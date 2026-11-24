Liên quan đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết nhiều xe cấp cứu đã được huy động để kịp thời cấp cứu và vận chuyển nạn nhân.

Theo vị lãnh đạo này, đầu giờ sáng 24/11, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhận được tin báo về vụ nổ và lập tức điều động khoảng 4 xe cấp cứu tới hiện trường. Ngoài ra, còn có xe cấp cứu của bệnh viện trong khu vực.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, một số nạn nhân của vụ nổ đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Xe cấp cứu xuất hiện tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Chúng tôi đang tập trung công tác cấp cứu cho bệnh nhân”, vị này cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, lãnh đạo UBND phường Đống Đa (Hà Nội) xác nhận cơ quan chức năng đang làm rõ vụ nổ xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết vào sáng cùng ngày.

Nhà chức trách chưa công bố số người thương vong và nguyên nhân vụ nổ.

Theo một số nhân chứng, khi vụ nổ xảy ra, một vài cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết bị đổ sập một phần. Thông tin ban đầu tại hiện trường cho thấy có người bị thương.

Người dân cho biết họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn nhưng chưa xác định được nguồn gây nổ. Nhiều người ở xa hiện trường cho biết tiếng nổ nghe như tiếng sấm.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu (Ảnh: Hoa Đặng).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu nạn, xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Phố Nguyễn Văn Tuyết thuộc phường Đống Đa, Hà Nội, dài khoảng 840m, kết nối với đường Tây Sơn và phố Yên Lãng.

Ngày 18/1/2025, phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết chính thức khai trương. Tại đây tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và quán cà phê.