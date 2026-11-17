Ngày 17/11, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin phản ánh, tin đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn xã Ea Ning.

Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh tin đồn "đánh Pickleball lây lan HIV" (Ảnh minh họa: AI).

Theo ngành y tế, vào ngày 12-13/11, trên các trang mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin đồn thổi về việc một công dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây nhiễm cho nhiều người khác.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều ý kiến bàn luận. Những nội dung chưa được kiểm chứng này đã gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến danh dự, đời sống, sinh hoạt của các cá nhân bị nhắc tên.

Trước diễn biến trên, CDC Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin, UBND xã Ea Ning và Trạm Y tế xã xác minh thông tin.

Kết quả rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý người nhiễm HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED) cho thấy cá nhân bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV cũng như danh sách quản lý điều trị HIV tại địa phương.

CDC Đắk Lắk nhận định tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn xã Ea Ning hiện ổn định và được kiểm soát tốt. Tại thời điểm xác minh, hệ thống giám sát không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm HIV mới, cũng không phát hiện nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc đang được bàn tán.

Từ những kết quả trên, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định không có cơ sở để xác thực thông tin đang được lan truyền.

Trước sự việc, CDC Đắk Lắk đề nghị Trạm Y tế xã Ea Ning tiếp tục phối hợp với các cơ sở chuyên môn về HIV/AIDS để rà soát, đánh giá tình hình dịch tễ theo đúng quy định.

Ngành y tế địa phương cần chủ động tư vấn, hướng dẫn những người có nguy cơ phơi nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm, dự phòng và điều trị phù hợp; tăng cường tuyên truyền kiến thức về đường lây truyền HIV, biện pháp phòng ngừa và lợi ích của việc xét nghiệm sớm.

Đặc biệt, việc bảo mật thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án và tình trạng sức khỏe của người bệnh phải được thực hiện nghiêm túc.

CDC Đắk Lắk cũng kiến nghị UBND xã Ea Ning chỉ đạo các thôn, buôn phối hợp nắm bắt tình hình, xác minh nguồn thông tin, không để những tin đồn chưa được kiểm chứng tiếp tục lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng.

Địa phương cần phối hợp với ngành y tế cung cấp thông tin chính xác về HIV/AIDS; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi phát tán thông tin sai sự thật.

Như Dân trí đã thông tin, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng một người sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin cũ, trong đó có xã Ea Ning.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời 2 cá nhân có hành vi chia sẻ, bình luận về những thông tin nói trên đến làm việc để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin liên quan đến HIV/AIDS trên mạng xã hội, tránh việc tiếp tay cho tin đồn thất thiệt và hành vi kỳ thị người khác.