Câu chuyện cháu gái nói dối bà vì lý do đặc biệt làm dân mạng rơi nước mắt

Dân trí Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã buộc phải nói dối chính người bà của mình suốt 13 năm, nhưng khi lý do đằng sau hành động này được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã cảm động đến mức rơi nước mắt.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đăng tải một câu chuyện đầy cảm động về một người phụ nữ quyết định lừa dối chính bà ngoại của mình trong hơn một thập kỷ vì lý do đặc biệt.

Cheng Jing, một phụ nữ 46 tuổi sống tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện của mình sau khi bà ngoại của cô, He Fuyu, đã qua đời ở tuổi 100 cách đây 5 năm. Cheng cho biết chỉ khi bà ngoại đã qua đời, cô mới dám tiết lộ sự thật về câu chuyện cuộc đời mình, khi trong suốt 13 năm cuối đời của bà ngoại, cô đã phải nói dối bà mình và buộc những người xung quanh cũng phải nói dối.

Hình ảnh cụ bà He Fuyu chụp còn con gái Cheng Congrong.

Theo đó, mẹ của Cheng đã qua đời vào năm 2003, nhưng khi biết được rằng người bà cao tuổi của mình sẽ không chịu được cú sốc quá lớn này, cô đã làm mọi cách để che giấu sự thật và khiến cho bà ngoại cô tin rằng con gái của mình vẫn còn sống.

Mẹ của Cheng, Cheng Congrong là con gái duy nhất của bà He Fuyu. Hai người đã rất thân thiết và yêu thương lẫn nhau. Ngay cả khi bà Congrong phát hiện bị ung thư phổi, bà đã giấu kín bệnh tình của mình và thường xuyên gọi điện cho bà He để tâm sự. Khi biết rằng bản thân không còn sống được lâu, bà Congrong đã thu âm hàng chục đoạn thư thoại và nói con gái của mình hãy sử dụng những đoạn ghi âm này để phát khi gọi điện cho bà ngoại, giúp bà đỡ lo lắng.

Cheng Jing tôn trọng di nguyện của mẹ mình trước lúc qua đời nên đã giữ kín, không thông báo cái chết của mẹ với bà ngoại. Cô vẫn thường xuyên sử dụng những đoạn ghi âm để gọi điện cho bà ngoại, tùy thuộc vào khoảng thời gian trong năm để sử dụng những đoạn ghi âm phù hợp, chẳng hạn những đoạn ghi âm phàn nàn về thời tiết khi trời lạnh hay những lời nhắc nhở bà ngoại uống thuốc hàng ngày…

Tuy nhiên, khi Cheng Jing nhận ra rằng những đoạn ghi âm này khó có thể tiếp tục qua mặt được bà ngoại của mình, cô đã phải tìm đến dịch vụ cho thuê người để tìm người có thể giả được giọng nói của mẹ mình.

Sau khi nghe được câu chuyện do Cheng Jing kể lại và thương cảm với cụ bà He Fuyu, một người phụ nữ có tên Chen Weiping đã đồng ý giúp Cheng Jing giả giọng mẹ cô để gọi điện cho bà ngoại. Chen Weiping đã tập luyện rất nhiều, nhưng trong lần gọi điện đầu tiên, giọng nói của cô đã không qua mặt được người bà. Cụ He Fuyu đã lập tức hỏi ai đang nói chuyện với mình và nhận ra điều gì đó bất ổn với giọng của con gái mình.

Mặc cho Chen Weiping vẫn một mực khẳng định mình chính là Cheng Congrong, cụ bà vẫn liên tục hỏi ai đang ở đầu dây bên kia. Cheng Jing lúc này phải can thiệp và nói với bà ngoại rằng mẹ cô đang bị cảm lạnh khiến giọng nói trở nên khác thường. Lời giải thích này đã xoa dịu được bà He và bà dần chấp nhận Weiping chính là con gái của mình.

"Màn kịch" của Cheng Jing đã duy trì được trong suốt 13 năm. Chen Weiping đã thường xuyên gọi điện cho bà cụ, viện đủ lý do tại sao bà không thể đến tận nơi để thăm. Có thời điểm, Cheng Jing đã phải nói dối bà ngoại rằng mẹ mình vừa phải phẫu thuật tim nên không thể đến để thăm bà.

Dù các cháu vẫn thường xuyên đến thăm, nhưng bà ngoại của Cheng Jing vẫn mong ngóng một ngày con gái có thể đến tận nơi để thăm mình. Nhưng đáng tiếc điều đó đã không thể xảy ra cho đến khi bà qua đời vào năm 2016, không lâu sau sinh nhật tuổi 100 của cụ bà.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Cheng Jing cho biết mẹ của cô là con gái duy nhất của bà ngoại và hai người rất yêu thương nhau. Cô đã không có đủ dũng khí để nói với bà ngoại rằng mẹ của mình đã qua đời vì lo ngại cú sốc này quá lớn với một người đã cao tuổi, có thể khiến bà không chịu được.

"Chúng tôi đã tổ chức lễ mừng thọ tuổi 100 cho bà và có mặt đông đủ. Khi gặp lại các con cháu, bà đã rất vui mừng, nhưng tôi thấy rõ nét buồn trên gương mặt bà khi không thấy con gái đến dự sinh nhật. Tôi đã nói với bà rằng mẹ tôi vẫn ổn nhưng bận ở nhà chăm các cháu nên không thể đến được. Bà đã rất buồn khi nghe thấy điều đó", Cheng Jing cho biết.

Cheng Jing (thứ 3 từ phải sang) trong buổi lễ mừng thọ 100 tuổi của bà ngoại. Bà He qua đời không lâu sau buổi lễ mừng thọ này.

Cheng Jing cho rằng hành động nói dối bà ngoại của mình là một việc làm đúng đắn và bản thân mẹ của cô cũng mong muốn điều đó. Cô hy vọng bà ngoại và mẹ của mình có thể gặp được nhau dưới suối vàng để hai người một lần nữa được hạnh phúc bên nhau.

Cheng Jing đã chia sẻ câu chuyện của mình với truyền thông như một cách để giúp cô giải tỏa được bầu tâm sự sau một thời gian dài buộc phải nói dối người bà của mình.

Câu chuyện của Cheng Jing sau khi được truyền thông đăng tải đã nhanh chóng "gây sốt" và được chia sẻ nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã rất cảm động sau khi nghe được câu chuyện của Cheng Jing, không ít người cho biết họ đã thực sự rơi nước mắt.

"Một câu chuyện cảm động. Không phải lúc nào lời nói dối cũng xấu, nhất là khi nó giúp cho cuộc sống của một người trở nên tốt đẹp hơn", một cư dân mạng bình luận.

"Tôi đã khóc sau khi nghe câu chuyện của cô ấy. Hẳn cô ấy đã yêu thương bà và mẹ của mình rất nhiều nên mới có thể tìm mọi cách để giấu kín bí mật lâu đến như vậy. Thật đáng thương cho cụ bà vì đến lúc ra đi vẫn không biết được sự thật, nhưng bù lại bà ấy đã có những năm cuối đời thật hạnh phúc", một người dùng mạng xã hội khác cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Cheng Jing nên nói thật với bà của mình, thay vì để bà của mình cứ mãi nuôi hy vọng sẽ được gặp lại con gái.

"Sự thật vẫn là sự thật, dù nó có khắc nghiệt đến bao nhiêu. Cụ bà xứng đáng được biết sự thật, điều này sẽ giúp bà không phải day dứt và trông đợi con gái của mình. Con gái của cụ bà cũng sẽ không bị mẹ của mình hiểu nhầm rằng bà bất hiếu vì không đến thăm mẹ suốt nhiều năm liền", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

Theo các độc giả của Dân trí, bạn có đồng tình với hành động của Cheng Jing trong câu chuyện kể trên? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.

T.Thủy

Theo iFeng/G.T