Vụ 89 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: Lãnh đạo tỉnh họp khẩn

Ngày 26/5, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì cuộc họp xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì L.H. trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Theo Sở Y tế Gia Lai, đến 6h ngày 26/5, có 89 trường hợp nhập viện điều trị liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, tăng 14 ca so với ngày 25/5. Các bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền ở phường Quy Nhơn Đông (Ảnh: Ngọc Minh).

Trong số các bệnh nhân nhập viện, 10 trường hợp đã xuất viện, chưa ghi nhận ca tử vong. Hiện sức khỏe phần lớn bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh năm 2026 là Năm Du lịch quốc gia tổ chức tại Gia Lai, do đó địa phương đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và du khách, xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, thân thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị và thuốc men để điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc, đảm bảo người bệnh sớm hồi phục. Ông cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương được giao khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nếu nguyên nhân xuất phát từ yếu tố khách quan như thời tiết nắng nóng khiến thực phẩm ôi thiu, hư hỏng cần sớm đưa ra giải pháp quản lý, khắc phục phù hợp. Trường hợp phát hiện hành vi cố tình sử dụng hóa chất, phụ gia hoặc các chất không bảo đảm an toàn gây ngộ độc thực phẩm, cơ quan công an sẽ vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước cao điểm du lịch tháng 6-9, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan mở đợt cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, nguồn nguyên liệu đầu vào, hệ thống siêu thị và các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, địa phương yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trao đổi tại cuộc họp (Ảnh: Ngọc Minh).

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để tránh gây hoang mang dư luận và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.