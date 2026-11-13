Tối 13/11, đại diện Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, nạn nhân tử vong mới nhất là một nam bệnh nhân sinh năm 1971. Trước đó, ông N.V.N. (sinh năm 1989) không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Bên cạnh các nạn nhân tử vong, có 12 trường hợp bị thương, được đưa vào cấp cứu ở nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập.

Các nạn nhân có nhiều tình trạng khác nhau, từ chấn thương phần mềm, chấn thương vùng mặt, tay, chân, đa chấn thương, bỏng toàn thân.

Nạn nhân tử vong thứ 2 trong vụ việc được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, BSCK1 Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng tua trực khoa Cấp cứu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhân liên quan đến vụ nổ gas ở đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận ngày 13/11.

Trong đó, nam bệnh nhân N.M.Đ. (sinh năm 1990) nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp và thở oxy qua mặt nạ. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, nội soi khí quản và chuyển bệnh nhân đến khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, cho biết, bệnh nhân Đ. bị bỏng độ 2-3, diện tích 90% cơ thể; bỏng hô hấp, tình trạng hiện tại rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân D.V.T. (SN 1993) nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, thở oxy qua mặt nạ, chấn thương đầu, cột sống cổ, chân. Khoa đã chụp phim kiểm tra và hội chẩn, dự kiến sẽ chuyển khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi, điều trị.

"Phòng Nghiệp vụ y đang làm báo cáo nhanh tình hình điều trị các bệnh nhân để gửi UBND TPHCM", nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM chia sẻ.

Chiều cùng ngày, UBND phường Tân Thuận (TPHCM) đã thông tin về vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 Bùi Văn Ba, do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ, khiến 2 căn nhà liền kề bị sập hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba đổ sập. Thời điểm xảy ra sự cố, có 4 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây đều là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng kinh doanh gas.

Ngoài ra, nhiều người khác là hàng xóm sống tại các căn nhà kế bên bị thương, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ PC01, PC07 và PC09. Công an TPHCM cũng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 cũng được thông báo để phối hợp tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.