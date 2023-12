Dự kiến Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2023 vào 20/12, có giải Nhất

Ban Chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 họp bình xét các sản phẩm, công trình (Ảnh: Đắc Quang).

Sáng 8/11, tại Cung Tri thức (Hà Nội), Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức buổi họp bàn, bình xét các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Buổi làm việc do GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì với sự tham gia từ Ban chỉ đạo giải thưởng, đại diện các Bộ, ngành và cơ quan truyền thông.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Nguyễn Thị Doan cho biết: "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt nhận được sự quan tâm lớn từ Đảng, Nhà nước và các tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước".

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng cho biết: "Tổng hợp các công trình, sản phẩm đã đăng ký đề xuất từ hội đồng cơ sở, có 5 Bộ, ngành, tổ chức có sản phẩm đăng ký dự thi và xét Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông - Tập đoàn VNPT, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam".

Theo ông Lê Mạnh Hùng, lĩnh vực công nghệ số có 19 sản phẩm vào vòng Chung khảo do Bộ Thông tin và Truyền thông, lĩnh vực Y dược do Bộ Y tế giới thiệu 3 công trình, lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất 2 công trình, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đề xuất 1 công trình và giải thưởng "Khuyến tài - Tự học thành tài" do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất 5 công trình.

Ban Chỉ đạo bình xét và bỏ phiếu kín các sản phẩm, công trình tham dự giải (Ảnh: Trung Nam).

Tại buổi làm việc, các tác phẩm được đề xuất từ hội đồng cơ sở được các thành viên Hội đồng Giám khảo phân tích, bàn luận và bỏ phiếu kín để lựa chọn thứ tự giải cho các công trình.

Đồng thời, Ban tổ chức bàn bạc đi đến quyết định chuẩn bị cho lễ trao giải.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, năm 2023 chất lượng sản phẩm công trình chất lượng, phù hợp với các tiêu chí xét duyệt từ Ban Chỉ đạo. Trong đó, có những công trình đã được thương mại trên thị trường và nhận sự quan tâm lớn từ người dân.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm có triển vọng lớn trong việc kêu gọi vốn của các nhà đầu tư và dự kiến sẽ có sản phẩm chất lượng cao để trao giải Nhất.

Qua 16 lần tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều công trình, sản phẩm khoa học, công nghệ sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2005 đến nay, Giải thưởng đã thu hút trên 7200 tác giả, nhà khoa học tham dự trong đó có 250 Việt Kiều, hơn 3400 sản phẩm và công trình khoa học dự thi. Giải đã tôn vinh 210 sản phẩm công nghệ thông tin và công trình khoa học, trong đó có 50 sản phẩm được áp dụng triển khai ra thị trường khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyễn Thị Doan nhớ lại: "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt có sự tham gia của Việt kiều là nhờ những đóng góp lớn của đồng chí Phạm Huy Hoàn (nguyên Tổng biên tập báo Dân trí) đã có những chuyến công tác nước ngoài như quốc gia Pháp, để thực hiện việc tuyên truyền, thu hút người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài tham dự giải thưởng".

Bên cạnh đó, Giáo sư Nguyễn Thị Doan gửi lời cảm ơn đến các đơn vị Bộ, ngành, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí truyền thông đã đồng hành cùng giải thưởng.

Hội khuyến học Việt Nam đánh giá cao vai trò của báo Dân trí có những đóng góp to lớn cho Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong suốt gần 2 thập kỷ qua.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt ngày càng phát triển và khẳng định trí tuệ Việt Nam với thế giới.

Những năm qua, các sản phẩm, công trình đạt giải đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng và tìm kiếm nhân tài góp phần tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Nhân tài Đất Việt còn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trong thời kỳ chuyển đổi số, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.