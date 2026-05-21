Vụ học sinh tiểu học cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm: 62 người nhập viện

Liên quan vụ 27 em học sinh tiểu học cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 21/5, UBND phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phát thông cáo báo chí về vụ việc.

Thông cáo nêu rõ, 16h ngày 19/5, UBND phường Sa Đéc tiếp nhận thông tin học sinh và người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc.

Đến 8h ngày 21/5 có 62 người đang nằm viện, trong đó có 56 học sinh và 6 người lớn nghi đã sử dụng thức ăn tại trường tiểu học nói trên. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật.

Qua điều trị, đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ của 60 người đã ổn định, tiếp tục được theo dõi. 2 ca bệnh 56 tuổi và 7 tuổi diễn biến nặng vẫn đang được điều trị.

UBND phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng, đồng thời đề nghị nhà trường ngưng tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20/5.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm theo quy định; đồng thời lấy mẫu lưu ngày 18/5 và 19/5 tại nhà trường, đem đi kiểm nghiệm.

Theo ngành chức năng, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã lấy bệnh phẩm 13 người gửi CDC tỉnh để xét nghiệm.