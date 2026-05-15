Xu hướng chăm sóc sức khỏe xương khớp chủ động

Trước thực tế này, xu hướng chăm sóc xương khớp từ sớm bằng sản phẩm hỗ trợ có công thức vượt trội như Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HYALU LEVA được nhiều người quan tâm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HYALU LEVA hỗ trợ nâng cao sức khỏe xương khớp (Ảnh: Công ty Phúc Nhân).

Buổi sáng thức dậy, chị T.T.H (nhân viên văn phòng, 40 tuổi, Hà Nội) thường phải ngồi lại vài phút bên mép giường trước khi có thể bước đi thoải mái. Ban đầu, chị nghĩ đầu gối hơi cứng là chuyện bình thường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng cảm giác ấy lặp lại ngày càng rõ: ngồi lâu đứng dậy thấy đau, leo cầu thang phải vịn tay, đi bộ xa thì ngại vì khớp gối nặng và kém linh hoạt.

Không riêng chị H., nhiều người trong độ tuổi 30-50 đang bắt đầu cảm nhận sự bất tiện của xương khớp trong sinh hoạt hằng ngày. Người làm văn phòng ngồi lâu một tư thế, người thừa cân, người thường xuyên di chuyển, người lao động nặng hoặc vận động sai cách đều có thể gặp tình trạng đau khớp, cứng khớp, khó vận động sớm hơn dự đoán. Từ thực tế thăm khám, các chuyên gia xương khớp ghi nhận không ít trường hợp người bệnh chỉ đi kiểm tra khi tình trạng đã kéo dài.

Thoái hoá xương khớp có xu hướng trẻ hóa (Ảnh: Shutterstock).

Khớp vận động trơn tru nhờ sự phối hợp của sụn khớp, dịch nhờn bôi trơn, hệ cơ quanh khớp, cân nặng và thói quen sinh hoạt. Khi sụn khớp suy giảm, dịch khớp ít đi hoặc khớp chịu áp lực kéo dài, người dùng có thể cảm nhận rõ tình trạng đau, khô khớp, cứng khớp và giảm linh hoạt. Vì vậy, xu hướng chăm sóc xương khớp chủ động đang được nhiều người quan tâm hơn.

Trên thị trường, các sản phẩm hỗ trợ xương khớp ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay xem rất kỹ thành phần, công dụng, nhà sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và vai trò tư vấn của chuyên gia. Một sản phẩm được ưu tiên khi có công thức rõ ràng, nguồn gốc minh bạch và phù hợp với nhu cầu chăm sóc lâu dài.

Trong nhóm sản phẩm hỗ trợ chăm sóc xương khớp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe HYALU LEVA là 1 trong những giải pháp chăm sóc chủ động cho xương khớp, hướng đến nhóm người lớn bị viêm khớp, thoái hóa khớp, người có biểu hiện đau khớp, cứng khớp, khó vận động.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA được đánh giá cao bởi tính khoa học. (Ảnh: Công ty Phúc Nhân).

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA được phát triển với công thức phối hợp nhiều thành phần nhằm hỗ trợ đồng thời các yếu tố liên quan đến sức khỏe khớp. Trong mỗi viên nén bao phim có Glucosamine Hydrochloride 400mg, tương đương Glucosamine 332mg; Chondroitin sulfat natri 108mg, tương đương Chondroitin 79,56mg; Palmitoylethanolamide - PEA 42,8mg; cao khô Gôm nhựa Nhũ hương Boswellia serrata 25mg, tương đương 300-400mg dược liệu; và Hyaluronat natri 20mg, tương đương Hyaluronic Acid 19,4mg.

Sản phẩm có công dụng hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ở khớp, hỗ trợ cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng đau khớp, khó vận động.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA được nhiều người tin dùng và đánh giá cao (Ảnh: Công ty Phúc Nhân).

HYALU LEVA là không chỉ tập trung vào một nhóm thành phần đơn lẻ. Glucosamine và Chondroitin hỗ trợ cấu trúc sụn khớp; Hyaluronic Acid hỗ trợ dịch nhờn bôi trơn khớp; PEA và nhũ hương góp phần hỗ trợ cải thiện cảm giác đau, khó vận động. Sự kết hợp này giúp sản phẩm chăm sóc khớp toàn diện hơn, nhất là với người cần duy trì khả năng vận động linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày.

Thành phần PEA hiếm xuất hiện trong các sản phẩm thông thường trên thị trường, hiện đã có mặt trong thành phần của HYALU LEVA. Đây là hoạt chất hỗ trợ giảm cảm giác đau cho người dùng. Bên cạnh đó, bổ sung Hyaluronic Acid cũng là điểm cộng, bởi nhiều sản phẩm phổ thông trên thị trường chủ yếu chỉ tập trung vào Glucosamine.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP (Ảnh: Công ty Phúc Nhân).

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Melipha, nhà máy đạt chuẩn GMP, đảm bảo từ dây chuyền sản xuất, phòng lab nghiên cứu đến khu vực kiểm nghiệm...

Sản phẩm có dạng viên uống, thuận tiện sử dụng hằng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo, người có vấn đề xương khớp không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm hỗ trợ mà nên duy trì vận động vừa sức, kiểm soát cân nặng, tránh ngồi lâu một tư thế, ăn uống cân bằng và đi khám khi đau kéo dài.

Với thông điệp “Chăm sóc xương khớp chủ động từ sớm”, HYALU LEVA được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng người dùng trong hành trình giữ gìn khả năng vận động mỗi ngày.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ HYALU LEVA có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 660/2025/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.