống thót tim này đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt "thích", bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với phản ứng nhanh và kịp thời của người đàn ông trong vụ việc, giúp em bé thoát khỏi một cú ngã nghiêm trọng.

"Thật may mắn anh ấy đã có mặt kịp thời, như một "vị thần hộ mệnh" cứu cho em bé khỏi tình huống nguy hiểm. Chỉ xem thôi mà cũng thấy rùng mình, nếu không có người đứng đỡ ở bên dưới, hẳn em bé sẽ bị thương nghiêm trọng sau cú ngã", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Sau khi đỡ được em bé, tôi còn thấy anh ấy vỗ về và trấn an để em bé bớt sợ. Quả là một người đàn ông dũng cảm với trái tim ấm áp", một cư dân mạng khác bình luận.

"Cứu người rồi rời đi mà không để lại danh tính, đây quả nhiên là một hành động bắt nguồn từ trái tim. Một hành động dũng cảm và đáng được ca ngợi", một người dùng Facebook bình luận.

Nhiều người cho rằng có vẻ như khi sự việc xảy ra, bé gái chỉ ở nhà một mình và cửa chính bị khóa trái bên ngoài, nên đã trèo ra ngoài ban công tầng 2 để tìm đường xuống. Thậm chí, một vài cư dân mạng còn so sánh hành động của người đàn ông trong đoạn clip này với anh Nguyễn Văn Mạnh, khi vào cuối tháng 2 vừa qua, hành động nhanh chóng và kịp thời của anh Mạnh đã giúp cứu mạng một em bé rơi từ tầng 12 của một căn chung cư xuống dưới.

Đoạn clip về sự việc vừa xảy ra cũng được xem như một bài học đáng nhớ cho các bậc phụ huynh có con nhỏ hiếu động, cần phải để mắt đến trẻ kỹ hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

T.Thủy

Video: BHĐX