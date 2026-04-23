Xe cứu thương chật vật thoát tắc, nhích từng mét giữa phố phường Hà Nội

Lời Tòa soạn: Với cấp cứu ngoại viện, mỗi phút trôi qua có thể làm ngắn lại “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, mạng lưới cấp cứu vẫn tồn tại những “vùng trắng”, thiếu độ bao phủ đồng đều và thiếu sự kết nối hiệu quả từ hiện trường đến bệnh viện. Nghị quyết 72 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ, liên thông. Tuy nhiên, để chủ trương ấy đi vào thực tiễn vẫn cần những bước tổ chức quyết liệt hơn nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người bệnh và dịch vụ cấp cứu. Tuyến bài “Vá vùng trắng cấp cứu ngoại viện” đi thẳng vào những điểm nghẽn ấy, theo sát câu chuyện thực tiễn tại 2 đại đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM, tìm lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới cứu người nơi tuyến đầu sinh tử.

Xe cứu thương chật vật thoát tắc, nhích từng mét trên cung đường sinh tử (Video: Khánh Vi - Hải Yến).

Thực trạng cấp cứu tại TPHCM đã được PV Dân trí nêu ra ở kỳ 1, đó là lượng bệnh nhân tăng nhanh sau khi hệ thống y tế được sắp xếp lại và các bệnh viện mới đi vào hoạt động. Các ca nặng như tai nạn, tim mạch, đột quỵ… chiếm tỷ lệ lớn, tạo áp lực lớn cho tuyến đầu.

Còn tại Hà Nội, áp lực lên hệ thống cấp cứu cũng lớn không kém, đặc biệt trong giờ cao điểm và những khu dân cư chật hẹp.

Giây phút chạy đua ngay từ phòng điều phối

17h25.

Reng… reng… reng… Điện thoại trên bàn điều phối rung lên. Âm thanh quen thuộc vang liên hồi trong phòng trực. Ở Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, chuông điện thoại hiếm khi ngắt quãng. Cuộc gọi này vừa kết thúc, cuộc gọi khác đã tới.

Điện thoại trên bàn điều phối liên tục đổ chuông tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Khánh Vi).

Ngày thường, phòng điều phối mở 3 đường dây cùng lúc. Điều phối viên nhấc máy, ghi nhanh thông tin, mắt dán vào màn hình bản đồ giao thông. Trên đó, các xe đang hoạt động được hiển thị theo thời gian thực.

Xe nào trống, xe nào vừa kết thúc ca, xe nào đang di chuyển đều được cập nhật. Trong vài chục giây, tuyến đường được cân nhắc, khoảng cách được tính toán, quyết định điều xe được đưa ra.

Màn hình bản đồ điều phối cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội (Ảnh: Khánh Vi).

Lệnh truyền xuống bãi xe. Một kíp trực lập tức nhận nhiệm vụ. Mỗi kíp xe của Trung tâm Cấp cứu 115 gồm 3 người: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 lái xe.

Bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc tất tả chạy về phía chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Anh trao đổi ngắn gọn với điều dưỡng Ngô Thế Anh về thông tin ca bệnh trong lúc cả 2 vẫn di chuyển.

Điều dưỡng Thế Anh kiểm tra lại cáng, bình oxy, túi cấp cứu. Bác sĩ Ngọc rà soát nhanh thuốc men. Lái xe khởi động động cơ. Những động tác dứt khoát đã được lặp lại hàng nghìn lần.

Chỉ 3 phút sau, chiếc xe cứu thương lăn bánh rời trung tâm.

Dòng xe ken đặc trước mũi còi ưu tiên

Chiếc xe vừa ra khỏi cổng trung tâm đã phải giảm tốc. Hà Nội bước vào một trong hai khung giờ khiến nhiều người e ngại nhất trong ngày: Giờ tan tầm.

Dòng người từ các cơ quan, công sở cùng lúc đổ ra đường, dàn trải khắp các tuyến phố, khiến mặt đường nhanh chóng bị lấp kín. Những làn xe vốn đã hẹp nay gần như không còn khoảng trống để xoay trở.

Xe cấp cứu chật vật len qua dòng phương tiện trên tuyến đường ùn ứ (Ảnh: Khánh Vi).

Tiếng còi ưu tiên vang lên liên hồi, nhưng chiếc xe vẫn chỉ có thể nhích từng chút một. Trước mặt xe cấp cứu là những hàng xe máy ken chặt, ô tô đứng thành từng cụm. Có người nghe tiếng còi liền giật mình né sang bên. Có người quay đầu nhìn rồi bất động vì phía trước đã bị chặn cứng.

Cũng có người tranh thủ bám sát phía sau xe cứu thương, hy vọng theo được một đoạn ngắn để thoát khỏi cảnh ùn ứ quen thuộc của giờ cao điểm.

Trong khoang xe, không khí nặng nề như chính con đường phía trước. Điều dưỡng Thế Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt không giấu được sự sốt ruột. Bác sĩ Ngọc ngồi phía sau, dõi theo từng khoảng trống hiếm hoi.

“Những khung giờ như thế này luôn là nỗi ám ảnh của kíp xe cấp cứu. Đường càng tắc, chúng tôi càng sốt ruột vì không biết tình trạng bệnh nhân đang diễn biến thế nào”, điều dưỡng Thế Anh chia sẻ.

Ở phía trước tay lái, người lái xe liên tục quan sát và tính toán. Khi gặp ùn tắc, ưu tiên là chọn tuyến đường ít xe hơn. Nhưng có những thời điểm, đi lối nào cũng kẹt cứng. Lúc đó, lựa chọn duy nhất là tìm tuyến có ít đèn đỏ để tránh những quãng dừng kéo dài, tranh thủ thêm từng phút.

Bác sĩ Ngọc cho biết, cùng một quãng đường dài khoảng 3km, nếu giao thông thuận lợi thì chỉ mất 5 phút để tiếp cận bệnh nhân. Nhưng vào giờ cao điểm, thời gian di chuyển trên quãng đường có thể kéo dài gấp 2-3 lần. Với bệnh nhân gọi cấp cứu, khoảng thời gian ấy là vô cùng quý giá.

500m chạy bộ mang theo cáng và túi cấp cứu

“Ngõ hẹp quá, xe không vào được, nhờ chị ra đón giúp”, bác sĩ Ngọc gọi điện cho người nhà, đề nghị cử người ra đón.

Gần 17h50, xe cứu thương buộc phải dừng lại bên ngoài một con ngõ nhỏ trên đường Đình Đông. Con ngõ phía trước hẹp và sâu, chỉ đủ cho xe máy tránh nhau, hoàn toàn không có khả năng cho xe cấp cứu di chuyển vào.

Cửa xe bật mở. Bác sĩ và điều dưỡng mang theo cáng và túi cấp cứu, bắt đầu chạy bộ từ đầu ngõ vào nhà bệnh nhân. Quãng đường dài khoảng 500m. Đó là đoạn đường không dài nếu đi dạo, nhưng trở thành thử thách thực sự khi phải mang theo thiết bị và di chuyển gấp.

Mồ hôi bác sĩ túa ra sau lớp áo trực. Khi tiếp cận được nhà bệnh nhân, cả hai gần như không nói nổi câu trọn vẹn vì hụt hơi.

Bệnh nhân D.T.T, sinh năm 1963, nằm trên tầng hai trong căn nhà chật hẹp. Bác sĩ nhanh chóng tiếp cận, hỏi tên, hỏi tiền sử bệnh theo đúng quy trình. Người nhà cho biết bệnh nhân mắc ung thư xương, đã di căn phổi và gan, hôm đó xuất hiện tình trạng đau bụng và khó thở.

Các thao tác chuyên môn được triển khai khẩn trương. Điều dưỡng hỗ trợ bác sĩ thực hiện các bước sơ cấp cứu ban đầu.

Điều dưỡng hỗ trợ bác sĩ đo huyết áp, thăm khám và triển khai sơ cấp cứu cho bệnh nhân tại chỗ (Ảnh: Khánh Vi).

Khó khăn lớn nhất xuất hiện khi kíp xe chuẩn bị đưa bệnh nhân xuống tầng một. Cầu thang rộng khoảng 2m nhưng bị chiếm chỗ bởi nhiều đồ đạc, lối đi bị thu hẹp đáng kể. Việc vận chuyển một bệnh nhân thể trạng yếu trong điều kiện đó trở thành một thử thách lớn.

Bệnh nhân được quấn trong chăn. Bác sĩ và điều dưỡng bê chính, người nhà phụ giúp. Ai cũng căng thẳng vì chỉ cần trượt chân, hậu quả sẽ rất khó lường.

Xuống đến tầng một, bệnh nhân được đặt lên cáng, đưa ra xe. Chiếc xe cứu thương tiếp tục di chuyển về Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Trên suốt tuyến đường, bác sĩ liên tục trấn an người nhà bệnh nhân. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ, nhất là khi xe vẫn phải chen chúc giữa dòng phương tiện đông đúc.

Ca cấp cứu kết thúc lúc 18h05. Bác sĩ bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện. Cửa xe đóng lại. Kíp xe quay về trung tâm.

Những tình huống không có trong giáo trình

Ngồi trên xe trở về trung tâm, bác sĩ Ngọc mới có lúc thả lỏng đôi vai. Nhịp làm việc dồn dập trong gần một giờ đồng hồ tạm lắng lại khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện. Hai năm làm cấp cứu ngoại viện chưa phải quãng thời gian dài, nhưng số tình huống anh đã trải qua nhiều đến mức khó có thể kể hết.

Theo bác sĩ, khó khăn của cấp cứu ngoại viện không chỉ nằm ở chuyên môn y khoa. Phần lớn áp lực đến từ những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của kíp xe.

“Có những lúc đường tắc kéo dài, chúng tôi buộc phải gọi điện báo trước cho người nhà để họ quyết định tiếp tục chờ đợi hay chủ động tìm cách khác”, bác sĩ Ngọc giọng trầm xuống khi nói về những khó khăn của nghề.

Nhịp công việc khẩn trương buộc kíp cấp cứu liên tục di chuyển giữa các ca bệnh (Ảnh: Khánh Vi).

Ngay cả khi đã tiếp cận được địa chỉ, công việc cũng hiếm khi diễn ra suôn sẻ. Có những trường hợp kíp xe gọi lại cho người nhà nhưng không thể liên lạc vì nhiều lý do khác nhau. Với các tuyến đường mới mở hoặc những con ngõ sâu, việc tìm đúng địa chỉ cũng có thể khiến thời gian tiếp cận kéo dài thêm.

Thách thức lớn tiếp theo là khâu vận chuyển bệnh nhân. Ở các khu phố cổ hoặc những dãy phòng trọ gác xép, cầu thang dốc và hẹp, chỉ đủ một người đi. Khi bệnh nhân bất tỉnh, việc đưa xuống gần như không thể nếu chỉ có 2 nhân viên y tế.

“Có ca chúng tôi phải nhờ 5-6 người hàng xóm trai tráng. Người phía trên giữ, người phía dưới đỡ mới khiêng được bệnh nhân xuống”, bác sĩ Ngọc nhớ lại, bàn tay khẽ giơ lên như đếm từng người.

Tuy nhiên, những vất vả về thể lực vẫn chưa phải là phần khó khăn nhất của nghề. Điều dưỡng Thế Anh cho biết nhiều rủi ro chỉ bộc lộ khi đã tiếp cận bệnh nhân.

“Có những trường hợp bệnh nhân mắc HIV nhưng người nhà giấu thông tin. Nếu mình không hỏi thì họ không nói. Kinh nghiệm là khi đến nơi thấy người nhà đeo khẩu trang và găng tay thì phải cảnh giác”, điều dưỡng Thế Anh chia sẻ.

Áp lực càng lớn hơn vào ban đêm. “Có ca kíp xe gặp người nhà say rượu, chưa kịp làm gì đã bị chửi bới, thậm chí bị đạp. Dần dần rồi cũng quen, vì nhiều người trong cơn hoảng loạn không kiểm soát được hành vi”, anh nói.

Với các kíp toàn nam thì còn đỡ, nhưng với nữ bác sĩ hoặc điều dưỡng, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Trong những tình huống như vậy, ưu tiên hàng đầu không còn là thao tác chuyên môn.

“Mình phải tự bảo vệ mình trước. Nếu mình gặp chuyện thì không thể cứu được bệnh nhân”, điều dưỡng Thế Anh tâm sự.

Ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ giữa các ca cấp cứu

Xe cấp cứu quay trở lại trung tâm khi trời đã tối. Kíp xe tranh thủ ngồi xuống nghỉ ít phút trước khi có lệnh mới. Với cấp cứu ngoại viện, cường độ làm việc liên tục đã trở thành chuyện thường nhật. Mỗi kíp trực 24 tiếng (từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau).

Theo bác sĩ Ngọc, cách tổ chức này giúp hệ thống vận hành liền mạch hơn. “Ca trực kéo dài, chúng tôi có thể mệt nhưng người dân sẽ được hưởng lợi. Việc chỉ bàn giao ca một lần giúp giảm thời gian gián đoạn, các xe có thể hoạt động liên tục”, bác sĩ nói.

“Kíp xe thường tranh thủ ăn ngay sau khi kết thúc chuyến đi, vừa trở về điểm tập kết. Có hôm vừa mở hộp cơm ra thì chuông báo vang lên. Anh em lại đậy nắp, để đó lên đường. Khi quay về thì cơm đã nguội, nhưng quen rồi, ăn nguội cũng được”, bác sĩ Ngọc nói dứt khoát như kể lại một điều đã trở thành bình thường.

Ở Trung tâm Cấp cứu 115, khái niệm thời gian dường như bị xóa nhòa mỗi khi có bệnh nhân. Công việc lặp lại, áp lực nối tiếp áp lực.

Giao thông quá tải, địa bàn rộng, nguy cơ nghề nghiệp luôn hiện hữu, với các bác sĩ, cứu được một bệnh nhân qua cơn nguy kịch là niềm vui lớn nhất.

(Còn nữa)

