Vướng vào dây điện căng ngang đường, nữ sinh phải đi cấp cứu

Ngày 10/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị), cho biết sức khỏe của bệnh nhân L.T.T.N. (SN 2008, trú tại phường Đồng Thuận, Quảng Trị) đã ổn định.

Nữ sinh nhập viện sau khi vướng vào dây điện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng cổ và đầu. Nữ sinh này cho biết em bị vướng vào dây điện căng ngang đường khi đi học về.

"Lúc đó em cùng bạn đi xe đạp điện từ trường về nhà. Do bị chói nắng, em không thấy dây điện căng ngang đường nên bị vướng vào cổ. Khi em ngã ra đường có ô tô đang đi tới nhưng may họ tránh kịp", em N. kể.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nữ sinh này đã thông tin đến đơn vị điện lực để xác định trách nhiệm liên quan.

Theo bà Hồ Thị Nhung (mẹ em N.), đơn vị chức năng xác định dây điện do người dân tự ý đấu nối, căng qua đường và đang xác minh thêm.