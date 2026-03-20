Y học chữa bệnh, tình người giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Ông cho biết thêm, nhiều mô hình đã được triển khai để tăng sự hài lòng của người bệnh, giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế, đặc biệt trong việc tư vấn tâm lý, kết nối những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đối với nguồn tài trợ.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026) (Ảnh: Diệu Linh).

Tính đến nay, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân trên địa bàn Hà Nội đã thành lập phòng/tổ công tác xã hội.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội đã đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nâng đỡ những mảnh đời không may mắn; đóng vai trò kết nối người yếu thế với cộng đồng, các nguồn lực xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ ủng hộ về vật chất, thuốc men, đội công tác xã hội còn trao gửi niềm tin, hy vọng, tiếp thêm động lực để người nhà và bệnh nhân có thêm nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh của mình.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ những người làm công tác xã hội: "Tôi tin rằng, thời gian tới ngành công tác xã hội sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thu hút các tổ chức, đơn vị tham gia phát triển công tác xã hội trợ giúp cho người yếu thế trong cộng đồng".

Tại phần tọa đàm của chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ câu chuyện, nhiều mảnh đời kém may mắn đã được hỗ trợ thiết thực, kịp thời từ những người làm công tác xã hội.

"Y học có thể chữa trị những nỗi đau thể xác nhưng những lời động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đúng lúc, đúng chỗ sẽ giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, sớm khỏi bệnh để tiếp tục cuộc sống bình thường", BS Hiền xúc động chia sẻ.

Phần chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hiền (Đông Anh, Hà Nội) khiến các đại biểu không khỏi xúc động.

2 năm trước, chồng chị không may gặp tai nạn, anh bị chết não do chấn thương quá nghiêm trọng. Nén nỗi đau, chị đã đồng ý hiến tạng chồng để nhiều cuộc đời khác được ở lại.

Nghĩa cử cao đẹp của chị Hiền không chỉ xuất phát từ tâm nguyện mong muốn làm điều cuối cùng giúp người chồng quá cố mà còn đến từ sự san sẻ nỗi đau, kết nối của các nhân viên công tác xã hội.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội đã được Sở Y tế Hà Nội trao bằng khen trong dịp này (Ảnh: Diệu Linh).

Cũng trong buổi lễ, Sở Y tế Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 45 cá nhân, đồng thời vinh danh 96 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội; đồng thời trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn Hà Nội.