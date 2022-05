Fado Go tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain vào thương mại điện tử

Sự kiện "Khai mở kỷ nguyên số'' với lễ ra mắt và công bố Hiệp hội Blockchain Việt Nam, trở thành cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa Cộng đồng Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số - kinh tế số. Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi hội tụ của những người quan tâm đến nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain ở Việt Nam phát triển.

Sự kiện hội tụ nhiều lãnh đạo Nhà nước Việt Nam.

Trong sự kiện đặc biệt này có sự tham gia của sàn thương mại điện tử Fado.vn, là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công công nghệ Blockchain vào hệ thống chăm sóc khách hàng thân thiết (Loyalty Blockchain). Đây là ví dụ điển hình cho sứ mệnh của Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong mục tiêu mang công nghệ Blockchain đến gần hơn với cuộc sống người tiêu dùng.

Fado.vn là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới thuộc Top đầu tại Việt Nam và là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain do Fado Go cung cấp.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Ngọc Anh đại diện Fado Group nhận quà từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Fado Go là một trong những công ty thuộc Fado Group, Fado Go tập trung phát triển Blockchain ứng dụng cho thương mại điện tử, hiện tại đã triển khai thành công hệ thống thành viên và điểm thưởng với sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Fado.vn và sàn thương mại điện tử Campuchia Fado168.com; đến cuối năm 2022, sẽ áp dụng cho thị trường Malaysia.

Fado Go hướng tới mục tiêu giúp mọi người trên thế giới giao thương với nhau minh bạch, rõ ràng và đơn giản thông qua công nghệ Blockchain. Tham gia sự kiện, Fado Go mong muốn kết nối và chia sẻ giá trị của mình đến với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực

Fado Go phổ biến về sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác, doanh nghiệp.

Theo như ông Chung Việt Dũng - Giám đốc Fado Go cho biết: "Công nghệ Blockchain đã được ứng dụng vào nền tảng Fado Go thông qua việc thay thế hệ thống điểm thưởng truyền thống bằng công nghệ Blockchain để mở ra một sự liên kết không giới hạn với các nền tảng khác trong hệ sinh thái. Thông qua Blockchain, Fado Go đã cải tiến các chương trình khách hàng thân thiết, với mục đích chăm sóc khách hàng tốt hơn, họ sẽ có quyền sở hữu điểm thưởng một cách minh bạch và đa dạng sự lựa chọn với phần điểm thưởng của mình và trải nghiệm tổng thể chuỗi giá trị của hệ sinh thái Fado Group".

Ông Phạm Tấn Đạt - Tổng Giám đốc Fado Group (thứ 2 từ trái sang) và Ông Huy Nguyễn - CEO KardiaChain, Phó Chủ tịch hiệp hội Blockchain (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu chụp hình tại sự kiện.

Ông Phạm Tấn Đạt - Tổng Giám đốc Fado Group chia sẻ: "Những lợi ích khi sử dụng điểm thưởng Fado bao gồm: Đổi phiếu mua hàng khuyến mãi tại Fado.vn. Dùng Fado point để đi Grab và hưởng những ưu đãi của các sản phẩm dịch vụ khác có sử dụng nền tảng Fadogo.io. Cho tặng, trao đổi Fado point giữa các tài khoản với nhau. Dùng Fado Point để đóng góp vào các chương trình hỗ trợ cộng đồng của Fado. Quyền lợi khác: Khách hàng đang sở hữu các điểm thưởng này sẽ có quyền bỏ phiếu biểu quyết đối với các chính sách của Fado, giúp Fado phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Không dừng lại ở đó Fado sẽ ứng dụng nền tảng blockchain của Fado Go để minh bạch hóa các chức năng tra cứu hành trình đơn hàng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hệ thống tiếp thị liên kết (Affiliate network management), kiểm duyệt comment, review ảo".

Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc Fado Group - Giám đốc truyền thông Fado Go trả lời phỏng vấn.

Về hệ thống Loyalty Programs khi được áp dụng công nghệ Blockchain, Phó Tổng Giám đốc Fado Group - bà Phạm Thị Ngọc Anh cho biết thêm: "Tài khoản khách hàng sẽ được tích lũy thêm điểm thưởng khi có bất kỳ giao dịch phát sinh trên nền tảng Fado, điều này khác biệt với tất cả các hệ thống tích điểm truyền thống khác khi chỉ chấp nhận tích điểm đối với những giao dịch từ chính tài khoản của khách hàng thực hiện. Cơ chế này được thực hiện hoàn toàn tự động và minh bạch, bất kỳ ai trên thế giới cũng đều có thể truy cập và kiểm chứng những giao dịch này".

Các quan khách tham dự sự kiện đang tìm hiểu về Fado Go.

Thông qua cơ hội được góp mặt trong sự kiện tầm cỡ này, Fado Go đã mang đến nhiều sự bất ngờ và các hoạt động bổ ích giúp cộng đồng người dùng Blockchain tại Việt Nam và quốc tế có thêm sân chơi giao lưu học hỏi bổ ích.

Trong khuôn khổ lễ công bố và ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và cam kết cùng đồng hành của nhiều doanh nghiệp uy tín nhằm thúc đẩy sự phát triển hiệp hội trong thời gian tới.