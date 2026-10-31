Vụ học sinh tử vong nghi do ăn lá ngón: Cần cảnh báo cây độc quanh trường

Ngày 30/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có công văn yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Hùng Sơn xử lý vụ học sinh ăn lá rừng nghi là lá ngón khiến một em tử vong.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Sở Y tế và UBND xã Hùng Sơn làm rõ vụ việc và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Lá ngón là loài thực vật có độc (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường học, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới và gần rừng, tăng cường cảnh báo về tác hại từ cây, lá có độc.

Học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và xử lý khi nghi ngờ tiếp xúc hoặc ăn phải cây, lá độc. Bên cạnh đó, nhắc nhở học sinh không tự ý hái, nhai, ăn các loại cây, lá, quả lạ, không rõ nguồn gốc.

Cơ sở giáo dục phải rà soát điều kiện bảo đảm an toàn trong khuôn viên trường học và khu vực xung quanh, đặc biệt tại các vị trí giáp rừng, chủ động các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế nguy cơ học sinh tiếp xúc với các loại cây có độc.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp theo dõi, chăm sóc sức khỏe những học sinh bị ảnh hưởng, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu và khuyến cáo đưa người nghi ngộ độc đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Đối với UBND xã Hùng Sơn, thành phố yêu cầu chỉ đạo công an xác minh vụ việc, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong.

Địa phương cũng phải phối hợp rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn trong và xung quanh điểm trường Ch'ơm, lắp đặt cảnh báo, tăng cường giám sát học sinh và nhận diện các loại cây, lá có độc khu vực gần trường học.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 12h15 ngày 28/10, trong giờ nghỉ trưa, 5 học sinh Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường xã Ch'Ơm cũ) rủ nhau ra khu vực phía sau một nhà dân chơi. Tại đây, các em hái lá ăn (nghi là lá ngón).

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa cả 5 em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu.

Đến khoảng 14h50 cùng ngày, một nữ sinh 13 tuổi tử vong. Sức khỏe 4 học sinh còn lại đã ổn định.