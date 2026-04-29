Xác định nguyên nhân vụ 64 người bị ngộ độc ở Nghệ An

Chiều 29/4, Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã có kết luận về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Diễn Châu.

Theo đó, trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các mẫu này gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn này.

Đại diện ngành y tế nhận định nguồn lây nhiễm ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lan sang các thực phẩm khác do nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở xã Diễn Châu (Ảnh: T. Thành).

Sở Y tế Nghệ An đã đề nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh theo quy định.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thông tin, các bệnh nhân liên quan đến vụ việc đã hồi phục, được xuất viện. Trước đó, tổng cộng 64 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, Salmonella là vi khuẩn phổ biến gây bệnh đường tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và mệt mỏi.

Phần lớn người bệnh có thể tự hồi phục sau vài ngày, tuy nhiên ở nhóm đối tượng nguy cơ cao, bệnh có thể diễn biến nặng nếu không được xử lý kịp thời. Tác nhân này thường tồn tại trong đường ruột động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm chưa được nấu chín kỹ, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong khâu chế biến.

Ngành y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, chế biến chín kỹ, đảm bảo vệ sinh cá nhân và dụng cụ nấu ăn; tách riêng thực phẩm sống và chín; sử dụng ngay sau khi nấu hoặc bảo quản đúng cách.