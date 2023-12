Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin liên tục tăng cao trong vài ngày qua và đã vượt mức 42.000 USD vào sáng 5/12. Tính đến chiều 5/12, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được giao dịch quanh mức 41.500 USD.

Giá Bitcoin liên tục tăng cao trong vài ngày gần đây (Ảnh: CNBC).

Giá Bitcoin tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến cho tâm lý chung của thị trường trở nên lạc quan hơn. Nhiều nhà đầu tư còn đặt kỳ vọng rằng giá Bitcoin có thể tăng lên mức 100.000 USD trong năm 2024.

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản CoinShares, các nhà đầu tư liên tục đổ tiền vào các quỹ tiền mã hóa. Tuần trước, dòng vốn ròng đổ vào thị trường tăng thêm 172 triệu USD. Trong hơn 2 tháng qua, đã có 1,7 tỷ USD ròng đổ vào các quỹ trên.

Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể sẽ chạm mốc 100.000 USD trong năm 2024. Ngân hàng này cho rằng kịch bản trên sẽ được thúc đẩy bởi sự chấp thuận của nhiều quỹ ETF.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng thị trường tiền điện tử sẽ cần một động lực lớn để có thể tăng trưởng mạnh như giai đoạn 2020 và 2021.

"Một trong những lý do quan trọng nhất khiến giá Bitcoin tăng mạnh vào năm 2020 và 2021 là do dòng tiền khổng lồ đổ vào hệ thống. Nếu không có một lượng thanh khoản khổng lồ khác, các dự đoán này sẽ chỉ là một giấc mơ viển vông", Matt Maley, chiến lược gia tại Miller Tabak & Co, cho biết.