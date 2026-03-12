Xử lý sỏi mật tái phát suốt 15 năm sau một lần can thiệp

Nỗi ám ảnh hơn một thập kỷ sống chung với sỏi mật

Ông Thắng từng phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ vào năm 2010. Sau ca mổ, bệnh tưởng như đã được xử lý triệt để. Tuy nhiên, nhiều năm sau, sỏi đường mật vẫn âm thầm tái phát khiến ông không ít lần phải nhập viện điều trị nội khoa. Đến năm 2025, ông tiếp tục được can thiệp nội soi lấy sỏi ngược dòng để kiểm soát tình trạng.

Đầu năm 2026, tình trạng đau bụng kéo dài, kèm sốt cao, da vàng sậm màu lại xuất hiện. Khi cơn đau ngày càng dữ dội, ông được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long điều trị.

Kết quả chẩn đoán cho thấy sỏi đường mật đã tồn tại nhiều năm, phân bố rải rác ở cả hai thùy gan, kèm theo nhiều đoạn đường mật bị hẹp.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh liên tục tái phát là do nhiễm trùng đường mật kéo dài. Quá trình viêm mạn tính làm xơ hẹp đường mật, cản trở dòng chảy của dịch mật, dẫn tới ứ đọng và hình thành sỏi mới. Vì vậy, dù người bệnh đã nhiều lần điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật lấy sỏi, nguy cơ tái phát vẫn rất cao nếu không xử lý triệt để tình trạng hẹp đường mật.

“Nếu tiếp tục điều trị bảo tồn, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng tắc mật, sốc nhiễm trùng đường mật, suy đa tạng, thậm chí nguy cơ tử vong”, Thầy thuốc ưu tú, ThS.BS.CKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long - cho biết.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, ê-kíp Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long nhanh chóng vào cuộc hội chẩn chuyên sâu. Tiền sử phẫu thuật đường mật khiến bài toán xử trí cho người bệnh trở nên phức tạp hơn. Sẹo mổ cũ cùng tình trạng viêm mạn tính kéo dài làm biến đổi cấu trúc giải phẫu, nếu tiếp tục mổ mở sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng và khó lấy sạch sỏi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định lựa chọn kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser.

Theo bác sĩ Hùng, đây là giải pháp can thiệp ít xâm lấn nhưng có khả năng tiếp cận sâu hệ thống đường mật trong gan, giúp xử lý hiệu quả sỏi ở nhiều vị trí. Kỹ thuật này phù hợp với những trường hợp sỏi tái phát nhiều lần, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật hoặc có nguy cơ cao nếu tiếp tục phẫu thuật.

Ca can thiệp được thực hiện với sự hỗ trợ của siêu âm và hệ thống chụp mạch xóa nền (DSA) hiện đại. Ê-kíp tiến hành chọc kim qua da để tiếp cận đường mật trong gan, đặt dẫn lưu, sau đó tán vỡ và lấy sạch sỏi ở cả hai thùy gan. Đồng thời, các đoạn đường mật bị xơ hẹp được nong rộng để khôi phục sự lưu thông của dịch mật, hạn chế tình trạng ứ đọng, giảm nguy cơ tái phát sỏi trong tương lai.

Sau hai giờ can thiệp, toàn bộ sỏi đã được xử lý an toàn. 5 ngày sau, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy hệ thống đường mật lưu thông tốt, không còn sỏi tồn dư. Bệnh nhân xuất viện trong niềm vui vỡ oà.

Theo bác sĩ Hùng, với những trường hợp sỏi đường mật trong gan tái phát nhiều năm, kèm hẹp nhiều đoạn đường mật, người bệnh thường phải trải qua 2-3 lần tán sỏi qua da để làm sạch sỏi. Tuy nhiên, ở ca bệnh này, ê-kíp đã xử lý dứt điểm chỉ trong một lần can thiệp.

Kết quả này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị, mà còn cho thấy năng lực chuyên môn, sự phối hợp chính xác và kinh nghiệm điều trị các ca bệnh tiêu hóa phức tạp của đội ngũ bác sĩ Vinmec Hạ Long.

Với sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long đang trở thành địa chỉ điều trị chuyên sâu các bệnh lý tiêu hóa ngay tại Quảng Ninh và khu vực lân cận. Trung tâm được xây dựng theo mô hình khép kín, triển khai đầy đủ các kỹ thuật nội soi can thiệp sớm xử lý tổn thương từ giai đoạn đầu, nội soi ít xâm lấn, cá thể hoá kế hoạch điều trị và chăm sóc phục hồi sau điều trị…

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, mà còn đảm bảo người dân được điều trị đúng, đủ và trọn lộ trình ngay tại địa phương, hạn chế việc phải chuyển tuyến xa”, bác sĩ Hùng cho biết.