Theo nguồn tin của báo Dân trí, thêm một nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội đã tử vong.

Nạn nhân là nữ sinh năm 2002 được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Thời điểm được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù các bác sĩ tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động nhân lực, chuẩn bị trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu các nạn nhân.

Điều trị cho 1 nạn nhân vụ nổ tại bệnh viện (Ảnh: Minh Nhật).

Theo thông tin từ bệnh viện, đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân liên quan đến vụ nổ.

Trong đó, 2 bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân tiến triển tốt, được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức ngoại.

Một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được chăm sóc, điều trị tích cực.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại liên quan đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết đã có 7 nạn nhân tử vong và 9 trường hợp vẫn đang được điều trị.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 24/11, vụ nổ do khí gas xảy ra tại số 170 phố Nguyễn Văn Tuyết khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ngành y tế Hà Nội đã huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường tham gia cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nguồn lực, tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.