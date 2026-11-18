Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP Đồng Nai) bị bắn tại phòng làm việc, trưa 18/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM.

Theo đó, ông Cường vào khoa Cấp cứu lúc 20h14 ngày 17/11 trong tình trạng mê sâu, thang đo tri giác (Glasgow) còn 3 điểm, đồng tử giãn 2 bên, huyết áp không ổn định, phải thở máy. Các bác sĩ tiến hành sơ cấp cứu, cho bệnh nhân dùng thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển khoa Hồi sức ngoại Thần kinh.

Hiện tại, bệnh nhân được chẩn đoán có vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng, phù não, tụ khí trong sọ, có dị vật cản quang vùng thái dương phải, gãy xương đỉnh thái dương phải, tiên lượng dè dặt.

Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết não (Ảnh: Cộng tác viên).

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, trong lúc ngồi làm việc tại trụ sở công ty, ông Nguyễn Mạnh Cường bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng khẩu súng tự chế bắn vào vùng đầu. Sau đó, nghi can nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt Nguyễn Thanh Tuấn. Đến 14h45, lực lượng công an phát hiện Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu tại một nghĩa địa cách hiện trường vụ án khoảng 4km.

Công an xã Định Quán nhanh chóng đưa nghi can vào bệnh viện cấp cứu. Riêng nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị rồi chuyển lên tuyến trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định pháp luật.