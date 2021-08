WHO thông tin về hiệu của các vắc xin với biến thể Delta

Dân trí Theo WHO, đến nay vắc xin vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng Covid-19 bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng.

Hiện nay, có ít nhất 17 vắc xin phòng Covid-19 đã được triển khai, trong số đó có 7 vắc xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vào Danh sách sử dụng khẩn cấp. Những vắc xin này là Pfizer/BionNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm/BBIP và Sinovac.

WHO đang giám sát chặt chẽ hiệu quả của các vắc xin này trong thực tế, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc xin.

TS Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam.

TS Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO Việt Nam cho biết các dữ liệu tính đến ngày 6/8 cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng Covid-19 bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng.

"Hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin có sẵn khi đến lượt bạn. Vắc xin giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh bạn. Vắc xin cũng sẽ làm giảm nguy cơ biến thể Delta lan truyền trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới", Ts Kidong Park nói.

Liên quan đến vắc xin Sinopharm, đại diện của WHO cho biết trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp, tổ chức này đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vắc xin. Thử nghiệm giai đoạn 3 tại nhiều quốc gia cho thấy 2 liều vắc xin Sinopharm được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả là 79% chống lại SARS-CoV-2 không triệu chứng, được tính 14 ngày trở đi sau liều thứ hai.

Theo WHO lợi ích mà vắc xin Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra. Vì thế, tổ chức này khuyến nghị sử dụng vắc xin Sinopharm dựa trên Lộ trình Ưu tiên của WHO, với tất cả các biến thể đang có ở Việt Nam hiện nay.

Về ý kiến cho rằng một số vắc xin tốt hơn hoặc hiệu quả hơn các loại khác, Ts Kidong Park nhấn mạnh tất cả các vắc xin đã được WHO phê duyệt vào danh sách Sử dụng Khẩn cấp đều đã đạt yêu cầu về hiệu quả, an toàn và chất lượng do WHO đặt ra thông qua tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế. Các vắc xin đều có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng cần nhập viện do Covid-19 gây ra.

WHO đánh giá cao sự cam kết ở mức cao nhất của Chính Phủ Việt Nam trong việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Mục tiêu toàn cầu của WHO là tiêm phòng đủ liều cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới trước tháng 9/2021, 40% cho đến cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022. Đây là những cột mốc thế giới cần phải đạt được để kết thúc đại dịch, Ts Kidong Park cho biết.

Theo ông, rất nhiều các quốc gia đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung vắc xin, không chỉ riêng Việt Nam. WHO hiểu rằng Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức và làm việc ngày, đêm để có thể cung cấp đủ vắc xin cho người dân. Hiện tại đang có thêm vắc xin được chuyển đến Việt Nam, và đó là một tin vui.

Chuyên gia khuyến cáo, Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng ở tất cả các tỉnh/thành phố, huyện, và xã để đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ, cũng như khuyến nghị của WHO. Đồng thời, khuyến cáo ưu tiên tiêm cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch và những người có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nặng và tử vong- như người cao tuổi và những người có bệnh nền.

"Vắc xin an toàn và hiệu quả là chìa khóa để kết thúc đại dịch Covid-19, nhưng nó không phải 'viên đạn bạc' (hay 'chìa khóa vạn năng'). Chỉ vắc xin không thể chấm dứt lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K. Những biện pháp này là rất quan trọng, kể cả khi bạn đã được tiêm phòng, nhất là ở các địa phương đang có các ca lây nhiễm cộng đồng", Ts Kidong Park nhấn mạnh.

